Kollegaens kreftdiagnose ble redningen for Steinar Mundal

– Idretten reddet meg fra alkoholen. Idrett har vært det viktigste i livet mitt.

Steinar Mundal (71) gir seg som trener. Den siste jobben var for Team Telemark. Før det har han vært landslagstrener for både Canada og Norge.

Mundal er ikke bare kjent for trenerjobben. Han har også fått stor respekt for sin åpenhet om sine store alkohol- og rusproblemer.

– Jeg var heldig som berget livet, men jaggu var det også mye moro med drikkingen, sa en selvironisk Mundal til TV 2 i 2011.

Periodedranker

– Jeg ble vel etter hvert alkoholiker, men jeg kalte meg selv for periodedranker, forklarer Mundal.

Han forteller at livets nedtur begynte mens han var landslagstrener for Canada.

– Det var 250 reisedøgn i året og mye tid alene på rommet. Og heller ikke de i andre teamet var avholdsfolk.

Etter jobben i Canada ble han landslagstrener for Norge. Det varte fram til 2001. Rett før VM i Lahti det året fikk Mundal sparken.

– Da ble det tomt uten idretten. Jeg drakk mer. Kunne drikke ei flaske sprit om dagen, sier Mundal.

I fortvilelsen forsøkte Steinar Mundal å ta sitt eget liv.

– Jeg betalte 500 kroner for en heroinsprøyte. Jeg ville vekk! Heldigvis lykkes jeg ikke.

Forholdet til Vibeke

Vibeke Skofterud og Steinar Mundal Foto: Junge, Heiko

Avdøde landslagsløper Vibeke Skofterud bodde i nabolaget til Mundal. Og de to utviklet et nært forhold.

– Vibeke var jo selv litt rufsete, ikke så nøye på ting, hun ble lyset i en mørk periode av livet mitt da jeg drakk mye. Hun spurte om jeg kunne hjelpe henne på trening, jeg forklarte som sant var at jeg ikke var helt edru. Og fikk til svar at jeg likevel var et bra menneske. Vibeke ga meg troen på at jeg kunne bidra med noe.

«Heldigvis» fikk Løfshus kreft

Den kreftsyke landslagstreneren Vidar Løfshus (tv) sammen med sin vikar, Steinar Mundal, under samling på Sjusjøen i 2008. Foto: Andersen, Kristoffer Øverli

I 2008, sju år etter at han ble avskiltet som landslagstrener, kom et vendepunkt i livet til Steinar Mundal. Sportssjef Åge Skinstad i langrenn ville ha Mundal som landslagstrener!

– Det kom brått på meg, men jeg sa jo ja med en gang. Jeg spurte ingen om råd, det var dette jeg ville. Dette var av livets tilfeldigheter. Langrenn trengte en vikar fordi Vidar Løfshus hadde fått kreft. Og jeg har etterpå sagt på fleip til Vidar, som det har gått bra med, at «heldigvis» fikk du kreft, det var redningen for meg.

– Den artigste

– Du har vært trener for mange løpere opp gjennom årene, hvem har vært den beste?

– Det må være Petter (Northug), og den artigste å jobbe med.

Petter Northug og Steinar Mundal Foto: Terje Bendiksby

Under NM på Lygna ble Mundal hyllet for sin lange trenerkarriere.

– Jeg må innrømme: Det er vemodig. Det blir nok litt stusslig, sier Steinar Mundal.