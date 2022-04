Flere millionbøter etter Black Friday

Det er BliVakker, Blush og Coverbrands som har fått varsel om at de vil bli ilagt gebyrer for å ha brukt ikke-reelle førpriser i Black Friday-kampanjer.

BliVakker har fått varsel om at de må betale et overtredelsesgebyr på fire millioner kroner for å ha brutt loven under sin Black Friday-markedsføring, mens Blush og Coverbrands har fått varsel om to millioner kroner for samme type lovbrudd.

– Vi ser på dette som grove brudd fra aktører som burde kjenne godt til lovverket, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Aktørene får fire uker på seg til å sende svar til Forbrukertilsynet, før vedtakene eventuelt blir endelig fattet.