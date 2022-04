Den røde formynderpolitikken trumfer alle hensyn, også virkeligheten.

Om man ønsker at færre mødre skal ta ut ulønnet permisjon, består løsningen blant annet av følgende to tiltak.

Ekte likestillingspolitikk er politikk som setter mennesker fri, ikke formynderpolitikk som detaljstyrer livene våre.

Tredelingen av permisjon og rigide barnehageopptak hindrer likestillingen, likevel nekter den røde regjeringen å gjøre noe med dette.

I denne ukens spørretime utfordret vi regjeringen på blå likestillingspolitikk. Likestillingsminister Trettebergstuen og kunnskapsminister Brenna ga dessverre svært skuffende svar da vi kryssforhørte dem om hva de vil gjøre for landets kvinner.

En ny undersøkelse fra NAV viser at halvparten av alle mødre tok ut ulønnet permisjon i fjor.

Dette betyr ikke at likestillingen i Norge ikke er langt nok fremme, men at flertallet av partiene har laget ordninger som ikke tar hensyn til familienes faktiske behov.

Om man ønsker at færre mødre skal ta ut ulønnet permisjon, består løsningen blant annet av følgende to tiltak: Innfør løpende opptak til barnehageplass.

Gi mor og far mer frihet til å velge en fordeling av foreldrepermisjon som passer deres situasjon. NAV-rapporten utløste en debatt på Politisk Kvarter på NRK.

Her viste ikke barne- og likestillingsminister Kjersti Toppe (SP) noen interesse for å snakke om et av de aller største problemene til at mange tar ut ulønnet permisjon: barnehageopptaket.

Sannheten er at mange tar ulønnet permisjon fordi de ikke får barnehageopptak når de ønsker.

Dagens barnehageopptak bidrar til ulønnet permisjon og er en bremsekloss for kvinner som ønsker seg raskt ut i jobb etter permisjon.

Er barnet ditt født mellom februar og juli, har man i de aller fleste kommuner ikke rett på barnehageplass før august året etter.

Dagens ordninger rammer skjevt og er ikke tilpasset vanlige familiers virkelighet i 2022.

Stortinget har i disse dager et representantforslag fra Frp til behandling som ber regjeringen innføre nettopp løpende barnehageopptak over hele landet.

NAV-rapportens funn illustrerer hvorfor dette er et likestillingsspørsmål, og dette er en av grunnene for at vi fremmet forslaget på kvinnedagen i år.

Løpende opptak vil gjøre det mulig for både mor og far å komme tilbake i jobb når de selv ønsker, istedenfor når de får barnehageplass.

La familiene bestemme

Det andre punktet handler om hvorvidt det er politikerne eller mor og far selv som er best i stand til å bestemme over familienes organisering.

I 2018 fattet flertallet på Stortinget et vedtak om en tredeling av permisjonen. Denne ga økt fedrekvote slik at mor skulle komme raskere ut i arbeid.

Frp ønsker å gi familiene mer frihet til å fordele foreldrepermisjonen slik som passer deres situasjon og deres jobbsituasjon.

Det er frihet som utgjør den reelle likestillingsseieren for norske familier, ikke politiker-påtvungede løsninger som ikke passer.

Hver familie er unik, og derfor må de selv få frihet til å finne løsningen som passer for dem.

Derfor fremmet vi forrige måned et representantforslag i Stortinget om å la hvert foreldrepar selv bestemme fordelingen av sin foreldrepermisjon.

Løpende barnehageopptak handler også om å kunne gi beslutningsmakten om egen situasjon til hver enkelt familie.

Mange mødre tar i dag ulønnet permisjon som følge av hvordan barnehageopptaket er utformet.

Barn må få barnehageplass når det passer foreldrene og hver familie, ikke ut i fra når det passer den enkelte kommune, barnehage, eller opptakskontoret.

Dette gjør at Frps forslag om løpende opptak for barnehage vil gjøre det mulig for kvinner å komme raskere ut i jobb når de selv ønsker.

I spørretimen gjorde regjeringen det klinkende klart at de hverken er interessert i ekte likestilling eller at de stoler på at familiene finner de løsningene som er best for dem.

De er mer opptatt av at alle skal gjøre som de ønsker, de vet nemlig bedre enn deg, uansett hvilke konsekvenser politikken deres får for den faktiske likestillingen.

Fakta er at flere kvinner tar ut ulønnet permisjon.

Det er et tilbakesteg for likestilling uansett hvor mye Trettebergstuen og Brenna skulle ønske det annerledes.

Fremfor å innrømme at de tar feil, står de ved at dette er deres politikk. Slik ofrer de kvinner sosiale sikkerhet på det ideologiske alteret.

Den røde formynderpolitikken trumfer alle hensyn, også virkeligheten.

