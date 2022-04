Kaken er enkel å lage. Holder seg i kjøleskapet i 8-10 dager uten å bli tørr. Dekk med aluminiumsfolie eller et plastbelagt bakeklede og putt eventuelt inn i en plastpose. Egner seg til å fryse, del opp i 3-4 mindre biter og ta opp etter behov.

Smaker til dessert etter påskemiddagen, gjerne sammen med appelsinsalat. Eller ta med ut i tursekken enten du ute i friluft eller på terrassen hjemme eller på hytta.

Denne oppskriften med eple og eventuelt mørk sjokolade fikk jeg fra min amerikanske venninne for mage år siden. Jeg sløyfer som regel sjokoladen. Kaken har blitt en klassiker i min familie.

Oppskriften passer til en form på ca. 26/28 cm i diameter. Jeg dobler ofte oppskriften og steker i langpanne.

Begynn med å skrelle og river gulerøtter.

Dette trenger du:

7 dl skrellede, fint revet rå gulrøtter, velg de norske om du har mulighet, de er saftige og smakfulle eventuelt 1 eple

4 store egg (romtempererte)

2 ½ dl brunt eller hvitt sukker

2 dl rapsolje til baking eller annen nøytral matolje (ikke olivenolje)

4 dl hvetemel

2 ts bakepulver

1 ts natron

2 ts kanel

1 ts vaniljesukker

½ ts salt

Valgfritt ca. 100 g finhakket mørk kokesjokolade

GULROTKAKE: Saftig gulrotkake med ostekrem. Foto: God morgen Norge

Ostekrem:

400 g myk/romtemperert kremost, naturell eller med mandarinsmak

200 g mykt smør

500 g melis

Frø fra 1 vaniljestang eller 2 ts vaniljesukker

Slik gjør du:

Les igjennom hele oppskriften, finn fram og mål opp alle ingrediensene før du begynner. Pass på at bakebollen er stor nok til deigen. Kle formen/langpannen med bakepapir også opp på kantene. Varm stekeovn til 180 grader.

Pisk sammen egg, sukker og olje til en lys luftig masse. Bland sammen de tørre ingrediensene og sikt inn eggemassen. Tilsett eventuelt finhakket sjokolade og vend lett om med en sleiv/slikkepott før revet gulrot og eple vendes inn, bruk en slikkepott. Ikke visp da blir kaken tung på konsistens. Fordel deigen jevnt utover i langpannen. Stek på midterste/nest nederste rille i varm stekeovn. Steketid ca. 45 minutter. Sjekk med en kakestikke/pinne (eventuelt en spagettipinne) at kaken er gjennomstekt, er det deig igjen på pinnen, stek noen minutter til. Avkjøl kaken i formen på rist før den legges på fat og ostekremen smøres over kaken.

Ostekrem: Kremost og smør må være myk/romtemperert. Rør mykt (ikke smeltet) smør, melis og vaniljesukker til en glatt krem. Tilsett myk kremost litt etter litt mens du visper til en glatt krem. Bre kremen over den avkjølte kaken. Sett kaldt et par timer slik at kremen stivner eller til neste dag, før du skjærer i den. Hvis jeg vet jeg skal fryse ned en del av kaken, venter jeg med å smøre ostekrem på kaken til jeg tar ut kaken fra frys. Smør ostekrem på den frosne kaken og la kaken tine. Ostekrem blir kornete hvis den fryses. Smaken er like god.