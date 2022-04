TV 2s ekspert: Dette er Barcelonas største talenter

Se Levante - Barcelona på TV 2 Sport 1 og Play søndag fra kl. 20.15!

Barcelona sitter for tiden på en gullgruve av unge talenter. Med klubblegende Xavi Hernández som lokfører for et av verdens mest spennende lag, ser det svært lyst ut for katalanerne fremover.

EKSPERT: TV 2s fotballekspert, Mina Finstad Berg. Foto: Erik Edland / TV 2

Ikke bare regnes Barcelona-ungguttene som blant de beste i Spania – flere av dem har fått internasjonal anerkjennelse for sine opptredener.

Derfor har TV 2s fotballekspert, Mina Finstad Berg, plukket ut Barcelonas fem største talenter.

– Har noe ekstremt spesielt

På en delt femteplass på fotballekspertens liste, er en argentinsk midtbanemann og en Manchester City-kjenning.

Nummer fem: Eric García, Nico González

– Disse to er vanskelig å sette opp mot hverandre, innleder Berg.

Eric García gikk gjennom gradene i Barcelonas verdenskjente ungdomsakademi, La Masia, før karrieren bar videre til Manchester City. Etter et noe underveldende opphold i England, returnerte 21-åringen til barndomsklubben i 2021.

– Eric García er en veldig god fotballspiller, men jeg er usikker på om han er god nok defensivt, med tanke på fysikk, duellspill, posisjonering og taklinger. Jeg ser egentlig for meg at han passer bedre i en ankerrolle enn på midtstopper, sier LaLiga-eksperten.

– Det er åpenbart at han er en god fotballspiller. Han er veldig god med bena, på pasninger, og har et utrolig driv. Det blir stadig viktigere når lag velger stoppere, fortsetter hun.

STOPPERTALENT: Eric García vurderes høyt i Barcelona. Foto: Michael Probst

Som García, kom midtbanemann Nico González gjennom akademiet i Barcelona. Spanjolen er en drible- og pasningssterk midtbanespiller.

– Nico er en type spiller veldig mange lag har bruk for. Han er allerede veldig godt egnet til funksjonen han fyller i Barcelona, men jeg er usikker på hvordan han utvikler seg med tanke på spilletid. Han er bak i køen på Barcelona-midtbanen, og det kommer veldig an på spillestil og hva slags type spiller han vil rendyrke seg selv som, sier Berg.

Nummer fire: Gavi

17 år gamle Gavi har virkelig gjort sitt navn kjent i fotballverdenen denne sesongen. Unggutten har allerede startet 20 ligakamper for Barcelona, og anses som en av verdens største midtbanetalenter.

Ikke minst ble han historisk i oktober, da han ble den yngste til å debutere for det spanske landslaget noensinne, i en alder av 17 år og 62 dager.

HISTORISK: Gavi er den yngste fotballspilleren i historien som har spilt for det spanske landslaget. Foto: FRANCK FIFE

Supertalentet får fjerdeplassen på Bergs liste.

– Alt skjer så naturlig med Gavi, det er helt spesielt. Det er en vanvittig fin blanding av en kreativ spiller som skaper, dribler, og slår de geniale pasningene. Han spiller nærmest på intuisjon, mer enn at det er gjennomtenkt. Det er helt åpenbart at han har noe ekstremt spesielt ved seg, roser TV 2s ekspert.

Nummer tre: Ronald Araújo

Nestemann ut er den uruguayanske midtstopperkjempen Ronald Araújo. Som 23-åring er han «veteranen» blant de unge talentene i Barcelona.

Og med tanke på hvor godt han spiller i den blårøde trøyen for tiden, skulle man nesten tro at han var nettopp det: En veteran.

Med en blanding av rå fysikk og rutine, har Araújo seilet opp som en av verdens heteste stoppernavn. Det er ingen tilfeldighet at klubber som Manchester City har snust på argentineren.

– Araújo har veldig mye av det som skal til for å bli en stopper på aller, aller høyeste hylle. Han er rask og klok, og har en enorm spenst. Han har alle egenskapene García mangler. Barcelonas beste forsvarsspiller, slår Berg fast.

– Allerede blant de beste

På toppen av listen er to av verdens desidert største talenter.

Nummer to: Ansu Fati

En som, dessverre for Barcelona, har gått litt i glemmeboken grunnet flere skadeavbrekk, er Ansu Fati.

Fati ankom fotballscenen med et brak da han signerte for Barcelona, og ble utpekt som sportens neste skinnende diamant allerede som 16-åring.

Det var på ingen måte uten grunnlag. Den lynraske teknikeren har imponert nærmest alle fotballentusiaster siden Barca-debuten. Som sin lagkamerat Gavi, ble han også historisk for det spanske landslaget da han var 17 år gammel. Fati ble Spanias yngste målscorer gjennom tidene, i 4-0-seieren mot Ukraina i september 2020.

SKADEPLAGET: Ansu Fati har slitt mye med skader i Barcelona-oppholdet. Foto: Lalo R. Villar

Selv om skadeavbrekkene har satt en stopper for utviklingen, er ikke TV 2s ekspert i tvil om hvilket talent som ligger i spanjolen.

– Folk glemmer hvor enormt god Ansu Fati er på grunn av skadene hans. De gangene han har kommet tilbake igjen får det umiddelbar effekt. Han slo gjennom med et megabrak som 16-åring, og har alltid hatt den matchvinneregenskapen. Det er fryktelig vanskelig å håndtere for motstanderne, sier eksperten, og legger til:

– Man ser konturen av en ny superstjerne. Han gir Barcelona så enormt mye når han kommer tilbake, og er så utrolig rolig og moden for alderen.

Nummer én: Pedri

Navnet som topper ekspertens liste, kommer nok som intet sjokk. I Pedri har Barcelona en juvel av de sjeldne. Midtbanestjernen spiller allerede som en erfaren veteran, og alt ligger til rette for at han kommer til å dominere fotballscenen i årevis.

– Det blir nesten urettferdig å sammenligne Pedri med andre talenter, fordi han leverer på et så ekstremt nivå. Han er ikke lenger bare én av de unge, han er allerede blant de beste midtbanespillerne i Europa. Han løfter hele laget når han spiller. En ekstremt klok fotballspiller, lovpriser Berg.

Allerede som 19-åring blir Pedri sammenlignet både med Andrés Iniesta og manager Xavi Hernández. Eksperten mener at vidunderbarnet er den første Barcelona-spilleren på flere år som har gjort seg fortjent til sammenligningene.

– Gjennom årene er det klart at Barcelona har vært på let etter en arvtager både for Xavi og Iniesta, og sammenligningene har vært mange. Men i Pedri har man faktisk en spiller som er så god, slår hun fast.

Supertalentet har utmerket seg både for Barcelona og det spanske landslaget. I fjorårets EM skillet han seg klart ut som en av Spanias desidert største lyspunkter, og har siden kun tatt ytterligere steg mot stjernestatus.

– Han kan være en bærebjelke i veldig mange år fremover. Det er tekniske ferdigheter, lavt tyngdepunkt, beherskelse og balanse. Jeg syns det rett og slett er en nytelse å se Pedri spille fotball. Det er helt utrolig at han er på det nivået i den alderen, avslutter Berg.