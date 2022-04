Glimt politianmelder Romas keepertrener – har sett video av hendelsen

Bodø/Glimt kommenterer bråket som oppstod etter seieren mot Roma. De skriver i en pressemelding at trener Kjetil Knutsen ble fysisk angrepet av en i Romas støtteapparat. Politiet bekrefter at de har mottatt en anmeldelse.

Se hva politiet sa om saken øverst!

Etter Bodø/Glimts 2-1-bragd mot Roma torsdag kveld steg temperaturen inne i garderobeområdet på Aspmyra stadion.

Bodø/Glimt behandlet og gikk gjennom episoden som inntraff i garderobeområdet på Aspmyra på et møte fredag formiddag.

I etterkant av møtet opplyser Glimt at Kjetil Knutsen ble fysisk angrepet, og at klubben har anmeldt Romas keepertrener og Mourinho-assistenten Nuno Santos til politiet etter at han tok kvelertak på Glimts trener.

– Romas oppførsel er ikke bare et fysisk angrep på Kjetil Knutsen, det er et systematisk angrep på Glimts verdier. Vi kan ikke som en liten klubb stå med lua i hånden og godta en slik oppførsel, skriver Glimt i sin pressemelding.

Vegard Kristiansen, leder politioperativt avsnitt Nordland politidistrikt, bekrefter overfor TV 2 at de har mottatt anmeldelsen. Han forteller at politiet vil prioritere saken høyt.

– Den saker vil bli etterforsket nå, vi vil registrere den i våre systemer. Så kommer vi til å bruke litt av de forklaringene vi hadde i går som vi fikk på stedet og så kommer vi til å gjøre et avhør av de involverte partene i saken, opplyser han til TV 2

– Alvoret i seg selv er ikke ønskelig fra våres sider, ekstra i den saken her fordi det er idrett og forbilder og sånt. Politiet ønsker å prioriterte saken og vi kommer til å kjapt starte med avhør, fortsetter han.

– Hendelsen mot trener Kjetil Knutsen skal visstnok være filmet. Hva tenker du om at det finnes et sånt bevis?

– Det beviset er selvfølgelig bra for politiet. Jeg ble kjent med anmeldelsen nå, og vi må se over de bevisene som finnes i saken. Men det er klart at et videobevis vil selvfølgelig hjelpe saken og forklaringen til Kjetil Knutsen, svarer Vegard Kristiansen, leder politioperativt avsnitt Nordland politidistrikt.

– Jeg ble fysisk angrepet

Glimt skriver i pressemeldingen at trener Knutsen ble tatt kvelertak på av Romas keepertrener Santos.

– Alt kulminerte i et fysisk angrep på meg i spillertunnelen. Vanligvis er jeg slik av natur at jeg ville trukket meg unna. I dette tilfellet ble jeg fysisk angrepet. Han tok grep rundt halsen min og skjøv meg inn i veggen. Det er helt naturlig at jeg da måtte forsvare meg, forklarer Knutsen i pressemeldingen.

Knutsen gjør det i meldingen fra Glimt klart at han har null problemer med adrenalin og engasjement på en trenerbenk under en kamp. Dette sier han har vært en naturlig del av fotballhverdagen både i Hovding, Fyllingsdalen, Åsane og Glimt.

– Den trakasserende oppførselen vi opplevde under gårsdagens kamp har derimot ingenting på en fotballstadion å gjøre, sier Knutsen.

Bodø/Glimt bekrefter i pressemeldingen at klubben har anmeldt Nuno Santos til politiet for angrepet på Knutsen.

– Glimt ser ikke noe annet valg enn å politianmelde Nuno Santos på bakgrunn av det fysiske angrepet på Kjetil Knutsen. Det er helt uholdbart med en slik oppførsel. Dette er en systematisk provokasjon, manipulasjon og til slutt utøvelse av fysisk vold mot Kjetil Knutsen. Vi er trygge på at en objektiv instans vil gå forbi uriktige påstander fra Romas trenerteam, sier daglig leder i Glimt Frode Thomassen i pressemeldingen.

Politiet i Bodø har allerede vært i dialog med italiensk politi om den videre etterforskningen av saken. Vegard Kristiansen bekrefter at de må samarbeide med italiensk politi.

– Ja det er helt klart. Vi er nødt å få et avhør og ei forklaring og vi vil sende en forespørsel til italiensk politi så det er helt naturlig i ei sånn etterforskning, sier han.

– Vet du hvor fort det vil skje?

– Nei, det er jeg ikke kjent med. Der må vi gå de rette kanalene gjennom Kripos og gjennom de kanalene vi har med italiensk politi. Så det er veldig vanskelig å si nå, men det kan vi komme tilbake til på et senere tidspunkt, svarer Kristiansen.

Politiet vil legge til rette for å beskytte Glimts supportere som reiser til Roma for returkampen.

– Vi er allerede i dialog med italiensk politi og i dialog med Glimt. Det må vi jobbe litt med, fordi det er litt mer utfordrende enn vi er vant til fordi Glimt ikke har vært negativ med motstandere og hatt hat mot klubber. Her får vi en annen utfordring og vi som skal ned til Roma neste uke får en litt annen inngang til den jobben som skal skje i Roma, sier Vegard Kristiansen, leder politioperativt avsnitt Nordland politidistrikt, til TV 2.

– Er det fare for supporternes sikkerhet?

– I utgangspunktet er det ikke det. Om det skulle være det så vil man komme ut med det. Men det som er at man må gjøre andre tiltak og gjøre mer tiltak rundt supporterne, svarer han.

Klubben sitter på videobevis som UEFA besitter

Thomassen forventer at UEFA reagerer og sikrer fotballens globale verdier om ikke– vold og fairplay. Klubbens opplyser at de sitter på videobevis av Santos' angrep på Knutsen.

– Roma bombarderer mediene med usannheter, i et forsøk på å skjule den usportslige oppførselen. Glimt vet at det eksisterer en video av hendelsen, som viser angrepet på Knutsen fra representanter for Romas støtteapparat. Denne videoen har klubben sett. Vi krever at offentligheten får tilgang til denne videoen som UEFA besitter, skriver klubben.

Klubben skriver videre at de er sjokkert over den kritikkverdige oppførselen som Roma tok med seg inn i kampen.

– Et beviselig brudd på spillereglene er at keepertreneren til Roma posisjonerte seg på ulovlig vis utenfor trenerbenken, der han løpende verbalt og gestikulerende sjikanerte Knutsen. Glimt gjorde fjerdedommer og UEFAs delegat oppmerksom på dette ved flere anledninger. Klagene ble ikke tatt til følge og Romas keepertrener fikk uhindret fortsette oppførselen sin.

Av italienske medier ble Roma-kaptein Lorenzo Pellegrini sitert på at Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen angrep Romas keepertrener Nuno Santos.

Enkelte italienske medier har meldt at Knutsen slo Santos, og keepertreneren skal ha fått et merke i ansiktet etter slaget.

Kilder i Glimt opplyste derimot overfor TV 2 natt til fredag at det var keepertreneren til Roma som startet det politiet beskrev som en tildragelse.

Santos ble nylig utestengt

Det er ikke første gang Mourinho-assistenten Nuno Santos havner i bråk. Nylig ble både han og Mourinho belønnet med to kamper karantene og en bot på 200 000 kroner for usportslig oppførsel fra sidelinjen i kampen mot Hellas Verona, ifølge Romapress.net.

Roma har rapportert hendelsen som oppstod etter kampen mot Glimt til Det europeiske fotballforbundet (UEFA). Dersom det opprettes en disiplinærsak, vil denne trolig behandles i løpet av en dag eller to.

Både Knutsen og Roma-trener José Mourinho snakket med politiet etter episoden i spillertunnelen Aspmyra.

Saken har naturlig nok fått stor oppmerksomhet i i talienske medier.

Roma står med to tap og en uavgjort på sine tre møter med Glimt.

Returkampen spilles i Roma torsdag neste uke.