Dødsårsaken til «Hotel Cæsar»-skuespilleren er klar

GOD KVELD NORGE (TV 2): I helgen kom beskjeden om at Andrew Raymond Barnes har gått bort. Nå er skuespilleren obdusert.

Skuespiller Andrew Raymond Barnes, mest kjent for rollen som kontorsjef Andrew Blom-Gabrielsen i «Hotel Cæsar», ble 54 år gammel.

Barnes spilte i såpeoperaen fra 2003 til 2011 og blir hyllet av både medskuespillere og fans.

Det har tidligere vært uvisst nøyaktig hva Barnes døde av, men etter en obduksjon er dødsårsaken nå klar.

Trodde det var influensa

Jarl Barnes, som er broren til skuespilleren, forteller til God kveld Norge at Andrew trodde han hadde influensa i tiden før han gikk bort. Jarl var da på besøk fra England til Norge, men fikk dessverre ikke møtt Andrew fordi han følte seg dårlig.

Etter bortgangen ble han sendt på obduksjon, og det ble klart at det ikke var influensa han døde av. Skuespilleren har tidligere hatt kreft, og selv om broren var inne på tanken om det kunne vært årsaken, trodde han sjansen for det var minimal.

– Svarene fra obduksjonen viste at det var lungebetennelse. Han har tidligere hatt kreft, men jeg visste at han ble frisk fra det. Så svarene var akkurat det jeg forventet, sier Jarl.

BRØDRE: Storebror Jarl Barnes og Andrew Raymond Barnes har røtter fra England. Foto: Privat.

Han forteller deretter at svarene ikke viste tegn til at Andrew hadde noe ubehag før han døde, noe som er en stor trøst for storebroren.

Jarl forteller også at Andrew fikk en minneverdig opplevelse i tiden før han gikk bort, da han var på besøk i England. Skuespilleren var nemlig stor fan av den britiske dramatikeren, komponisten og skuespilleren Nöel Coward.

– Han elsket Nöel Coward, og han fikk sitte ved kontorpulten med skrivemaskinen hans. Han sa at det var en av de beste tingene som hadde skjedd ham, sier broren.

Coward er kjent for å ha skapt noen av Londons største teatersuksesser i hans tid.

Hylles

I tiden etter bortgangen har Jarl mottatt meldinger fra Andrews venner og andre fra skuespillerverdenen.

– Det er en trøst. Han var en så hyggelig person og ingen kunne si noe vondt om ham. Han var bare god og snill, forteller han.

Skuespilleren hylles også blant annet av «Hotel Cæsar»-kollegaen Anette Hoff. Hun spilte Juni Anker-Hansen i såpeopereaen, som hadde et nært forhold med karakteren til Andrew.

I videoen øverst i saken kan du se Barnes og Hoff dele et hyggelig øyeblikk sammen.

– Det var veldig trist å høre! Han var et uvanlig vennlig menneske, vi hadde mange fine stunder sammen. En vakker, følsom mann. Han hadde også lun og god humor, sa Hoff til God kveld Norge da hun fikk kjennskap til dødsfallet.

Tidligere «Hotel Cæsar»-blogger Håkon Rekvik delte også noen ord om skuespilleren.

– Nyheten er delt på en side for fans, og der så jeg noen som var veldig triste. Jeg har jo kontakt med noen fra Cæsar-miljøet, som har vært store fans, som jeg også fortalte det til. De syns det var trist! Det er jo også fint å se hvor mye han har betydd for Cæsar-fans!