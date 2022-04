Nyheten sprakk i mars i fjor: Da ble det kjent at Ford hadde bestemt seg for å legge ned produksjonen av sin Mondeo – og at bilen ikke skulle erstattes.

Her hjemme forsvant Mondeo ut av Fords modellprogram på høstparten. Og denne uken rullet så det aller siste Mondeo-eksemplaret av samlebåndet på fabrikken i Spania. Samme sted produserer Ford for øvrig også flerbruksbilene S-Max og Galaxy, mye tyder på at disse to heller ikke blir erstattet.

Med Mondeo-exiten er det slutt for en bilmodell som veldig mange har et forhold til – og som har vært en storselger i Norge i flere tiår.

78.500 biler i Norge

Mondeo ble lansert i 1993 og var den første av Fords biler som ble kalt en «global modell» . Siden den ble lansert i Europa – som erstatter for Ford Sierra, har det blitt produsert rundt fem millioner Mondeo.

Mondeo debuterte i 1993, da tok den over for Sierra hos Ford.

Her i Norge har det blitt solgt til sammen rundt 78.500 eksemplarer av alle generasjonene.

– I Norge har Mondeo tronet på salgstoppen i mange år. Modellen som kom i 2007 er kanskje den som vakte aller størst oppsikt og begeistring grunnet en helt ny designretning med navn Kinetic Design og kjøreegenskaper i særklasse. Totalt er det solgt rundt 78.500 eksemplarer av Mondeo i Norge, fortalte Ford informasjonsdirektør Anne Sønsteby til Broom, da det først ble kjent at Mondeo skulle forsvinne.

Mondeo kan være et smart billigbil-kjøp

Her er det aller siste eksemplaret, nå skal det ikke komme mer Mondeo fra fabrikken i Spania. Foto: Ford.

Hjalp ikke med 4x4

Her hører det også med til saken at salgstallene sank kraftig mot slutten. I 2015 ble det for eksempel solgt i overkant av 2.500 biler. I 2020 var tallet nede i 96 og i fjor ble det bare registrert noen titalls biler.

Her har Mondeo fulgt en trend vi har sett for alle merker i Norge. Tidligere storselgende stasjonsvogner som Passat, Avensis og Mondeo har tapt mye salg. Først til SUV-er, senere til elektrifiserte biler.

For Mondeo hjalp det heller ikke mye at siste generasjon fikk en nyhet mange norske kunder ønsket seg: Nemlig 4x4. Da modellen kom på markedet, var mye av luften allerede gått ut av ballongen i denne delen av markedet. En ladbar hybridutgave kunne nok reddet noe av salget, men det kom Ford aldri med.

Slutt etter 28 år: Her tok vi siste kjøretur med Mondeo

Siste generasjon Mondeo ble aldri en storselger, selv om den kom med 4x4.

Mye å velge mellom som bruktbil

Hos Ford er det nå helelektriske Mustang Mach-E som er bestselgeren her hjemme. Den har truffet markedet perfekt og gitt Ford salgstall de ikke har vært i nærheten av på mange år.

På bruktmarkedet kommer Mondeo til å leve videre i mange år. Her er det også mange biler tilgjengelig, i skrivende stund nesten 700. Prisene varierer fra vrakpant til rundt 400.000 kroner for velutstyrte biler som ikke har gått langt.

Super-entusiasten Roy fikk sjokk: – Det er som et slag i ansiktet

Video: Her er bilene vi skulle ønske sto opp fra de døde