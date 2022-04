Stalins «hemmelighet»: Først 52 år senere turte folk å snakke

– Dette er en tragedie som folk ikke kjenner godt til.

Martin Paulsen ved Universitetet i Bergen er Ukraina-ekspert og jobber blant annet med forholdet mellom Ukraina og Russland. Han peker på at det i den pågående krigen mellom de to landene, brukes historie som en del av krigføringen.

– Særlig russisk side bruker historien som en del av konflikten. Putin mener det at Ukraina ikke er et eget land og at det historisk sett er en del av Russland, og det er en del av det å bruke historie for å rettferdiggjøre krigen i dag.

I KRIG: Russlands president Vladimir Putin bruker ifølge eksperten historien for å rettferdiggjøre dagens krig i Ukraina. Foto: Sputnik

Historien om forholdet til de to landene er lang, komplisert og mørk. Mange ukrainere har mye sinne rettet mot nabolandet, og det som skjedde i årene 1932-1933 stikker dypt i den ukrainske folkesjela. Tragedien kalles av ukrainerne for holodomor, som kan oversettes til sultdrap.

To ulike versjoner

For 90 år siden døde et sted mellom 3,5 og 5 millioner ukrainere i løpet av årene 1932 og 1933. Tallene er noe usikre, men de fleste fagfolk mener at det ligger mellom der et sted. Også andre steder i Sovjetunionen var det høye dødstall i denne perioden, men Ukraina var blant de hardest rammede områdene.

Årsaken til de enorme dødstallene var sult, men forskerne er så å si samstemte om at det ikke skyldtes dårlige avlinger eller naturlige årsaker. Ukraina er et av verdens mest dyrkbare områder, og det var ikke uår.

Mannen som klandres for tragedien het Josef Stalin. Han var Sovjetunionens leder fra 1924 til 1953, og hadde i årene før sultkatastrofen innført en politikk som får mye av skylden for det som skjedde.

– Politikken handlet om å eksportere store mengder korn ut av Sovjet, så de kunne tjene penger og bruke dem på å bygge opp industrien. Det hadde da den katastrofale konsekvensen for millioner av mennesker at de ikke hadde nok mat, sier Martin Paulsen ved UiB.

LEDET SOVJET: Josef Stalin (1879-1953) var Sovjetunionens leder fra 1924 til 1953. Foto: IWM

I etterkant av tragedien ble det på mange måter lagt lokk på hva som hadde skjedd, og Stalin skal også ha forbudt publisering av folketellingen for Sovjetunionen i 1937, fire år etter de enorme tapene. De tilgjengelige tallene for Ukraina viste at ti prosent eller mer av befolkningen var blitt borte fra 1926-1937.

Den dag i dag er det stor uenighet mellom både Ukraina og Russland, og også forskere, om hva som var den egentlige grunnen til hungersnøden.

Instituttleder Martin Paulsen ved Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. Foto: TV 2

Uenigheten om holodomor går først og fremst på to ulike versjoner, ifølge Paulsen:

At ledelsen i Moskva bevisst forårsaket hungersnøden for å undertrykke det ukrainske folket ved å sulte dem ut, fordi de fryktet den ukrainske nasjonalismen og Ukraina som en sterk nasjon. De ønsket derfor kontroll på landet.

Den russiske versjonen er at ja, det var hungersnød, nei, det var ikke aktiv politikk fra myndighetenes side å få det til å ramme ukrainerne, og nei, det rammet ikke bare Ukraina, men også folk i det sørlige Russland.

– Et stjerneeksempel

Paulsen sier han ikke selv kan stille seg til doms over hva som er den riktige versjonen, og at det er få forskere, om noen, som egentlig kan vite det.

– Det som kan diskuteres er hvor bevisst politikken ble brukt som et ledd i å undertrykke Ukraina som nasjon. Men det som er sikkert, er at det ble forsøkt å legge lokk på og bevisst underkommunisere at det hadde skjedd. Og det er en stor urett i seg selv.

Uansett om det var en bevisst handling eller feilslått politikk, mener de aller fleste nøytrale eksperter at det var Stalins, og dermed russernes, skyld.

– Jeg vil nok si at russisk side prøver å bestride at de har skylden, men at det er et godt historisk belegg for at det var politikken de førte som resulterte i at folk ikke fikk nok mat, sier Paulsen.

Han sier videre at dette var med på å legge grunnlaget for hvordan Ukraina i dag ser på Russland.

– Det er viktig å forstå at det har skapt en politisk retning, kan du si, rettet mot Russland. I Ukraina i dag oppfatter man denne katastrofen som et stjerneeksempel på russisk undertrykkelse av Ukraina.

UTSLITTE: Dette bildet skal være fra Ukraina i holodomor-perioden.

Endring med «glasnost»

At det ble lagt lokk på det som hadde skjedd, samt frykten for konsekvenser av å snakke om det, førte til at det ikke ble mye oppmerksomhet rundt det ukrainerne i dag kaller holodomor.

– Det var jo det som var problemet i Sovjet, at man risikerte å miste jobben, bli sendt til Sibir, eller at familiemedlemmer mistet skoleplass eller jobb, dersom man snakket om ting man ikke fikk lov å snakke om offentlig. Og det gjorde at folk ikke snakket om det, annet enn hjemme på kjøkkenet med de man var trygg på, sier Paulsen.

Ukraina-eksperten sier dette endret seg da Mikhail Gorbatsjov kom til makten i Sovjetunionen på midten av 1980-tallet, og med hans åpenhetsreform «glasnost».

– Det betydde at man kunne snakke om ting, og at det var større grad av ytringsfrihet. Noe som ble en viktig del av utviklingen i Sovjet på slutten av 80-tallet, det han egentlig gjorde var å løfte lokket og åpnet for at folk kunne snakke.

MONUMENT: Denne jenta er et minnesmonument over de som mistet livet i hungersnøden i Ukraina i 1932 og 1933. Her besøkte Canadas utenriksminister Francois-Philippe Champagne den i 2020. De er blant landene som anerkjenner holodomor som folkemord. Foto: Valentyn Ogirenko

– Gjemte en hest i hagen

Jana Sverdljuk er postdoktor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Hun er ukrainsk og har gjennom oppveksten hørt historier om holodomor i sin egen familie.

– Alle i Ukraina har hørt historier fra det som skjedde. Min familie er fra Vest-Ukraina hvor det var mindre sult enn øst i landet, men jeg har minner fra at bestefar forteller at de gjemte en hest i hagen som de skulle spise for å overleve. Slike detaljer har alle familier.

Sverdljuk er som medieforsker opptatt av hvordan kunnskapen om holodomor formidles i Norge. Derfor arrangerte hun i 2019 en konferanse om tragedien i regi av Nasjonalbiblioteket.

– Mye av det vi ikke vet om holodomor i Norge mener jeg er et resultat av at Norge fulgte sovjetisk og russisk kunnskapsproduksjon, noe som er kjennetegnet av sensur.

Hun mener derfor at nordmenn, og også Vesten, for det meste har hørt den russiske versjonen av hva som skjedde.

– Så det er egentlig lite kunnskap fra ukrainsk side om det som skjedde, og veldig mye av historien om holodomor ble presentert som sult i Russland. Det er en skjev historiefortelling som er blitt brukt. Det var også områder i Russland som var berørt av sult, men det var folk i Ukraina, og spesielt bønder, som led mest.

– Dessuten har det vært en feil tolkning av årsaken til sult i Ukraina i 1932-33. Holodomor var kunstig provosert av Stalin for å tilintetgjøre ukrainske bønder som var hovedgruppen bak den ukrainske uavhengighetsbevegelsen.

– Synd og ironisk

Selv mener ukrainske Sverdljuk at Norge må anerkjenne holodomor som folkemord.

– Det er egentlig kjempeinteressant, men også synd og ironisk at Norge ikke ser på holodomor som folkemord, fordi Norge var blant de fremste utenlandske aktørene som skulle hjelpe Ukraina.

Sverdljuk trekker frem daværende statsminister i Norge, Johan Ludwig Mowinckel, og en tale han holdt i Folkeforbundet (FNs forgjenger, journ. Anm.)

Johan Ludwig Mowinckel (1870-1943). Foto: NTB

– Han talte for forsamlingen og forsøkte å få regjeringene rundt om i verden til å hjelpe Ukraina. Men siden Ukraina var en del av Sovjetunionen, og de ikke var med i Folkeforbundet, så var det ikke mulig å hjelpe dem direkte.

– Han handlet ut ifra sin egen overbevisning og ikke som formell statsleder. Han fremsto først og fremst som en mann med et godt hjerte. Det er gjenfortalt i alle historiebøkene i Ukraina, så den historien er veldig godt kjent.

Fordi det ble umulig å hjelpe Ukraina direkte for regjeringene, ble den oppgaven overført til Røde Kors, forteller Sverdljuk.

– Rettsvesenets oppgave

En rekke land, blant dem Canada, har anerkjent holodomor som folkemord. Mens mange land mener det ikke er riktig bruk av begrepet.

– Nok en gang skaper en brutal diktator i Moskva lidelser for folket i Ukraina. Under den katastrofale hungersnøden i Ukraina i 1932-1933 sultet millioner av mennesker i hjel under holodomor, skriver statssekretær i Utenriksdepartementet, Eivind Vad Petersson, i en e-post til TV 2 på spørsmål om hvor Norge står med tanke på om man vi anerkjenne holodomor som folkemord.

Eivind Vad Petersson, statssekretær i Utenriksdepartementet. Foto: Regjeringen

– Holodomor fant sted før folkemordkonvensjonen og vedtektene for Den internasjonale straffedomstolen ble vedtatt, og dermed før den internasjonale forbrytelsen folkemord ble fast definert i folkeretten. Det er dermed vanskelig å feste definisjonen «folkemord» på hendelser som fant sted før de relevante folkerettslige normene ble vedtatt – og med tilbakevirkende kraft på disse. Det er også først og fremst rettsvesenets oppgave å avgjøre hvorvidt en alvorlig internasjonal forbrytelse har funnet sted. Denne holdningen har blitt bekreftet av ulike regjeringer gjentatte ganger, skriver han videre.

– Løgner fra begge sider

Pål Kolstø er Russland-ekspert ved Universitetet i Oslo. Han sier at det gjennom historien har vært mange sultkatastrofer i det russiske imperiet og i Sovjetunionen, men at holodomor skiller seg ut fordi den var den overlegent største av dem.

– Og for det andre var ikke sultkatastrofen i 1930-årene skapt av tørke eller andre naturlig årsaker, eller krig. Den var faktisk helt menneskeskapt i fredstid, og kunne derfor ha vært forebygget.

Pål Kolstø, professor ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

Samtidig understreker Kolstø at det å si at det var menneskeskapt ikke er det samme som å hevde at det var et bevisst massedrap.

– Mange vestlige og russiske historikere hevder at det var et resultat av flere ekstremt ulykkelige omstendigheter.

Han peker i den sammenheng på disse faktorene:

Stalins regimes beslutning om å kollektivisere sovjetisk landbruk.

Den feilaktige måten politikken ble utført på.

Det sovjetiske landbrukets negative reaksjon på dette.

Samtidig sier han at andre forskere hevder at holodomor ikke skyldtes uheldige bieffekter av dårlig landbrukspolitikk, men var et bevisst forsøk på å drepe så mange ukrainere som mulig, for å svekke en ekte eller innbilt opposisjon til Sovjet i Ukraina.

Kolstø legger ikke skjul på at uenighetene knyttet til de to versjonene av hva som lå bak sultkatastrofen, er store.

– I de politiske kampene rundt holodomor blir det ikke bare brukt ensidig dokumentasjon, men også løgner, fra begge sider.

OVERLEVDE: Dette bildet er tatt i bygda Krasylivka i Ukraina i 1934. Disse innbyggerne overlevde hungersnøden som rammet årene før. Foto: AP / NTB

To måter å se historie på

– Egentlig er det to måter å behandle historie på i gang her, sier Jørn Holm-Hansen.

Han er statsviter og seniorforsker på By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, og jobber spesielt med Russland, Ukraina og Polen. Han er opptatt av å si noe om kampen om historiefortellingen i etterkant av sultkatastrofen.

Han peker på disse ulike måtene å se historie på:

Faghistorisk, som er etterrettelig og har som mål om å finne mest mulig ut av hva som egentlig skjedde.

Minnepolitikk, som er bruk av historie til politiske mål, noe som er vanlig i mange østeuropeiske land. Det er det motsatte av fagsporet, og går ut på at staten lager retningslinjer for hvordan historien skal forstås.

– Hele denne ideen om holodomor som er brukt i Ukraina og vedtatt ved lov i 2006 er minnepolitikk, og ikke faghistorien. Den er veldig lett å avfeie som tvilsom. Ikke at det ikke var en tragedie, men det at den var spesifikt rettet mot det ukrainske folk.

Jørn Holm-Hansen ved NIBR/OsloMet. Foto: OsloMet

Han peker på at det er en fellesnevner blant områdene som ble rammet spesielt hardt under sultkrisen, det at alle lå i det såkalte svartjordsbeltet, som også omfatter deler av Russland og Kasakhstan.

– Hvis man ser på hvilke områder som ble rammet, så var det hele det fruktbare svartjordbeltet. De fleste som døde av hungersnøden bodde i Ukraina, men det var fordi det var de ukrainske delene av svartjordsbeltet som var tettest befolket. Hungersnøden var en følge av Stalin-regimets brutale og feilslåtte omlegging av landbruket.

– Overrasket

Han viser til at det anslås at 13 prosent av befolkningen i Ukraina døde, mens det anslås at 22,5 prosent av befolkningen i Kasakhstan døde.

– Og der er det ikke offisiell politikk å kalle det folkemord.

Videre sier Holm-Hansen at tanken med landbrukspolitikken under Stalin var å tyne landsbygda og bruke ressursene på industrialisering, og at dette kom Ukraina til gode. Han peker på både utbygging av jernbane og satsing på industri i Ukraina som følge av denne politikken.

Holm-Hansen er uenig med Jana Sverdljuk ved UiA om at Norge har fått den russiske versjonen av holodomor.

– Jeg er mer overrasket over hvor stort gjennomslag framstillingen av sultkatastrofen som folkemord har fått i media i det siste og hvor lite norske faghistorikere og folkerettsjurister er på banen for å korrigere dette. Jeg er hundre prosent solidarisk med Ukraina, men har problemer med denne lovpålagte historiefortellingen, sier Holm-Hansen.