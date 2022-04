Klopp om Carragher-kommentar: – Ja, det er sykt

Liverpool-manager Jürgen Klopp har innledet et elsk-hat forhold til Pep Guardiola og Manchester City. Jamie Carragher mener konkurransen mellom de to lagene er helt spesiell.

Tidligere Liverpool-spiller, og nåværende Sky Sports-ekspert, Jamie Carragher, trekker de store linjene i forkant av helgas godbit i Premier League.

«Manchester City mot Liverpool er engelsk fotballs største rivaloppgjør» er tittelen i Carraghers kommentar publisert i The Telegraph fredag.

– Glem Manchester United-Arsenal. Dette er første gangen de to beste lagene i ligaen er de to beste lagene i verden, ledet av av de to største trenerne i denne generasjonen, skriver Carragher videre.

– Kan ikke si jeg er takknemlig

Konfrontert med påstanden til fotballeksperten med 737 fotballkamper for Liverpool, svarer Klopp følgende.

– Ja! Vi presser hverandre til et utrolig nivå. Det er galskap. Det er sykt hvor stabilt god begge lag har vært de siste sesongene.

Han utdyper:

– Det som hjelper deg mest i sport er en sterk motstander. Nadal og Federer hadde sikkert ikke holdt på like lenge, hadde det ikke vært for konkurransen dem i mellom. Jeg kan ikke si at jeg er takknemlig, men det har hjulpet vår utvikling.

Det skiller ett poeng mellom lagene før gigantoppgjøret i Manchester. Begge lag brukte midtuken godt, og la ned et godt fundament for å gå videre i Champions League.

Manchester City slo spanske Atletico Madrid, mens Liverpool herjet på bortebane i Portugal.

Jürgen Klopp brukte den siste pressekonferansen til å skryte av sin trenerkollega, Pep Guardiola.

– Pep er den beste treneren i verden. Alle er enig i det.

Liverpool mønstrer en skadefritropp før søndagens kamp, forteller Klopp.

– Sist jeg sjekket min smart-telefon er alle er tilgjengelige.