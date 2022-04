Her starter rasismebråket - trenerens reaksjon forbløffet spillerne

Misnøye med en parkering endte stygt for Faysal Ahmed (33). Nå fester han sin lit til at politiet sørger for at hans håndtering av situasjonen ikke var forgjeves.

«Det står noen utenfor og tar bilde av bilene», sier en av spillerne til 4. divisjonslaget Christiania Ballklubb.

Trener Faysal Mohamed Ahmed går ut og sjekker hva som er problemet. Foran øynene på spillerne faller ordene som får situasjonen til å ta full fyr.

Nå forventer 33-åringen at politiet slår hardt ned på det han beskriver som hatkriminalitet.

– 20 ungdommer så meg håndtere den situasjonen. Hvis den ikke får konsekvenser, kommer de til å tenke «det er ikke lurt å gjøre som Faysal». Derfor er det veldig viktig at politiet statuerer et eksempel, sier Faysal Ahmed til TV 2.

ENGASJERT: Faysal Mohamed Ahmed er kaptein for Grorud, miljøarbeider og ulønnet trener for fire lag i Christiania Ballklubb. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

«Jævla negere»

Noen husker ham kanskje fra TV 2-serien «Grorud Underdogs», der han som kaptein for Obos-laget blant annet inntok en mentorrolle for stortalentet Omar Bully.

Men på fritida er 33-åringen også miljøarbeider, støttekontakt og ulønnet trener for fire ulike fotballag i Christiania Ballklubb. Som har en uttalt målsetting om å integrere barn, ungdom og voksne i samfunnet.

Det er én av grunnene til at Faysal Ahmed ønsker å få fram sin versjon av det som skjedde på Caltexløkka i Tøyenparken, onsdag 30. mars. Politiet i Oslo bekrefter til TV 2 at hendelsene som skjedde der er under etterforskning for kroppskrenkelse og hatefull ytring.

CBKs A-lag i 4. divisjon skulle trene, og utenfor garderobeanlegget sto det parkert et par biler, som blant annet ble brukt til å frakte utstyr.

To forbipasserende personer, en mann og en kvinne i godt voksen alder, skal ha reagert på at bilene var ulovlig parkert og deretter tatt bilder.

– En av spillerne våre kom seint på trening, og fortalte oss i garderoben at en mann og dame tok bilde av bilene. Da gikk jeg og et par av gutta ut, og de sa at vi ikke kunne stå parkert der. Jeg svarte at det var greit, og at vi snart skulle kjøre ut. Men jeg ba dem tenke over hva de skulle bruke bildene til. Da hisset hun seg opp, sa at hun jobbet i Oslo kommune og ville ringe politiet.

KAPTEIN: Faysal Ahmed i aksjon for Grorud i OBOS-ligaen, her mot Lillestrøm i 2020. Foto: Fredrik Hagen

– Jeg svarte at vi også jobbet i Oslo kommune, men at hun bare måtte ringe politiet. Det skjønte hun nok ganske kjapt var meningsløst, men så fulgte mannen opp med at de ville sende mail til klubben. Han gikk helt inntil en av spillerne, stirret på treningstøyet og så logoen til Christiania Ballklubb. «Det går helt fint, bare send mail», sa jeg. Jeg fikk følelsen av de lot seg irritere over at vi taklet det såpass rolig, mener Ahmed.

Treneren trodde det var avslutningen på det hele. Ifølge ham eskalerte i stedet situasjonen da de to personene var i ferd med å gå.

– Mannen snudde seg og ropte «jævla negere». Flere av gutta oppfattet umiddelbart hva han sa. Jeg ga kjapt beskjed til den andre treneren om å ta med seg spillerne ut på feltet, mens jeg gikk etter de to for å ta et bilde av mannen som sa ordene, hevder han.

Ahmed tok også en video der han konfronterer de to - se videoen under!

– Kalle folk neger? Voksne folk? spør han kvinnen.

– Jeg har ikke kalt deg noe som helst, svarer hun.

Her konfronteres mannen og kvinnen:

Skal ha blitt skallet i ansiktet

33-åringen løper deretter forbi mannen for å filme han forfra, idet han er på vei opp en trapp.

– Nei! roper han.

– Ikke ta telefonen min, roper Ahmed.

Ifølge CBK-treneren ble mannen mer og mer aggressiv i forsøkene på å nappe til seg telefonen.

– I etterkant burde jeg kanskje skjønt at det kunne smelle, men jeg trodde liksom ikke det skulle gå fra ulovlig parkering til vold. Han fikk ikke tak i telefonen min, så på et tidspunkt gikk han tett inntil meg, dro meg litt i jakka og skallet meg i ansiktet. Han traff godt, midt i panna, så hodet mitt ble kastet bakover. Akkurat da hadde jeg mye adrenalin og kjente ikke noen smerte med en gang, sier Ahmed.

VISER HENDELSESFORLØPET: Faysal Ahmed viser omtrent hvor han sto i trappa og holdt fast mannen som skal ha ropt «jævla negere» og utøvd vold. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Etter skallingen holdt jeg ham fast, mens et par av gutta på laget kom løpende opp. Jeg sa til ham at jeg ikke skulle slå, men at jeg kom til å holde ham fast til politiet ankom. Men han begynte å bli panisk da han skjønte hva han hadde gjort, samtidig som folk kom løpende. Så jeg slapp taket i ham, og han løp opp trappene.

Samtidig ringte broren til Faysal Ahmed politiet, som få minutter senere var på stedet.

I mellomtida ble kvinnen stående igjen og diskutere med spillere og Ahmed.

– Dere var frekke. Dere kom en hel gjeng, sier hun til gjengen som står rundt.

– Vi er et fotballag, svarer en av spillerne, før Ahmed tar ordet.

– Er det lov å nikke folk?

– Nei, har jeg sagt. Det er ikke lov å nikke.

– Men han nikket meg?

UTENFOR GARDEROBEANLEGGET: Det var her krangelen startet, rett før 4. divisjonslaget skulle ut og trene. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det er ikke lov å nikke, gjentar kvinnen.

Faysal Ahmed anslår at politiet var på plass i underkant av fem minutter etter opptrinnet. Han opplevde dem som profesjonelle og forståelsesfulle, men stusser samtidig over at mannen som ifølge Ahmed hadde skallet ham i ansiktet og ropt «jævla negere», fikk gå da avhøret var ferdig.

NIKKET TIL AHMED: Den anmeldte mannen avbildet kort tid etter konfrontasjonen med Ahmed. Foto: Faysal Ahmed

33-åringen var sykmeldt med hodepine og nakkesmerter de første dagene etter hendelsen.

Et par av spillerne på laget har spurt ham hvorfor han ikke svarte med samme mynt etter å ha blitt skallet til.

– Hvorfor tok du ikke igjen?

– Jeg har en sønn jeg skal være rollemodell for, og jeg trener mange lag med unge gutter. Ting jeg gjør påvirker ikke bare meg. Jeg må tenke mye på hvordan jeg oppfører meg. I den situasjonen følte jeg, rent juridisk og moralsk, at det ville vært min rett å forsvare meg etter det han utsatte meg for. Men det er ikke verdt det. Jeg kan heller vise de 20 ungdommene som sto der at det fortsatt kan få konsekvenser for den fyren, når man håndterer det på riktig måte, sier han.

Flere vitner

Khadar Hussein, som er kaptein for Christianias 4. divisjonslag, sier spillerne var sjokkerte vitner til det som skjedde.

– Jeg trodde ikke det jeg så. «Fays» skal ha ros for at han var ganske rolig, for det kunne endt helt annerledes. Det må ha vært tøft for ham å kontrollere seg slik han gjorde etter å ha blitt kalt n-ordet og deretter skallet til, sier Hussein.

– Hvor mange vitner var det til det som skjedde?

– Så godt som hele laget.

Etter at politiavhørene på stedet var avsluttet skal kvinnen, som var sammen med den anmeldte mannen, ha kommet med et forslag.

– Hun kom bort og forsøkte å ta oss i hånda. «Vit at det startet med en parkering», sa hun. Ja, det startet med en parkering, og endte med at vi ble kalt ord man ikke bruker og Fays ble skallet til. Det er sykt, sier Khadar Hussein.

Faysal Ahmed understreker at han ikke er en person som søker offentligheten, og at han vanligvis forsøker å komme seg unna intervjuer.

Denne gangen føler han at det er nødvendig.

– Det jeg er redd for, er når noen av gutta sier «jeg ville ikke gjort som Fays. Jeg hadde tatt igjen.» Derfor føler jeg det er ekstra viktig at dette blir tatt seriøst, så det står igjen som et godt eksempel for hele gjengen: neste gang noe slikt skjer, så reagerer dere ikke med å ta igjen og gjøre noe verre, sier Ahmed.

TV 2 kjenner ikke identiteten til mannen som er anmeldt for kroppskrenkelse og hatefull ytring, eller kvinnen som var involvert, og har dermed ikke fått deres versjon.

Ta gjerne kontakt med reporter Sigve Kvamme (svk@tv2.no) dersom du har flere opplysninger om hendelsen.