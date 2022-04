Flertallet er kritisk til regjeringens energimeldingen: – Fremstår handlingslammet

Det har vært knyttet stor spenning til hvordan regjeringen vil håndtere energisikkerheten som følge krigen i Ukraina og økte strømpriser.

I tillegg rykker 2030 stadig nærmere. Da skal Norge ha halvert sine CO2-utslipp nasjonalt.

Fredag forsøker regjeringen å svare på dette gjennom sin tilleggsmelding til energimeldingen, som Solberg-regjeringen la frem i sommer.

Men regjeringen får liten støtte hos de andre politiske partiene.

– Kan ikke stille oss bak

Regjeringen varslet at konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land skal gjenopptas, etter en tre år lang pause. Det får SVs energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, til å reagere.

REAGERER: SVs energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, reagerer på regjeringens tilleggsmelding til energimeldingen. Foto: Terje Pedersen

– Vi kan ikke tillatte store inngrep i vår sårbare natur. Skal man starte opp det opp igjen er vi avhengig av helt andre regler enn det vi har hatt, sier Haltbrekken til TV 2.

Han mener kommune selv ikke bør avgjøre om vindkraftverk på land skal bygges eller ikke.

– Hvis en kommune sier ja til utbygging i sårbar natur bør vi ha muligheten til å sette ned foten, sier Haltbrekken.

– Kommer SV til å legge seg bak regjeringens tilleggsmelding til energimeldingen?

– Nei, ikke sånn uten videre. Vi skal nå i forhandlinger med regjeringen og vi kommer ikke til å stille oss bak alt det som står i meldingen, sier Haltbrekken.

– Helt «galimatias»

Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt reagerer også kraftig på at regjeringen blåser liv vindkraft på land.

SPIKEREN I KISTA Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det at de skal ha mer vindkraft på land er helt «galimatias», det har de prøvd på før. Lokalsamfunnet gjør jo opprør mot ødeleggelse av natur, sier Moxnes til TV 2.

I tillegg mener Moxnes at det som så langt er kommet fra regjeringens energimelding betyr «spikeren i kista» for fastlandsindustrien.

– Kravet fra fagbevegelsen, industrien og folk flest er klart. De vil ha en makspris på strøm. Nå ser vi at en del legger vekk prosjektene sine fordi strømprisene er for høye. Så her må Ap ta grep, sier Moxnes.

Svært skuffet

Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson Nikolai Astrup er svært skuffet over regjeringen. Han mener uenighetene mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør at de kommer bakpå i energipolitikken.

SKUFFET: Høyres Nikolai Astrup er skuffet over regjeringens energimelding. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Det kommer jo absolutt ingenting nytt og regjeringen fremstår helt handlingslammet i energipolitikken, sier Astrup til TV 2.

Han mener Norge må øke kraftproduksjonen betydelig de neste årene.

– Da trenger vi en regjering med tydelige ambisjoner og konkrete virkemidler. Det som har kommet så langt, er overraskende svakt, og viser at regjeringen er bakpå i energipolitikken, sier Astrup.