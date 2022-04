Liverpool-legenden mener dette har vært avgjørende for Klopps suksess

Se Manchester City-Liverpool på TV 2 Sport Premium og Play søndag fra klokken 16.30.

Allerede i sin første sesong som Liverpool-sjef skaffet Rafael Benítez seg evig legendestatus hos Liverpool.

Spanjolen klarte sensasjonelt å lede klubben til deres femte Champions League-trofé etter den spinnville kampen i Istanbul mot AC Milan.

Søndag ettermiddag står han på indre bane sammen med TV 2 når Liverpool og Manchester City møtes i det som kan vise seg å bli sesongens viktigste kamp i Premier League.

– Jeg føler at Liverpool blir bedre og bedre. Men det er vanskelig å peke på en av dem som favoritter. Dette er to lag som kan vinne alle kamper de går ut på banen for å spille, sier spanjolen til TV 2 og legger til:

– For meg ser Liverpool litt sterkere ut, men det er snakk om én kamp og da kan alt skje.

Selv klarte aldri Benítez å vinne Premier League med Liverpool, men med en mindre pengesekk enn konkurrentene klarte han å etablere Liverpool blant de fem beste lagene i ligaen.

Det sørget for flere Champions League-deltakelser og håp blant supporterne.

RIVALER: Jürgen Klopp og Pep Guardiola leder lagene som har preget Premier League-toppen de siste fem årene. Søndag møtes de til duell. Foto: Martin Rickett

Dette mener han har vært nøkkelen for Klopps suksess

Benítez var svært aktiv på overgangsvinduet under sin tid i Liverpool. Totalt kjøpte han 59 spillere og solgte 72 i løpet av sine seks år i klubben.

Jürgen Klopp har valgt en annen fremgangsmåte for å skape suksess. I løpet av sine syv sesonger har tyskeren ifølge Transfermarkt signert 31 spillere og solgt 28.

Han er imponert over jobben Klopp har lagt ned og mener at det han selv ikke fikk i Everton, har vært svært avgjørende for tyskeren: Nemlig tid til å lage et konkurransedyktig lag.

– Han har klart å sette sammen et godt lag. Jeg har sagt det før, men man trenger tid. Man trenger tid til å hente spillere og spillerne trenger tid til å tilpasse seg ligaen.

NÆRE VENNER: John Arne Riise ble en viktig mann for Rafael Benítez. Den norske Liverpool-helten har etter karriereslutt flere ganger fortalt hvor glad han ble i manageren. Foto: FILIPPO MONTEFORTE

– I løpet av denne tiden vil man kunne bygge en sterkere og sterkere stall. Det hjelper også med suksess og trofeer, dette bidrar til at spillerne blir sterkere mentalt. Klopp trengte litt tid i starten, men nå har han klart å bygge et veldig sterkt lag. Han har spillere som kan utgjøre forskjellen, sier Benítez til TV 2.

– En stor fordel når man kjemper om flere trofeer samtidig

Etter at han måtte forlate klubben i 2010, slet Liverpool med å finne tilbake til Champions League-formen. Ikke før Jürgen Klopp tok over i 2015 fikk supporterne tilbake håpet om jubelscener lik den Benítez skapte i Istanbul i 2005.

I 2019 fikk Klopp belønning for arbeidet han hadde lagt ned. Liverpool kunne for sjette gang løfte Champions League-trofeet. Året etter ledet han dem til deres første ligatittel på 30 år.

ETTERLENGTET: Etter 30 års tørke kunne Liverpool endelig feire ligatittel i 2020. Foto: Phil Noble

Denne sesongen har tyskeren og Liverpool allerede sikret seg ligacuptrofeet. De kjemper samtidig i Champions League, Premier League og FA-cupen i det som kan bli en eventyrsesong for de røde.

Benítez smiler når han får spørsmål om hvordan det er for en manager å kjempe på flere fronter samtidig.

– Det er fint, sier han og ler, før han legger til:

– Det betyr at laget er konkurransedyktig. I dagens fotball har man større staller og kan benytte seg av flere spillere. Når man er i situasjonen som Liverpool er i nå, da kan man benke spillere, som normalt sett ikke kunne vært benket i andre klubber.

I likhet med Liverpool kjemper også City om flere trofeer denne sesongen. De leder Premier League, de er i semifinalen i FA-cupen, mens de leder etter første oppgjør mot Atlético Madrid i Champions League.

– Både Liverpool og Manchester City har spillere av øverste klasse på benken. Det er selvsagt en stor fordel når man kjemper på flere fronter.

Har avslått tilbud fra andre land

Etter at den rutinerte manageren fikk sparken i Everton, har det vært stille fra ham. Intervjuet med TV 2 er faktisk det første han gjør etter sparkingen.

– Jeg har allerede fått tilbud fra andre land. For meg handler det nå om å holde meg i nærheten av familien.

Selv håper han det dukker opp et spennende tilbud i England, men han har ikke lukket døren helt for andre europeiske lag. Det viktigste for Benítez ved hans neste valg blir å kunne gjøre det han elsker.

Å utvikle spillere og skape suksess.

– Jeg elsker å være på banen og utvikle spillere. Vi jobber med å finne spillere, utvikle spillere. Det er det jeg liker å gjøre. Mange glemmer at suksess ikke alltid handler om å vinne trofeer.

– Da jeg trente Newcastle, vant vi Championship og endte på tiendeplass i Premier League med få endringer på laget. For meg er det suksess.

Se Manchester City-Liverpool på TV 2 Sport Premium og Play søndag fra klokken 16.30.