Frykter å bli slått av henne

President Emmanuel Macron har innsett at kampen om makten kan bli tøffere enn forventet.

– Han er de rikes president, sier slottsbonden Ghislain Barthèlemy, en av mange misfornøyde velgere.

En stemme på Le Pen kan like gjerne være en stemme mot Macron ved dagens valg.

Det vil sende sjokkbølger gjennom landet hvis Marine Le Pen skulle slå president Emmanuel Macron (44) i den første runden av presidentvalget.

SLOTTSHERRE: Ghislain Barthélemy bor på slottet Alteville. Han driver gården som hører til. Han vil stemme grønt i valgets første runde. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Duellen mellom Macron og Le Pen er tettere enn før, men president Macron har ledet på meningsmålingene til det siste. Forskjellen mellom de to er at Macron har mistet oppslutning en stund, mens Le Pen har klatret oppover.

På landsbygda nord-øst i Frankrike kjører Anne-Lise Nave(28) en liten rød lastebil. Bilen er et rullende landhandleri. Bak rattet forteller hun fornøyd om hvordan hun har funnet fram til lokale produsenter. De leverer utsøkte varer til butikken på hjul. Franskmenns forhold til mat er ofte lidenskaplig.

– Når man er glad i mat så liker man å anbefale gode produkter, ler hun.

MISFORNØYDE: Anne-Lise Nave har en rullende landhandel hvor hun selger lokale produkter. Kundene er ikke fornøyd med økte priser og merker at de har mindre igjen i lommeboka. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Hovedsaken i valgkampen er personlig økonomi. Høyrere priser gir mange velgere langt mindre igjen i lommeboka.

Prisene kan avgjøre valget

Vel fremme i landsbyen Jouy-aux-Arches samler kundene seg rundt disken, tross en kjølig dag. Det lukter stramt av modne oster. Den lokale yogurten er populær. Ved siden av den lille parkeringsplassen hvor lastebilen står, er det fullt av vårblomster.

Praten går om økte priser. Ikke bare om matprisene, men også om høye priser på gass, strøm, bensin og diesel. Siden jobben til Anne-Lise er på hjul, merker hun særlig de høye drivstoffprisene.

– De første gangene jeg skulle fylle full tank kunne jeg maksimum fylle for 120 euro. Nå må jeg fylle for 270 euro. Det er en enorm økning, sier hun.

LANDSBYGDA: Særlig i distriktene er folk misfornøyde etter fem år med president Emmanuel Macron, som her i Jouy-aux-Arches. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– De rikes president

Blant kundene til Anne-Lise er ekteparet Michelle og Claude, begge pensjonister. De har fyllt opp handlenettet med lokale spesialiteter. Michelle er skuffet over Macron, som mange i distriktene.

– Når det sies at han er en president for de rike, så er det sant. Han er de rikes president.

Ektemannen Claude vil ikke si det rett ut, men det skinner i gjennom at han har sympati for Marine Le Pen.

– Hvis vi ikke slipper henne til så vet vi heller ikke hva hun er verdt.

FOR DE RIKE: Claude og Michelle mener som mange andre at Macron er de rikes president. De vil ikke si det rett ut, men det skinner gjennom at de har sympati for Le Pen. Foto: Santiago Vergara/TV 2

I Frankrike snakkes det ofte om den «republikanske fronten». Det betyr at hvis en ytterliggående kandidat kommer til siste runde av et valg, så stemmer folk heller på en kandidat de er politisk uenig med. For å holde politikere fra f.eks Le Pens parti utenfor. Meningsmålingene nå tyder på at det ikke lenger er så tabubelagt å stemme på en ytre høyre-kandidat.

Macron har de siste dagene advart mot å velge Le Pen.

– Programmet hennes er rasistisk, og har til hensikt å splitte samfunnet. Hun har ikke endret noe av det grunnleggende i politikken sin.

SPLITTET LAND: I 2018 gjorde de gule vestene opprør i Frankrike. Macron mener Le Pen vil splitte landet ytterligere. Foto: Santiago Vergara/TV2

Han kaller politikken brutal og beskylder henne for å lyve.



Etter knapt å ha vært tilstede i valgkampen i flere måneder, har Macron våknet. Valgkamp-apparatet hans er engstelig for at han har drevet for lite valgkamp og at det vil straffe seg.

Gjennomsnittet av meningsmålingene gir presidenten 26 ,1 prosent og Le Pen 23,5 prosent før dagens første runde av valget. Den eneste som kan true de to i tet er venstre-populisten Jean-Luc Mélenchon (70), som også har gått fram på meningsmålingene i det siste.

STEMMER IKKE: Nesten en av tre franskmenn har til nå sagt at de ikke kommer til å stemme ved valget Foto: Santiago Vergara/TV 2

Fortsatt er nesten en av tre velgere usikre på hva de vil stemme. Like mange har sagt at de ikke er sikre på om de vil stemme i det hele tatt. Det kan gå mot en historisk lav valgoppslutning.

President Emmanuel Macron har håndtert mange kriser i sin fem år lange presidentperiode. Nå sist krigen i Ukraina og før det pandemien.

FIKK SMULER: Etter måneder med opptøyer fra de gule vestene i 2018 opplever mange velgere at de bare fikk smuler tilbake. Økte drivstoffpriser spiser av lønna til mange. Foto: Santiago Vergara/TV 2

I 2018 gjorde de «gule vestene» opprør. I flere måneder var det kraftige opptøyer i helgene. Først i protest mot økt avgift på drivstoff, senere mot arbeidsløshet, mindre penger i lommeboka og større forskjeller. I landets rundkjøringer samlet de som sitter "nederst ved bordet" seg. Iført gule vester.

Anne-Lise er oppgitt over at opprøret ikke førte til noe.

De ga oss bare smuler, sier hun. Hun mener presidentens politikk ikke er for vanlige folk, men heller for finanssektoren. Politikken hans løser ihvertfall ikke hennes problemer.

Marine Le Pen har i månedsvis reist rundt og snakket med velgerne. Hun fanget tidlig opp hva de var mest opptatt av. Hun har høyest troverdighet blant velgerne når det gjelder å øke kjøpekraften.

Henne valgløfte er å kutte i momsen på nødvendige varer som mat og drivstoff. Le Pens økonomiske politikk ligger mer til venstre enn til høyre.

Motstanden mot EU er tonet ned ved dette valget. Mens Macron er en varm EU-tilhenger, ønsker Le Pen mer makt tilbake til nasjonalstatene. Men hun snakker ikke lenger om Frexit, eller å dra Frankrike ut av euro-samarbeidet.

STUERENT?: I mange år har ytre høyre-politikeren Marine Le Pen forsøkt å gjøre partiet mer spiselig for et større antall velgere. Valget i 2022 har vært hovedmålet hennes. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Franskmenn først

I årevis har Le Pen forsøkt å gjøre partiet mer «stuerent» for å nå nye velgere, særlig de tradisjonelle høyrevelgerne. Hun har hatt en langsiktig plan. Le Pen har lenge blinket seg ut valget i 2022, som det mest realistiske for henne å vinne. Uten å nå nye velger-grupper har hun ingen mulighet for å bli valgt.

Ingen er i tvil om hva hun mener om innvandring og islam. Derfor har hun snakket mindre om dette i denne valgkampen. Men senest denne uka foreslo hun å bøtlegge de som bruker hijab i det offentlige rom.

Hun vil fjerne retten til å bli statsborger gjennom ekteskap. Det samme gjelder retten til å bli fransk som 18-åring, hvis du er født i landet av utenlandske foreldre, og fortsatt bor i Frankrike.

Le Pen vil prioritere franske statsborgere foran andre ved tildeling av velferdsgoder, som jobb, trygd og bolig. Det kalles «nasjonal prioritering».

Hun har i flere år hatt et nært forhold både til Vladimir Putin og Ungarns Viktor Orban. I en valgbrosjyre laget før den russiske invasjonen i Ukraina, står hun sammen med Putin, for å illustrere at hun også er en internasjonal politiker. Både russiske og ungarske banker har vært med på å finansiere de to siste valgkampene hennes.

FEM NYE ÅR?: Statsminister Jonas Gahr Støre og president Emmanuel Macron har et godt forhold. Macron ligger foreløpig best an til å vinne presidentvalget. Foto: Santiago Vergara/ TV 2

Macron angriper Le Pen for å mangle penger for å finansiere de dyre valgløftene. I presidentens valgprogram har økt kjøpekraft en mindre fremtredende plass. Hans løsning er flere hele stillinger og mer kontantstøtte til de som tjener minst.

Macron vil øke pensjonsalderen fra 62 til 65 år, bygge seks nye atomkraftverk og lover mer politi.

Under Macron har arbeidsledigheten gått ned. Ikke på femten år har antallet arbeidsledige vært lavere. Fra 9,5 prosent til 7,4 prosent ifølge det offentlige statistikkbyrået, Insee.

De siste ukene har Macron brukt mer tid på å styre landet og være diplomat i kontakt med Putin, enn på å overbevise velgerne. I tillegg har han måttet svare på spørsmål om «McKinseygate». I løpet av de fem årene som president har han brukt milliarder av kroner på eksterne konsulenter. Bare i fjor benyttet regjeringen eksterne konsulenter for 10 milliarder norske kroner. Dette er selskaper som også har gunstige skatteregler.

I 2017 vant Macron valget med 66,1 prosent mot Le Pens 33,9. Le Pen tapte særlig på den eneste TV-sendte presidentkandidat-duellen. Hun avslørte store mangler i kunnskapene om blant annet økonomiske forhold. Senere la hun skylden på den dårlige debatten på at hun var utkjørt.

Denne gangen har rådgiverne hennes planlagt for en langt roligere oppkjøring til en eventuell ny debatt. De siste fem årene har hun sittet i den franske nasjonalforsamlingen. Før det satt hun flere perioder i EU-parlamentet. Hun har vært under etterforskning for misbruk av penger fra EU til å lønne parti-funksjonærer.

Mellom pest og kolera

Bonden Ghislain Barthélemy (58) strever med en sta okse, som ikke har noen planer om å gå opp på traktortilhengeren.

STA: Oksen vil slett ikke opp på lasteplanet. Macron er ikke bøndenes mann, mener bonden Ghislain. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Allez, kom igjen, lokker Ghislain.

Oksen er solgt til en av naboene som avlsokse.

Det er vakkert rundt slottet Alteville, en times vei fra landsbyen hvor Anne-Lise har parkert landhandelen sin. Herregården ligger idyllisk til ved en innsjø. Hovedbygningen er et gammelt slott som har vært i familiens eie i flere generasjoner. Gårdsdriften er miljøvennlig. En geit løper rundt på gårdstunet som en hund, og vil gjerne leke. Ghislain viser oss hønsegården og kalvene. Det lukter våt jord og kumøkk. Han står for gårdsdriften, mens broren David driver pensjonat på slottet.

SLOTTSHERRE: Alteville er et av Frankrikes mange slott. Selv om bonden Ghislain ikke på noen måte er begeistret for Macron, vil han stemme på ham, hvis valget er mellom Macron og Le Pen. Foto:Santiago Vergara/TV 2

Han er oppgitt over valgkampen og mangelen på oppmerksomhet om for eksempel klimaspørsmål.

– Plutselig glemmer vi klimaet. Skyver det til side, for det skjer så mye annet. Og fortsetter med utslippene.

Ghislain har tenkt å stemme på den grønne kandidaten i første valgomgang, men han har ingen sjanse til å komme videre til siste valgomgang.

Han har lite til overs for president Macron, selv om han er vokst opp på et slott og fortsatt bor der. Ghislein mener også at presidenten er de rikes president.

– Han tror at han alltid har rett. Han lytter ikke så mye til velgerne og ikke til distriktene. Fransk politikk handler mye om Paris og nå er det verre enn før. Det er en veldig liberalistisk politikk, langt til høyre, som ikke er bra for bønder.

BIO-OKSE: Ghislain driver gården miljøvennlig, og etterlyser klimasaken i valgkampen. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Det kan hende at han må velge mellom Macron og Le Pen i andre valgomgang.

– Hvem av de to?

– Enten stemmer jeg blankt eller så stemmer jeg Macron.

– Ikke Le Pen?

– Mellom pest og kolera så velger jeg Le Pen ..eh Macron.

TROR IKKE: Anne-Lise Nave har vanskelig for tro på at Macron eller Le Pen klarer å overbevise henne til å stemme på dem. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Heller ikke Anne-Lise har lett for å velge mellom Macron og Le Pen, hvis dette blir duellen i den siste valgomgangen søndagen etter påske.

– Vi får se om en av dem klarer å overbevise meg i siste øyeblikk. Jeg har vanskelig for å tro det.

En meningsmåling fra TV-stasjonen BFM gir presidenten 51 prosent mot Le Pens 49 prosent i andre valgomgang. Gjennomsnittet av målingene gir Macron 53 og Le Pen 47 prosent.