Nylig kunngjorde Maserati at de som første italienske bilmerke skal delta i Formula E – altså den elektriske versjonen av Formel 1. En interessant nyhet i seg selv.

Men enda mer interessant, sett med norske øyne, er det at de i forbindelse med denne nyheten slapp et bilde av en bil vi venter utålmodig på: Gran Turismo Folgore.

Det blir nemlig Maseratis første elbil. En skikkelig godbit – om vi skal dømme etter informasjonen som er sluppet så langt – og nå det første bildet.

For selv om den er tildels kamuflert, er det ingen tvil om at vi snakker om en linjelekker sportsbil her. Maserati lover også at ytelsene skal leve opp til forventningene.

Full fart mot elektrifisering

Maserati har ikke stått først i elektrifiserings-køen. Men snart kommer deres første ladbare hybrid – SUVen Grecale. Den skal forøvrig også bli en ren elbil, etterhvert.

Den sagnomsuste bilprodusenten som ble startet tilbake i 1914, har faktisk lovet at de skal være 100 prosent elektriske innen 2030. Klokken tikker, så det er bare å komme i gang.

Og når elbil-debuten ser ut til å bli såpass spennende som Gran Turismo Folgore, lover det godt for framtiden.

Her er et annet teaserbilde som er sluppet av Gran Turismo Folgore.

Interessant detalj

Kamuflasjen til tross, designet minner en god del om linjene vi kjenner fra coupeen Gran Turismo: Lav, bred, langt panser, to dører og kort overheng bak.

Den klassiske grillen med Maserati-spydene i midten er selvsagt på plass – mens frontlyktene minner om de som er på superbilen MC20.

En fiffig detalj som er verdt å merke seg, er at under folien på forskjermen, ser vi konturene av de tre luftuttakene som Maserati er kjent for. Selv om elbilen neppe har behov for akkurat det.

Over 1.200 hestekrefter

Vi er blitt lovet heftige ytelser. Ryktene sier at topputgaven skal ha over 1.200 hestekrefter – som fordeles til alle fire hjulene.

På den måten skal det også være mulig å gjøre 0-100 km/t på under 3 sekunder – uten at noen offisiell tid på denne sprintøvelsen er offentliggjort.

Det overrasker vel heller ingen at toppfarten skal bikke 300 km/t.

Maserati går for et 800 Volt-system – samme løsning som finnes blant annet i Porsche Taycan. Det legger til rette for svært raskt hurtiglading – og tilsier at Folgore kan ta imot opp imot 300 kW ved superlading.

Da trenger du ikke lange pausen, før du kan dra videre.

Det er ingen tvil om at dette kommer til å bli en lekker bil. Men vi gleder oss til å se bilen helt uten kamuflasjefolie.

Eksklusivt

Vi kan jo også ta med at Maserati også har avslørt at deres superbil – MC20 – vil komme som ren elbil.

Uten å komme med detaljer om størrelsen på elmotoren eller batteripakken, lover de 0-100 km/t på bare 2,8 sekunder. Toppfarten skal bli 310 km/t. Rekkevidden blir oppgitt til 323 kilometer.

Elektriske utgaver av sportsbilen GranTurismo, SUV-en Levante og lukussedanen Quattroporte er også på vei. Når alle disse er på markedet, har Maserati et solid elbilutvalg.

Men en ting vil savne: Maserati har alltid vært rå på lydbilde, enten det er seks eller åtte sylindre. Det får man ikke i en elbil, dessverre ...

