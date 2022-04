– Jeg vil slettes ikke unnskylde meg for å ha spilt for andre lag i løpet av karrieren

Hør hele intervjuet med Owen i TV 2s PL-podkast her fra mandag morgen.

Michael Owen var kun 22 år da han ble tildelt Gullballen som første engelskmann på 22 år i 2001.

Ingen engelskmann har vunnet den gjeve prisen siden.

Angrepstalentet var 17 år da han debuterte for Liverpool, og endte opp med å score 158 mål på totalt 297 kamper for klubben. Etter å ha spilt for Liverpools førstelag i åtte Premier League-sesonger tok han turen til Real Madrid, og da han returnerte til England ble det til manges store overraskelse Newcastle som ble arbeidsgiver.

Men mot slutten av karrieren valgte Owen på enda mer overraskende vis å gå til Liverpools største rivaler Manchester United i 2009. Der tilbrakte han tre år, men spilte kun 31 ligakamper og scoret fem mål i Premier League. (17 mål på 52 kamper i alle turneringer)

Tirsdag møtes nettopp Liverpool og Manchester United til det som kan bli en sesongavgjørende kamp for begge lag, og i et eksklusivt intervju med TV 2 forteller Owen nå hvordan hans tilnærming til et slikt oppgjør er.

– Ser ut som de må prøve litt til

Det var managerlegenden Alex Ferguson som selv ønsket seg Owen til Old Trafford i sin tid. Målsniken fikk oppleve noen av de siste United-årene med Ferguson i sjefsstolen, og er enig i at klubben ikke har sett ut som den samme siden Ferguson ga seg.

HENTET AV LEGENDEN: Sir Alex Ferguson hentet Michael Owen til Manchester United. Foto: Dave Thompson/PA Wire

– Når du ser tilbake på en vedvarende periode med suksess for én manager, så får klubbene umiddelbart problemer etter at treneren drar, sier Owen, og drar sammenligninger til Arsenal og Arsène Wenger.

– Han (Wenger, red.anm.) hadde ikke mye suksess med klubben de siste årene, men de kvalifiserte seg fortsatt til Champions League. Etter at Wenger forlot klubben, har det vært vanskelig å finne den riktige manageren. Det samme gjelder United, sier Owen.

Owen trekker også fram Uniteds tidligere administrerende direktør David Gill som en vesentlig årsak til nedturen.

– Tapet av dem hadde stor innvirkning på United. Det er ingen tvil om at klubben har hatt trøbbel siden den gang. United har prøvd seg med noen gode managere, og det ser ut som de må prøve et par til for å finne den riktige balansen. For øyeblikket føles det ikke ut som om de beveger seg noe sted, mener Owen.

– Beste laget jeg har sett

På den annen side er det nå Liverpools tur til å nyte godt av suksessen. Når lagene tirsdag møtes til dyst, er det med andre forutsetninger enn tidligere.

Owen, som selv har vunnet UEFA-cupen (forløperen til dagens Europa League), FA-cupen og ligacupen med Liverpool, mener dette er det beste laget han noen gang har sett.

TRIPPEL: Owen hever ett av de tre trofeene han og Liverpool vant i 2000/01-sesongen. Foto: Tony Marshall/PA

– I løpet av årene har det blitt noen trofeer på Liverpool, og selv var jeg en del av et lag som vant litt – men dette laget er annerledes, sier han, før han entusiastisk fortsetter:

– Dette er det beste Liverpool-laget jeg noen gang har sett. Med utgangspunkt i de siste 30 årene jeg har fulgt med på fotball, så er dette det beste Liverpool-laget. Det må jo være et av de beste lagene noensinne. De er helt fantastiske for tiden, sier han.

Jürgen Klopps Liverpool-lag har blant annet vunnet Premier League, Champions League, Supercupen og ligacupen de siste sesongene.

Klubbens tidligere superspiss mener de bare må fortsette å plukke trofeer mens de har sjansen.

– De må kapitalisere på dette og vinne så mange trofeer de overhodet kan. De har allerede vunnet ett trofé denne sesongen, og kan fortsatt vinne tre til, sier han, og roser Jürgen Klopp opp i skyene for jobben han har gjort.

– Ikke bare er han en god manager, men en god person òg. Hele byen elsker ham.

PS! Intervjuet med Owen ble foretatt før Liverpools FA-cupsemifinale mot Manchester City i helgen.

Dette laget holder han med

Sist de to rivalene møtte hverandre stod Liverpool rett og slett for en ydmykelse av det som den gang var Ole Gunnar Solskjærs Manchester United, og vant hele 5-0 mot dem på Old Trafford.

I løpet av de siste årene er det Liverpool som har hatt overtaket, og Manchester United har nå ikke vunnet mot Liverpool i Premier League siden mars 2018. Det er over fire år siden.

I mellomtiden har Liverpool slått de røde djevlene fire ganger.

Mange mener oppgjøret mellom rivalene er den største kampen i England, noe Owen stiller seg bak.

– Det er åpenbart den største kampen i kalenderen. Selv om City har et eksepsjonelt lag, er United mot Liverpool den første kampen folk ser etter når terminlista blir lagt ut. Det er de to mest suksessrike klubbene i engelsk fotballhistorie, sier fotballegenden.

Som altså er en av få som har representert begge klubber. Men hvordan har han det når akkurat denne kampen går av stabelen?

– Hva som foregår i mitt hode? Det er ikke noe å skjule at jeg kom gjennom rekkene i Liverpool, og at de er en stor del av meg – jeg er Liverpool-fan. Jeg har også en takknemlighet og en lidenskap for alle klubbene jeg har spilt for. Jeg vil slettes ikke unnskylde meg for at jeg har spilt for andre lag i løpet av karrieren, resonnerer han, før konklusjonen kommer:

– Jeg er Liverpool-fan i hjertet mitt, og jeg håper å se Liverpool vinne.

Og har han, som selv både har scoret mål og blitt utvist for Liverpool i tilsvarende oppgjør, noen tips til aktørene i kampen?

– Det er viktig som spiller å prøve å være rolig. Tankene dine forteller deg at du må bli mer spent, og jeg ble forvirret selv tidlig i min karriere. Jeg endte opp utvist fordi jeg lot følelsene få ta overhånd. Så det er viktig å holde seg rolig og bruke hodet mer enn hjertet, sier Owen.

Kvadruppel?

Men kan de vinne alt? Det er det store spørsmålet alle stiller seg denne sesongen.

– Vel, det er mulig. Men med hånda på hjertet, så tror jeg det vil bli veldig, veldig vanskelig å slå Manchester City i tre separate turneringer. De er mot hverandre i ligaen, de kan møtes i CL-finalen og i FA-cupen. (Intervjuet ble gjort før helgens semifinale i FA-cupen, der Liverpool slo ut City, journ.anm.) Å slå det laget tre ganger ville vært helt utrolig, sier Owen.

De to gjeveste turneringene er uansett Premier League og Champions League, og Owen er klar på et scenario som trolig begge de to duellantene kan leve med.

– Jeg tror at dersom man hadde slupper Klopp og Guardiola inn i et rom nå, hvor de kunne blitt tatt hverandre i hendene, og Pep hadde sagt «hvis vi vinner Champions League, kan vi gi dere PL?», så tror jeg begge hadde tatt hverandre i hendene og vært fornøyd med ett stort trofé hver. Selv om det fortsatt er mulig å ta alle fire trofeene, tror jeg det kan bli veldig vanskelig å vinne dem alle.

Men selv om hovedduellene denne sesongen handler om City, er det tirsdag den andre delen av Manchester som venter for Jürgen Klopps titteljagende gjeng.

Liverpool-Manchester United.

