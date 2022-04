«Er du fremdeles i live?»

På et hotellrom i Gjerdrum 2833 kilometer unna hjembyen Kharkiv sitter ballettdanseren Kateryna Didenko.

For halvannen måned siden kunne hun aldri forestilt seg at det var akkurat her hun skulle være.

PÅ TURNÉ: Kyiv Grand Ballet var på turné i Frankrike da krigen brøt ut. Der satte de opp den berømte balletten Svanesjøen.

Men så skjedde det utenkelige.

Klokka er 02.00, natt til torsdag 24. februar.

Ballettdanseren Kateryna hadde akkurat kommet hjem fra nok en forestilling med resten av danserne i Kyiv Grand Ballet, på turné i Frankrike.

– Skjønte ikke hva som var galt

Hun var sliten, og gledet seg til å sove.

Men så begynte mobilen å dure.

SORT OG HVIT: Kateryna spiller den sorte svane.

– Jeg skjønte ikke hva som var galt, forteller hun til TV 2.

Meldingene som kom, var fra vennegjengen hjemme i Kharkiv.

Kateryna var trøtt, og tenkte hun skulle vente med å lese meldingene til hun våknet. Men duringen stoppet aldri, og til slutt snudde Kateryna mobilen likevel.

Meldingene som møtte henne var knapt til å tro.

«Krigen har begynt! De skyter! Bombene kommer!»

Hjemme i Ukraina var foreldrene, Katerynas ektemann Volodymyr og deres ett år gamle sønn Taras. Å være så langt borte føltes helt uutholdelig.

Den farlige flukten

Da sceneteppet hadde gått ned for Kyiv Grand Ballet en siste gang, tok Kateryna fatt på den lange og farlige veien fra Frankrike og tilbake til Ukraina.

SPLITTET: Da krigen brøt ut, var Kateryna i Frankrike og sønnen Taras hjemme i Ukraina.

Hun måtte hente sønnen sin, og komme seg hjem til familien.

– Etter tre dager fikk jeg endelig se han igjen. Og det var den lykkeligste dagen i mitt liv. Han sov, men jeg var så glad over å ha han ved siden av meg igjen.

GJENSYN: Kateryna blir tårevåt når hun forteller om øyeblikket hun fikk se sønnen sin igjen.

Etter en uke sammen, sto Kateryna og ektemannen overfor et stort dilemma. Samtidig som Kateryna ønsket å få sønnen i trygghet, ville hun ikke forlate mannen som måtte være igjen i Ukraina å krige.

FØR KRIGEN: Familien var lykkelig og samlet før krigen brøt ut. Nå vet de ikke når de får se hverandre igjen. Foto: Privat

– Det var det verste. At jeg ikke visste om han noen gang ville se meg, eller sønnen vår igjen.

Smertelig påminnelse

Men bombeangrepene økte, og til slutt ble Kateryna og Volodymyr tvunget til å si farvel.

De prøver å snakke hver dag. Men Volodymyr ønsker å skåne kona for de verste inntrykkene. Derfor foregår kommunikasjonen hovedsakelig via melding.

Flere ganger om dagen kommer derimot en smertelig påminnelse om alvoret i situasjonen.

For hver gang flyalarmen går i Kyiv, durer det i Katerynas telefon. Panikken sprer seg i kroppen.

Den ukrainske bellerinaen Kateryna Didenko, danser den sorte svanen med Kyiev Grand Ballet. Nå er de på solidaritetsturne rundt om i Norge Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Etter hver alarm, sender jeg den samme meldingen til mannen min: «Er du fremdeles i live?»

Seks uker med krig har passert, og Kateryna har til nå fått det samme betryggende svaret hver gang.

Sover med telefonen

Frykten er der likevel hele tiden.

Døgnet rundt har hun telefonen innen en armlengdes avstand. Alle varsler, meldinger og oppdateringer leses nøye.

TELEFONEN: Kateryna leser kontinuerlig nyhetsmeldinger fra krigen. Her mens hun venter på at andre akt skal begynne.

– Jeg sover med telefonen, og har den med med døgnet rundt. Det er kun når jeg er på scenen at jeg legger den fra meg, sier Kateryna.

– Det var det verste. At jeg ikke visste om han noen gang ville se meg, eller sønnen vår igjen. Kateryna Didenko

Da hun hadde sørget for at sønnen var trygg, valgte Kateryna å dra på turne igjen.

Og nå befinner de seg i Norge.

Sammen med resten av danserne i Kyiv Grand Ballet har de satt opp den berømte balletten «Svanesjøen».

De skal spille i 16 norske byer på sin solidaritetsturné, hvor deler av billettinntektene går til Redd Barna. Resten av pengene går til kompaniet og deres familier.

For alle de 26 danserne har familie og venner i Ukraina, og hver og en av dem har sine egne dramatiske historier.

Den ukrainske bellerinaen Kateryna Didenko, danser den sorte svanen med Kyiev Grand Ballet. Nå er de på solidaritetsturne rundt om i Norge Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Med kun timer igjen til sceneteppet går opp, starter forberedelsene for Kateryna.

Den ukrainske bellerinaen Kateryna Didenko, danser den sorte svanen med Kyiev Grand Ballet. Nå er de på solidaritetsturne rundt om i Norge Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Hatet mot den russiske presidenten brukes som motivasjon i rollen som den sorte svanen.

Den ukrainske bellerinaen Kateryna Didenko, danser den sorte svanen med Kyiev Grand Ballet. Nå er de på solidaritetsturne rundt om i Norge Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 – Når jeg går på scenen har jeg mulighet til å skrike, og vise hvor mye jeg hater disse menneskene. Støtten fra publikum gjør meg sterkere.

– Min store kjærlighet

Mens den sorte svanen ikke vet når, og om hun får se mannen sin igjen – får den hvite svanen danse med mannen sin hver eneste kveld.

For prinsen og den hvite svanen portretteres av ekteparet Kateryna Kukhar og Alexander Stoyanov.

– Han er min støtte, og min store kjærlighet. Alex ville egentlig dra tilbake til Ukraina, men jeg tryglet han om å ikke dra, sier hun.

BALLETTPAR: Kateryna og Alexander har vært et par i 14 år. Alexander nekter å danse med noen andre enn sin kone.

Ekteparet var også i Frankrike da krigen brøt ut, men la i likhet med Kateryna ut på den lange turen tilbake til Ukraina for å hente sine to barn.

«Vi er ikke død»

Etter en pause fra turneen, vil de nå igjen fortelle om det som skjer i Ukraina gjennom dansen.

– Når jeg danser tenker jeg at den hvite svanen er Ukraina, og at det er min oppgave å redde henne, sier Alexander.

Den to timer lange forestillingen i Lillestrøm ble møtt med stående applaus og tårer.

På scenen har ballettdanserne hentet inn det ukrainske flagget, og synger nasjonalsangen av full hals.

Mens krigen herjer i hjemlandet og savnet etter familiene er stort, har ikke danserne noe annet valg enn å fortsette.

– Jeg benytter muligheten til å si: «Vi er ikke død. Vi er fortsatt i live». Vi vil fortsette å krige helt til slutten, og jeg er sikker på at vi kommer til å vinne, sier Kateryna.