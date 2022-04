Strammer inn reglene for private barnehager

Krav om at hver private barnehage skal være et eget selskap, forbud mot å drive annen virksomhet og forbud mot å ta opp lån andre steder enn i bank er blant det regjeringen ønsker å innføre.

– Vi vil sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til bedre barnehager for alle barn, ikke til profitt for eierne, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Videre sier Brenna at de ønsker å stanse utviklingen hvor store, kommersielle aktører tarv ut profitt.

– Dersom private barnehager skal ha oppslutning og tillit i Norge, må vi sørge for at fellesskapets penger går til barnas beste og blir brukt på å gjøre barnehagene bedre og billigere.

– Vi må stoppe en utvikling der store kommersielle aktører kjøper opp barnehager og tar ut profitt. Barnehagen skal ikke lenger være et investeringsobjekt for de som vil tjene penger. Barnehagen må være til for ungene, sier Brenna.

Dette er forslagene til endringer:

Krav om at hver barnehage skal være et eget selskap som leverer eget regnskap.

Forbud mot å ha annen virksomhet sammen med barnehagen. Det vises her til at flere barnehagekjeder også driver renholdsbyrå og eiendomsdrift.

Forbud mot å ta opp lån andre steder enn i banken. Dette skal redusere risikoen for at barnehager brukes til å ta opp lån de ikke trenger for å finansiere annen risikofull virksomhet i konsernet.

Meldeplikt ved salg. Private barnehager skal melde ifra til kommunene og Utdanningsdirektoratet om de legger ned, skifter eier eller gjør andre organisatoriske endringer.

Kunnskapsminister varsler også ytterligere endringer i både barnehageloven og privatskoleloven i løpet av det neste året.