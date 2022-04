Kristen ungdomsleder dømt for overgrep

En mann i 30-årene er dømt til fengsel i ett år og seks måneder for å ha skaffet seg seksuell omgang med to mindreårige jenter, ved å utnytte et tillitsforhold.

Mannen var leder for en kristen ungdomsorganisasjon da han innledet en seksuell relasjon til de mindreårige jenter for noen år siden.

Han var i 30-årene første gang han møtte dem begge. De to var henholdsvis 16 og 17 år gamle.

16-åringen ble ble kjent mannen gjennom den kristne organisasjonen der han var leder. 17-åringen ble introdusert til mannen av sin mor, som nylig hadde innledet et forhold til ham.

Dommen mot ham ble avsagt fredag.

– Han har fått den forkynt i Bergen i dag, men har ikke bestemt seg for om han bil anke, sier mannens forsvarer.

Hevder de var kjærester

I retten hevdet mannen bestemt at det var kjærlighet og forelskelse mellom han og begge jentene. Det er de fornærmede helt uenig i.

Nå er de trodd av tingretten, som fullstendig ser bort ifra mannens forklaring.

– Det var gjensidig kjærlighet og forelskelse der, sa han under rettssaken.

I tillegg til at han er dømt for å ha misbrukt tilliten sin til å skaffe seg sex med jentene, er han også dømt for fremstilling av seksuelle overgrep mot barn.

Under bevisførselen ble det dokumentert at mannen har hatt en rekke seksuelle relasjoner parallelt med at han hevder han var i alminnelige kjæresteforhold med de to fornærmede.

Løy om militærbakgrunn

Under bevisførselen ble det lagt frem titusenvis av tekstmeldinger til og fra tiltaltes telefon. Av meldingene kommer det tydelig frem at det var viktig for ham å holde relasjonen til jentene skjult for omverdenen.

Til de fornærmede forklarte han at dette var på grunn av hans stilling som livvakt i politiets sikkerhetstjeneste.

Han har fortalt til flere i sin omgangskrets at han har omfattende erfaring fra militæret, men under politiets etterforskning ble det avdekket at han ikke en gang har vært i førstegangstjenesten.

Mannen har erkjent disse løgnene, og begrunnet det med at han ønsket høyere status. For de fornærmedes del ble dette oppfattet som enda en grunn til å stole på han, sier de.

«Retten er ut fra bevisførselen i saken, ikke i tvil om at han var i et slikt overmaktsforhold loven har ment å ramme», heter det i dommen.

Av hensyn til de fornærmede har TV 2 valgt å utelate både navnet på den aktuelle tingretten og partene som har ført saken i retten.