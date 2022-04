Forsvarsavtale åpner for ytterligere amerikansk nærvær i Norge

Regjeringen legger frem forsvarsavtale med USA for Stortinget.

Fredag la regjeringen frem forsvarsavtalen mellom Norge og USA for Stortinget.

Avtalen åpner for amerikansk infrastruktur på norsk jord på flystasjonene på Rygge, Sola, Evenes og på Ramsund orlogsstasjon, som er Sjøforsvarets logistikkbase i Nord-Norge.

Disse stedene vil ifølge regjeringen være sentrale i videreutviklingen av forsvarssamarbeidet med USA, spesielt i luftdomenet og det maritime domenet.

Ifølge regjeringen åpner avtalen om forsvarssamarbeid med USA for at det i fremtiden også kan opprettes flere såkalte omforente områder.

– Omforente områder er til felles bruk med norske og andre allierte styrker, med mindre det er særskilt avtalt at amerikanske styrker skal ha rett til eksklusiv tilgang til og bruk av deler av områdene. Slik eksklusiv tilgang har USA også fra før, blant annet knyttet til enkelte fasiliteter ved det amerikanske marinekorpsets forhåndslagre, skriver regjeringen i lovforslaget.

– Ikke realistisk

Avtalen er ifølge regjeringen en forutsetning for at USA kan investere i militære infrastrukturprosjekter i Norge.

– Det er ikke realistisk at Norge skal forsvare seg utelukkende med egne styrker. Vi er medlem i Nato og vil støtte andre Nato-land slik de vil støtte oss. Dersom vi skal forsvare hverandre i alliansen, er det viktig at USA og andre allierte kan trene, øve, forhåndslagre og på andre måter forberede forsterkning til Norge, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Både Riksadvokaten og Generaladvokaten er kritiske til avtalen Norge vil inngå med USA om amerikansk infrastruktur fire steder i landet.

Regjeringen mener at avtalen vil ha en positiveffekt for Norge, ved at USA fortsatt forplikter seg til å bidra til sikkerhet i Norge og Europa.

– Norge og USA har samarbeidet godt om forsvaret av Norge i over 70 år. Avtalen inngås med full respekt for norsk suverenitet, norske lover og Norges folkerettslige forpliktelser. Den endrer ikke norsk base- og atompolitikk, anløpsregler eller norske begrensninger på lagring av visse våpentyper på norsk territorium, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).