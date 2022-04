Real Madrid-spilleren jobber på spreng for å hjelpe flyktninger

Ukrainske Andriy Lunin (23) er kjent for sitt ekstreme treningsregime. Etter at hjemlandet ble invadert, er det noe helt annet som har stått i førersetet.

Få trener så hardt som Real Madrids andrekeeper Andriy Lunin. Han er alltid den første på treningsanlegget og den som går sist. Da han var på utlån i Leganés, gikk det så langt at klubben til slutt forbød ham å komme til treningsanlegget på fridager og låste porten. Det stoppet ikke Lunin og hans far fra å klatre over gjerdet og kjøre en treningsøkt likevel.

Da han var på lån hos Real Oviedo ble det planleggingsproblemer, da lagene som hadde treninger etterpå ofte måtte vente på at Lunin skulle bli ferdig.

Treningsfokuset og profesjonaliteten hans har ikke endret seg. De siste månedene har Lunin imidlertid ikke tilbrakt hvert våkne øyeblikk på Valdebebas, ledige dager har ikke blitt brukt på ekstra treningsøkter, men i stedet har fokuset blitt opptatt av noe mye viktigere.

Sammen med kjæresten Anastasica har han vært på gaten i Madrid og samlet inn mat og andre nødvendigheter til de som er rammet av krigen i hjemlandet.

– Alt hjelper

Andriy Lunin er født og oppvokst i Krasnohrad, en by i utkanten av Ukrainas nest største by, Kharkiv, kun 40 kilometer fra den russiske grensen. Det var her han begynte å spille fotball i Cristiano Ronaldo-drakten sin. Han var spiss på futsallaget, men likte ikke å løpe, så når det kom til syverfotball sto han i mål og idolet ble endret fra Cristiano til Iker Casillas.

Han startet tidlig i storlaget Metalist Kharkivs ungdomslag og flyttet senere til Dnipro, hvor han debuterte i den ukrainske toppligaen allerede som 17-åring. Det tok ikke lang tid før han var klubbens usigelige førstekeeper. Etter én sesong, som inkluderte Europa League-fotball, ble han rekruttert i 2018, bare 19 år gammel, av Real Madrid.

FØRSTEMANN: Andriy Lunin er den første og eneste ukraineren som representerer Real Madrid. Foto: JOSE JORDAN

Dermed ble Andriy Lunin den første ukraineren noensinne som representerte klubben.

Siden 15-årsalderen og helt opp til seniorlaget har han representert det ukrainske landslaget. Men da flere av lagkameratene hans i Real Madrid dro på landslagssamlinger rundt om i verden i slutten av mars, dro Andriy Lunin til Madrid-kvarteret Carabanchel.

Der var det satt sammen en veldedighetsturnering for å samle inn penger til Ukraina.

For akkurat nå eksisterer ikke landslagsfotball i Ukraina. Kharkiv er ennå ikke overtatt av russerne, men volden har fortsatt funnet veien dit, hvor mange av Lunins venner og familiemedlemmer fortsatt befinner seg. Den kommer brått og uten forvarsel.

Helt siden Russland invaderte Ukraina har byen vært beleiret ustanselig. Regjeringsbygninger har blitt truffet av missiler, klasebomber har utslettet gater og noen boligområder har blitt omgjort til postapokalyptiske ødemarker.

Samtidig fortsetter fotballen i Spania, Real Madrid spiller for å vinne LaLiga og drømmen om nok en Champions League-tittel lever fortsatt. Lunin er på trening og sitter stille på benken under kampene, med tankene sikkert et helt annet sted.

– Han har ikke samme ånd som før, han er bekymret, det er normalt. Moren og vennene hans er der fortsatt. Men treningen hjelper ham, han er veldig profesjonell og seriøs, sier Real Madrid-trener Carlo Ancelotti.

På Instagram har Lunins flyt endret seg fra fotball- og treningsbilder til konstante rop om hjelp med lenker der folk kan henvende seg for å hjelpe til. Han har selv åpnet en bankkonto der man kan donere penger.

– Alle kan hjelpe med det de kan, ingenting er for lite, alt hjelper, skriver han.

Lunin selv gjør alt han kan: Han hopper på alle initiativer, donerer Real Madrid-trøyer, keeperhansker og autografer.

Jobber på spreng for å hjelpe

Da hans tidligere klubb Real Oviedo ga uttrykk for at de ønsket å hjelpe og bruke deres fasiliteter til å ta imot flyktninger fra Ukraina, gikk det ikke lang tid før Andriy Lunin hørte fra dem.

På mindre enn en uke hadde han og faren sørget for at totalt tre familier flyttet fra Ukraina til sine nye hjem i Oviedo. To av familiene ble kjørt til Oviedo av Lunins far selv, som deretter dro direkte til Madrid for å fortsette å hjelpe ukrainske flyktninger der.

Som Lunin kommer de fra Kharkiv, og blant dem er gutter som elsker fotball, inkludert en 14 år gammel gutt som før krigen spilte for Lunins gamle klubb Metalist Kharkiv.

Til å begynne med har Real Oviedo skaffet familiene overnatting i klubbens bolig, samtidig som de ser etter å finne større leiligheter til hver familie. Spillerne i Real Oviedos A-lag har siden stilt opp for å betale fra egen lomme for å utstyre de nye hjemmene med møbler og tilbehør.

Klubbens supportere har donert mat og klær. I tillegg skal guttene nå spille fotball i Oviedo, som forhåpentligvis kan gi dem en mulighet til å tenke på noe annet enn det som foregår i hjemlandet for tiden.

Også i Madrid har Lunin hjulpet to gutter som sammen med sin mor flyktet fra Ukraina for å få muligheten til å spille fotball i Getafes ungdomslag. Det har vært de verste dagene i guttenes liv, da de en vanlig skoledag hørte en eksplosjon.

Det skulle vise seg å være begynnelsen på Russlands invasjon av Ukraina – deres by, Ivano-Frankivsk, var den første som ble angrepet. Hele familien flyktet til den polske grensen, men fikk beskjed om at faren måtte bli.

Etter en lang reise ankom Mariana og hennes to sønner Alex og Igor Madrid. Da de ikke lenger var på flukt, var det bare én ting de to guttene ønsket – å spille fotball. Men Mariana visste ikke hvordan hun skulle gå frem for å finne et lag for dem.

En dag ringte telefonen. På den andre enden var Andriy Lunin, som hadde hørt om situasjonen deres, og med kontaktene sine hjalp han til slik at Alex og Igor kunne begynne å spille for Getafe.

– Det var øyeblikket da barna mine begynte å smile igjen, de fikk tilbake smilet. Livet går videre og drømmen deres gikk i oppfyllelse, de vil få lov til å spille fotball, sier Mariana til Marca.

I AKSJON: Andriy Lunin her avbildet i en Copa Del Rey-kamp mot Elche. Foto: JOSE JORDAN

Søndag er det Sevilla-Real Madrid, med Andriy Lunin på benken for gjestene.