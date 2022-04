Passet forsvant i posten – nå advarer Andreas andre

TV 2 HJELPER DEG: Andreas Wikan hadde gledet seg til Florida-tur i et helt år. En uke før avreise gikk turen til 25.000 kroner i vasken.

Ettersom USA ikke godtar nødpass, rakk ikke Andreas Wikan (22) å skaffe nytt pass med visum før reisen.

– Jeg synes de kunne vært mer forsiktige med hvordan de sender pass. Når du betaler 1500 kroner for at du skal søke om et visum, burde de i hvert fall sikre at passet kommer trygt fram, sier han.

FRILUFTSLIV: Andreas Wikan liker å fiske og hadde gledet seg et helt år til å prøve tropisk fiske i Florida, da turen røyk. Foto: Privat

Etter to år med korona-nedstengning var dette året Wikan virkelig skulle nyte livet. På Skogn folkehøgskole i Trøndelag valgte han linja «Fiske og friluftsliv». Høydepunktet er en USA-tur i mars, der klassen reiser til Florida for å fiske tropiske arter.

– Jeg liker å fiske og dra på tur. Det er deilig å være på båt, kjenne sola steke og båten gynge. Jeg føler jeg får ro i sjela når jeg er på båt. Og så er fisking noe du alltid kan gjøre, sier han.

Hadde god tid

Wikan startet prosessen med å skaffe visum til USA-reisen tidlig. Fordi han har en prikk på rullebladet fra en trafikkforseelse da han var 18, krevdes det at han stilte til intervju på den amerikanske ambassaden i Oslo.

Han tok kontakt allerede i oktober, men det tok tid å få booket time og få intervju. Han gjorde også et par feil underveis i prosessen, som forlenget den.

Rektor Lars Waade ved Skogn folkehøgskole bekrefter at det kan være vanskelig å søke om visum til USA.

– Reglene forandrer seg jevnlig. Det er veldig uforutsigbart, mener Waade.

Andreas var bekymret for at han ikke ville få visum, men rektoren var ikke like engstelig.

– Vi regnet med at han ville få. Vi har ikke opplevd at elever ikke har fått det før, sier han.

20. februar, nesten en måned før avreise, fikk Andreas intervju. Han dro til Oslo med fly fra Trøndelag. I tillegg til flybilletter, betalte han 1500 kroner for intervjuet på ambassaden. Etter intervjuet la han igjen passet, slik at de kunne sette inn visumet om det ble godkjent og deretter sende det tilbake til Andreas.

Han hadde også levert en konvolutt med adressen på og frimerker for sendingen. Man kan velge om passet skal sendes rekommandert eller ikke, så lenge man selv betaler for forsendelsen. Andreas registrerte ikke at alternativet var listet opp i skrivet han fikk fra ambassaden.

Får endelig svar

Halvannen uke før avreise fikk Andreas endelig beskjeden han hadde ventet på. Visumet var godkjent og ventet på ham inni passet i postkassa på skolen. Han var overlykkelig.

– Jeg ble kjempeglad og full av håp. Jeg hadde vært usikker så lenge på om jeg fikk dra, sier Andreas.

Men gleden var dessverre kortvarig. For konvolutten var helt tom.

– Jeg ringte tilbake til ambassaden. Jeg trodde de hadde vært dumme nok til å sende en tom konvolutt og glemt å legge passet oppi. De sjekket og sa de hadde sendt passet og ba meg kontakte Posten, sier Andreas.

Siden det var lås på postkassen kunne han utelukke at passet var stjålet derfra.

Andreas tok kontakt med Posten, men siden brevet ikke var sendt med sporing, var det lite de kunne gjøre utover å sjekke hittegodskontorene til Posten. De fant ikke passet.

USA godtar ikke nødpass. Så selv om Andreas forsøkte å skaffe et nytt pass før avreise, var det ikke mulig å rekke å få nytt visum i passet før avreise. Dermed ble det ikke noe av turen til rundt 25.000 kroner.

– Jeg syns det er urettferdig. De sa jeg måtte søke på nytt for å få et nytt visum. Så selv om jeg hadde rukket å få nytt pass, ville jeg ikke rukket å få visum, forteller han.

Da klassen dro av gårde i mars, stod Andreas igjen på skolen.

– Jeg får ikke turen ut av hodet. Den turen var grunnen til at jeg begynte på Skogn, sier han.

Nå vil han advare andre om at sånt kan skje.

Endrer rutiner

En talsperson fra den amerikanske ambassaden skriver i en e-post til TV 2 hjelper deg:

«Visum-protokoller er konfidensielle under amerikansk lov; derfor kan vi ikke diskutere detaljene ved enkeltsaker.»

De poengterer at de alltid har anbefalt søkere å få tilbakesendt passet med sporing.

«Tap av pass som sendes er en sjelden hendelse» skriver de i e-posten.

Nå har de imidlertid endret sine rutiner for hvordan pass sendes. Fra 21. mars sendes alle pass tilbake med bud gjennom DHL og blir levert til eierne personlig. Det er også mulig å spore sendingen.

SJELDEN HENDELSE: Den amerikanske ambassaden mener det er sjeldent pass forvinner, men endrer nå rutinene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Visum-søkerne må selv betale for budet, som koster 460 kroner. Ambassaden skriver at ved hastesaker er det mulig å hente pass ved ambassaden.

Mener Posten har ansvar

Rektor ved Skogn Folkehøgskole, Lars Waade, mener Posten har et ansvar.

– Andreas har vært veldig uheldig som har endt opp i denne situasjonen, så nært avreise. Han startet jo prosessen med å få visum i god nok tid. Posten burde si at dette åpenbart er deres ansvar. Det er jo Posten som har rotet bort passet, sier Waade.

Skolen har klart å avbestille deler av turen for Andreas, og han får derfor tilbake rundt 10.000 kroner. I tillegg har Andreas hatt et alternativt opplegg på skolen med ulike skikurs.

– Vi har jo villet hjelpe Andreas. Det var for sent å avbestille billettene, men vi har forsøkt å gi tilbake verdiene han har tapt i andre former, sier Waade.

Mistenker ikke tyveri i Posten

Pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen, sier det er umulig å vite hva som har skjedd. De kan heller ikke spore hvilken vei passet har tatt, ettersom det ikke har vært sendt rekommandert.

UMULIG Å VITE: Pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen, sier det er umulig å vite hva som har skjedd. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg forstår at man blir oppgitt og lei seg om dette skjer. Det gjør vi også. Dette er sendt som en vanlig postsending og beklageligvis blitt borte. Hvor dette har skjedd og hva som kan ha skjedd vet man ikke. Det kan ha skjedd før brevet kom til Posten, konvolutten kan ha fått en flerre underveis og passet kan ha falt ut.

Pettersen mistenker ikke at det er noen i Posten som står bak forsvinningen.

– Postansatte åpner ikke brev eller pakker. Det er på tvers av de retningslinjer som er her. Dersom noe blir borte så leter vi og gjør det vi kan for å finne det. Det aller meste kommer til rette. Faktisk er det langt under en promille som blir borte, sier Pettersen.

Hadde Andreas valgt rekommanderte brev, ville det uansett ikke vært noen garanti for at passet kom frem.