Dette tror eksperten kan skje i Frankrike på søndag

Et snitt av de tre siste målingene, som er offentliggjort lørdag, viser at Macron ligger på 26.5 prosent. Le Pen ligger på 23,8 prosent.

– For to, tre uker siden lå Le Pen 15 prosent bak. Hun henter nå tilbake velgere fra Zemmour, samtidig som hun har ført en god valgkamp ute blant vanlige mennesker, forklarer TV 2s valgekspert Terje Sørensen.

– Hun framstiller seg selv som mye mer moderat enn ved tidligere valg, i tilleg har Zemmour med sine ekstreme utspill gjort at Le Pen framstår som det ansvarlige valget.

Denne knappe ledelsen kan bli enda knappere valgdagen. Det avhenger blant annet av hvor mange franskmenn som går til stemmeurnene.

– Jeg tror ikke det blir høyre valgdeltakelse i første runde. Målingene som viser de som er sikre på at de vil stemme, er tre til fire prosent lavere enn på samme tidspunkt i 2017. Dette vil Le Pen vinne på. Hun har den største andelen av alle kandidater som sier at de er helt sikker på at de vil stemme på henne, sier Sørensen.

Av de som sier de vil stemme på Le Pen, sier 85 prosent at de er helt sikre. Av de som sier de vil stemme på Macron, sier 80 prosent at de er helt sikre.

Fakta om valgsystemet i Frankrike * Første runde i presidentvalget holdes søndag 10. april. Dersom ingen kandidat får mer enn 50 prosent av stemmene, blir det en andre runde 24. april. Der møtes de to kandidatene som fikk flest stemmer i første runde. * Tolv kandidater stiller til valg i den første valgrunden. Ifølge de siste meningsmålingene har sittende president Emmanuel Macron og Marine Le Pen fra det høyrepopulistiske Nasjonal samling størst sjanse til å gå videre til andre runde. * Valglokalene åpner klokken 8 og stenger klokken 19. I de største byen er valglokalene åpne til klokken 20. Valgdagsmåling ventes å komme klokken 20. * I de oversjøiske territoriene som Antillene og Fransk Guyana, åpner valglokalene lørdag 9. april.

* Det er 48,7 millioner stemmeberettigede i Frankrike, men valgoppslutningen er ofte lav. Antall hjemmesittere som lokkes til valgurnene kan avgjøre valget.

Den franske presidenten, Emmaunuel Macron langet fredag ut mot sin hovedmotstander i søndagens første runde av presidentvalget.

I et intervju med Le Parisien beskylder han lederen for ytre høyre-partiet, Rassemblement National, Marine Le Pen, for å lyve til velgere år hun lover sosial støtte som det ikke finnes økonomisk grunnlag for å kunne gi.

– Hun lyver til folk, for hun vil ikke ha mulighet til å gjennomføre dette, sier Macron i intervjuet. Han mener også Le Pens krav om å bøtelegge enhver kvinne som bærer hijab i offentligheten i Frankrike er rasistisk, og at partiet vil splitte Frankrike.

Sittende president, Emmanuel Macron, er leder for det liberale sentrumspartiet La Republique en Marche (LREM). Her er han ute og møter velgere fredag. AFP) Foto: Ludovic Marin

I tillegg trekker han fram Le Pens bånd til Russlands president Vladimir Putin, og hevder hun bestandig har vist problematisk mye forståelse for ham. Le Pens parti har et ubetalt lån fra Russland, og Macron hevder det gjør Le Pen finansielt avhengig av Putin og hans regime.

– En fornærmelse

Le Pen reagerer kraftig på uttalelsene, og mener de er uverdige for en president å komme med.

Macron har vært lite synlig i valgkampen. Han har vært opptatt med storpolitikk og vært mye i rampelyset da han har vært den statslederen som har hatt dialog med den russiske presidenten, Vladimir Putin. Men når resultatene av disse samtalene har vært ikke-eksisterende, har han heller ikke vunnet på dette blant velgerne.

President Macron tar selfies med en velger fredag. AFP) Foto: Ludovic Marin

– Dette er ikke bare sterke ord, men det er en fornærmelse. Jeg utfordrer ham til å finne en eneste ting i mitt prosjekt som er basert på diskriminering på bakgrunn av opphav, hudfarge, religion, eller annet. Dette er en løgn, og han burde ikke gå i den fellen, sier Le Pen.

Hun sier videre at hun forbereder seg på å vinne presidentvalget.

– Ikke bare vil jeg være kandidat i andre valgrunde, men jeg kan vinne dette presidentvalget, sier hun.

Tallene viser at hun er nærmere dette målet enn noen gang før.

I 2017 var det også Macron og Le Pen som var de to kandidatene som kjempet mot hverandre i andre valgrunde, og Macron vant solid. Med et bakteppe av to år med pandemi, og en krig i Europa, er det mye som er annerledes nå.

Folk sliter med økonomien, og inflasjon og inntektsnivå bekymrer mange.

Mens Macron har vært opptatt av den internasjonale situasjonen, har Le Pen vært mye ute blant vanlige folk og drevet valgkamp.

Marine Le Pen er ute og møter folk under valgkampens siste dag i Narbonne på fredag. (AP Photo) Foto: Joan Mateu Parra

I tillegg halser ytre venstre-lederen, Jean-Luc Melenchon i hælene på de to favorittene med 17,5 prosent, og har et håp om å nå andre og avgjørende valgrunde 24. april.

Hovedmålet til Macrons sentrumsparti, La République En Marche, er i første omgang å sikre ledelsen og hindre Marine Le Pen til å lede etter første valgrunde. Det er ingen som tar for gitt at dette er en lett seier å innkassere.

– Aldri vært nærmere makten

Ingenting tyder på at Macrons folk tar seieren for gitt, og Marine Le Pen sa under det siste valgmøtet i Perpignan torsdag at hun aldri hadde vært nærmere makten. De 4000 tilhengerne jublet og ropte taktfast «President Marine!» og «Vi skal vinne!»

Le Pen gjentok løftene om å hjelpe familier som sliter på grunn av inflasjon, og sammenlignet Macron med en bokser som ligger nede for telling.