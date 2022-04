Den frekke emuen «Karen» går viralt på TikTok

Mange har nok hørt om fenomenet «Karen»: En hissig kvinne med sidelugg, som ønsker å snakke med daglig leder når hun er misfornøyd.

Emuen Karen ser ikke ut som en «Karen», men er like «sassy» og frekk – det har gitt Useless Farm flere millioner visninger på TikTok.

Det er matmor Amanda som ofte får kjenne på trøkket fra den viltre emuen som angriper henne. Etter hun delte videoer på TikTok med Karen, og de andre dyrene på Useless Farm – gikk de viralt.

– Jeg har ikke fortalt det til Karen enda. Egoet hennes er stort nok – vi trenger ikke legge enda mer til det, sier Amanda til TV 2.

Flere millioner visninger

Kanadieren Amanda synes det har vært utrolig morsomt at TikTok-profilen har tatt helt av den siste tiden.

– Mest fordi alle kommentarene på videoene til dyrene er utrolig morsomme. Jeg kan ikke forstå at jeg har vært så heldig å finne nesten fem millioner mennesker med samme sans for humor som meg, sier Amanda.

Flere av videoene på profilen har alt fra en til 13 millioner visninger, og blant de mest populære videoene finner vi emuen Karen.

Matmor forteller at TikTok-stjernen Karen faktisk fikk navnet sitt før «Karen»-fenomenet ble kjent.

Hun understreker at oppførselen til Karen er ekte i videoene, og at emuen muligens har et mål om å få bort Amanda, ettersom hun ikke ypper seg mot andre.

Det tror hun det er én årsak til.

– Jeg kan ikke si det for sikkert, men jeg tror hun er forelsket i mannen min. Så jeg antar at hun prøver å få meg ut av bildet, sier Amanda spøkefullt.

Det var CTV News Toronto som først omtalte saken.

Dyr med store personligheter

Useless Farm befinner seg i Canada. Der bor det flere såkalte «ubrukelige dyr», som Amanda kaller dem. Sammen med emuene trasker det flere andre spesielle dyr rundt på gården – som blant annet alpakka, miniesel, påfugl og minihester.

Gården er en hobby for Amanda, og hun ser på det som et aldershjem for dyr som folk har gått lei. Dyrene gjør ikke annet enn å bo der.

– Vi er ikke et registrert redning- eller fristed. Vi bare elsker dyr, og er i stand til å gi dem et sted å trekke seg tilbake når de ikke har noe annet sted å gå, forteller matmor.

På Useless Farm er det ingen forventninger til dyrene, og målet er at de skal få bo der i fred, og nyte flotte kanadiske omstendigheter og tull.

Amanda deler fra hverdagen med dyrene. Hun tror de har gått viralt på TikTok på grunn av dyrenes store personligheter.

Blant annet får man møte den bekymringsfulle alpakkaen Keith, Gary gås som gir gode klemmer, emuen Karens hatefulle oppførsel, eller lyden av vinden som suser mellom alpakkaen Michaels ører.

– Det er minst et dyr her som man delvis kan identifisere seg med, forteller kanadieren.

– Et ondt hjerte

Emuen Karen har flere ganger løpt på Amanda eller bitt henne. Det har ført til mange blåmerker.

Flere av følgerne til Useless Farm har undret seg over hvorfor matmor ikke kvitter seg med emuen Karen, ettersom hun angriper henne ofte.

Det kommer ikke til å skje ifølge Amanda, som liker frekkheten hennes.

– Du kan ikke la være å elske henne. Under de onde fjærene ligger et enda mer ondt hjerte, og vi elsker en dronning som er seg selv uten unnskyldning, forteller hun til TV 2.

Det er vanlig at kvinnelige emuer er mer aggressive enn mannlige emuer, og Amanda tror ikke andre hadde taklet frekkheten hennes like godt. Derfor vil hun ikke gi bort Karen, men fortsetter å dele glimt fra hverdagen med alle dyrene på sosiale medier.