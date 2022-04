Mercedes er en av bilprodusentene som satser tyngst på elbiler. De har allerede et ganske solid utvalg av biler i flere klasser. Og snart er det klart for én til.

I sommer kommer nemlig EQE. EQ betyr at den er elektrisk, den siste E-en at vi snakker bil i E-Klassen. Dermed blir altså en legendarisk bilmodell nå elektrisk.

Brooms bilekspert Benny Christensen er akkurat nå i Frankfurt, Tyskland. Her gjennomfører Mercedes den aller første testkjøringen av EQE. Samtidig skal Benny også få se nærmere på en annen, spennende Mercedes-nyhet, mer om den senere.

Nå skal første runde av prøvekjøringen være unnagjort, derfor tenker vi det er på sin plass å finne ut hvordan det har gått:

Mercedes EQE er ikke langt unna, de første bilene skal etter planen komme til Norge i sommer.

Ikke ventet i april

Ring ring

– Hei, Knut! Du, nå er jeg akkurat tilbake etter første testtur og den gikk ikke helt som planlagt. Dette ble hakket mer dramatisk enn jeg hadde sett for meg, sier Benny.

– Fortell!

– Jo, det startet med at jeg fikk tildelt en bil og så fikk velge mellom noen ferdig oppsatte ruter. Jeg valgte den som het Dynamic, fordi den var lengst og gikk innom et fjellområde, med mange svingete veier. Så langt alt greit. Men så skjedde det noe jeg ikke hadde ventet i Tyskland i april. Det som startet med fire-fem grader, regn og ganske kraftig vind, gikk over til å bli vinter. Etter hvert som jeg kom opp i høyden sank temperaturen. Og så begynte det å snø.

Iskald test - dette blir drømmebil for mange nordmenn

Ble ganske guffent

Kommer du fra Lillehammer og er vant til å kjøre Volvo med bakhjulstrekk – da gir du deg ikke så lett!

– Kan jeg gjette: Bilen sto ikke akkurat på vinterdekk?

– Det er helt riktig! Her snakker vi sommerdekk. Og denne bilen hadde også bakhjulstrekk. Bilen varslet først fra om at temperaturen passerte null grader. Så begynte både ESP og ABS å jobbe. Jeg så at noen andre som var med på opplegget snudde og var inne på tanken selv også. Men jeg er nå tross alt oppvokst på Lillehammer og vant til å kjøre Volvo med bakhjulstrekk. Så jeg tenkte at dette sikkert ordnet seg, sier Benny.

– Men det gjorde egentlig ikke det. Snøen begynte å legge seg og da jeg skulle ned fra fjellet på andre siden, var det ganske guffent. Jeg og Mercedesen listet oss ned med en snittfart på 12-15 km/t på den smale og svingete veien. Grepet var høyst begrenset og jeg fikk god bruk for hjelpesystemene Mercedes heldigvis har utstyrt den nye elbilen sin med. Det føltes veldig bra å komme ned til bare veier igjen. Mercedes ble nok overrasket de også, for de stengte hele ruta, slik at ingen flere skulle prøve det samme som meg.

Nå skal også flaggskipet til BMW bli elbil

Bennys testbil har bakhjulstrekk, til Norge kommer EQE med 4Matic firehjulstrekk.

Elektrisk versjon av GLE

Som så ofte før, har vi sperrefrist på å fortelle om kjøreinntrykk. Det får vi ikke lov til å gjøre før i neste uke.

– Det må vi naturligvis respektere, men jeg kan vel si så mye som at de som venter på denne bilen – de vil neppe bli skuffet. Den har med seg mye fra flaggskipet EQS, både på design, interiør og teknologi. Litt dumt for Norge er det kanskje at den bare kommer som sedan, Mercedes har tilsynelatende ingen planer om stasjonsvogn. Men en SUV-utgave er på vei, det blir jo egentlig da en elektrisk versjon av dagens GLE, forteller Benny.

Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC, som er modellens offisielle navn, har to elektriske motorer og variabelt firehjulstrekksystem som fordeler kraften under ulike kjøreforhold.

Én bekymring er den samme nå som for 200 år siden

476 hestekrefter

Effekten er på opptil 476 hestekrefter, og dreiemomentet er på 858 Nm. Det gir bilen en akselerasjon fra 0 til 100 km/t på kvikke 4,2 sekunder.

EQE har luftfjæring kombinert med adaptive, elektronisk justerbare støtdempere for å øke komforten, men også for å gjøre kjøreegenskapene sporty.

Batteripakken har en nettokapasitet på 90,6 kWt. I kjøremodusene Sport og Sport+ er fokuset på ytelse, mens i komfortmodus er fokuset på rekkevidde. Den er også tilrettelagt for skybaserte oppdateringer (OTA).

Innvendig kjenner vi igjen mye fra flaggskipet EQS, med høy skjerm- og digitalfaktor.

Fra 897.000 kroner

Rekkevidden oppgir Mercedes til mellom 462 og 533 kilometer, mens forbruket oppgis til mellom 19,7 og 22,5 kWt, per 100 km.

Videre kan den hurtiglades med opptil 170 kW, 22 kW via ladeboks gjennom ombordladeren. En rekkevidde på 180 kilometer (WLTP) kan lades opp på ca. 15 minutter under optimale forhold. Batteriet kan forvarmes eller kjøles under kjøring, slik at bilen når det ideelle batteritemperaturen på en hurtigladestasjon. Noe som igjen bidrar til rask lading.

Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC Effekt: 476 hk / 858 Nm.

0-100 km/t: 4,2 sek.

Toppfart: 210 km/t.

Batterikapasitet: 90,6 kW.

Hurtiglader: 170 kW.

Forbruk: 19,7 – 22,5 kWt.

Rekkevidde: 462 – 533 km.

Bagasjerom: 430 l.

Vekt: 2525 kg.

Tilhengervekt: 750 kg.

Pris fra: 897.000 kr.

Fra-prisen er på 897.000 kroner. Utstyrsutgaven Performance Edition inneholder blant annet kjøreassistentpakke med adaptiv cruise control, Active ambient lighting, 360-graders kamera og AMG nattpakke. Da øker prisen til 942.780 kroner.

Ved oppgradering til Performance Edition Plus vil kundene i tillegg få blant annet massasje i setene, Burmester lydanlegg, firesoners klimaanlegg, head-up display, AMG Track Pace og 21" AMG-felger. Da står det 1.033.658 kroner på prislappen.

Her snakker vi luksus for hele familien

Får se luksus-SUV

– Vi snakker altså ikke om noen billig bil, men det er jo heller ikke E-Klasse med fossil motor. EQE vil ikke ha mange direkte konkurrenter i starten. Men Tesla Model S er naturligvis svært sammenlignbar, selv om den nå virker ganske sluttsolgt i Norge. Jeg tipper Mercedes har en ny storselger her, sier Benny.

– Men du, skulle du ikke gjøre én ting til mens du er i Tyskland?

– Jo, det er helt riktig. Jeg skal også få se SUV-utgaven av EQS, som oppfinnsomt nok heter EQS SUV. Det gleder jeg meg stort til! Også der er det sperrefrist, så jeg vet ikke helt når vi kan forteller mer om den. Så her er det bare å følge med på Broom. Vi har vel tenkt å jobbe hele påsken som vanlig, vi?

– Så klart! Broom tar som du vet aldri fri!

– He, he, det er bra. Da sees vi når jeg er hjemme igjen!

