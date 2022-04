Glimt-helten dagen derpå: – Jeg føler meg nesten bakfull

Det var ikke bare den kruttsterke 2-1-seieren over Roma som fikk oppmerksomhet etter Bodø/Glimts bragd på Aspmyra torsdag kveld.

Jeg la meg klokken fem og stod opp klokken ti, og føler meg nesten bakfull. Hugo Vetlesen dagen etter bragden mot Roma

Etter kampen og manager José Mourinho og Glimt-trener Kjetil Knutsens pressekonferanser skal det ha oppstått tumulter i spillertunnelen. Både Knutsen og Mourinho snakket med politiet i etterkant av hendelsen.

Dagen derpå møtte Glimt-profilen og matchvinnerhelten Hugo Vetlesen TV 2. Han fikk naturlig nokspørsmål om tumultene etter kampen av TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah og reporter Mathias Skarpaas.

Men Vetlesen har fått beskjed fra Bodø/Glimt om at han foreløpig ikke får uttale seg om bråket som oppstod i kjølvannet av kampen.

– Ja, jeg har ingen kommentar til det, var alt matchvinneren mot Roma foreløpig ville si om saken.

Vetlesen var mer interessert i å snakke om 2-1-bragden mot Roma.

– Det var en fantastisk opplevelse og en god ramme rundt kampen. At vi snur den kampen var en stor opplevelse, rett og slett, mente han, og slo fast:

– Det som skjedde i går er noe jeg kommer til å huske resten av livet.

– Hvordan er det å spille mot slike superstjerner i Europa?

– Du vet at det er enkeltspillere som har andre ferdigheter og andre kvaliteter enn spillerne i Eliteserien, så det handler om å være ekstra skjerpet. Men vi har tro på et godt kollektiv. I Glimt har vi ikke lov å snakke om resultater, men prestasjoner. Nå har vi godt utgangspunkt, og nå handler det om å være råe nok på Stadio Olimpico, svarte han.

Han hevder det ikke er vanskelig å nullstille seg til søndagens kamp mot Sandefjord i Eliteserien.

– Serien er nettopp sparket i gang. Vi hadde en helt middels kamp mot RBK sist, nå må vi være blodtent og på tå hev mot Sandefjord. Vi har en stor og bred tropp, og må være skjerpet og kanskje få inn noen nye ansikter i laget, sa Vetlesen, som innrømmet at det ble lite søvn etter bragden mot Roma.

– Jeg la meg klokken fem og stod opp klokken ti, og føler meg nesten bakfull. Det var en fysisk påkjenning, men med nok mat, søvn og den biten der så er jeg klar igjen til kamp på søndag. Med litt trening, sykling og yoga skal jeg være klar til neste kamp, slo han fast.

Politiet involvert

Bodø/Glimt vil vente til etter et møte senere fredag før de uttaler seg mer om bråket i spillertunnelen etter seieren mot Roma. Glimt opplyser til TV 2 at de vil komme med en pressemelding etter møtet. Politiet bekreftet at de ble tilkalt på grunn av tumultene som oppstod etter kampen.

– Det har vært en tildragelse mellom de to lagene i spillertunnelen etter kampen, bekreftet innsatsleder i Nordland politidistrikt, Kristian Karlsen, overfor TV 2, og sa videre at politiet ikke vil gå videre med saken.

– Ingen er blitt skadet, og ingen ønsker å anmelde forholdet, opplyste innsatslederen.

Derimot vil Det europeiske fotballforbundet (Uefa) trolig åpne disiplinærsak. Dersom det opprettes en disiplinærsak, vil denne trolig behandles i løpet av en dag eller to.

Av italienske medier blir Roma-kaptein Lorenzo Pellegrini sitert på at Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen angrep Romas keepertrener Nuno Santos. Kilder i Glimt mener derimot at det var keepertreneren til Roma som startet det politiet beskriver som en tildragelse.

Roma står med to tap og en uavgjort på sine tre møter med Glimt.

Returkampen spilles i Roma torsdag neste uke.