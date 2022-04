Kryssar du denne grensa i dag vil, du få ei åtvaring på mobilen

Torsdag omkom tre menn i 60-åra frå Frankrike i Lyngen kommune i Troms. Halvannan veke før omkom ein annan skiturist i Lyngsalpane.

Frå fredag av testar kommunen, som første i landet, eit nytt prosjekt i håp om å førebygge fleire skredulukker.

«Ver merksam på at turar i terreng brattare enn 30 grader kan utløyse snøskred», står det på engelsk i meldinga ein mottar så snart ein kryssar kommunegrensa til Lyngen.

FØREBYGGING: Lyngen kommune håpar denne meldinga skal hindre nye skredulukke. Foto: Skjermdump

I samarbeid med Telenor har Lyngen kommune oppretta varslingstenesta som skal gjere skituristane merksam på dei farlege fjella i den populære topptur-kommunen.

Torsdag kveld kalla ordførar i Lyngen det tragisk at det omkom tre personar dagen før varslingstenesta starta.

TETT PÅ: I fjellet bak ordførar Dan-Håvard Johnsen omkom tre franskmenn torsdag. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

– Veit veit aldri kva konsekvensar det kan ha fått. Det er håplaust å seie noko om, sa ordførar Dan-Håvard Johnsen (Sp).

– Fleire på tur i dag

Om meldingstenesta faktisk hindrar folk i å ta til fjellet er vanskeleg å vite, ifølge Johnsen. Fredag er himmelen i Troms stort sett skyfri og solfylt, og ordføraren fortel at det er endå fleire skientusiastar på veg opp Lyngsalpane enn det var torsdag.

– Det er jo dette ei rekke lyngsværingar lever av, og vi set stor pris på alle besøka. Men vi er jo bekymra, og skal prøve å nå ut med informasjon og minske sannsynet for at dette skjer igjen, seier ordføraren.

FARLEG: Det var enorme krefter i sving då turfølget på ni blei tatt av skred torsdag. Foto: Frode Hansen / ObsKorps

– Det er livsfarleg

Då TV 2 møtte leiar i Lyngen Røde Kors torsdag kveld, la han stor vekt på den ekstreme faren som er i fjellet no.

– Det er faktisk slik at går du i terreng brattare enn 30 grader no, så er du med ein gong i livsfare, sa leiar Daniel Larsen.

TÆRER PÅ: Lyngen Røde Kors og Daniel Larsen har vore hardt belasta i form av berging frå snøskred den siste tida. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Dei siste vekene har snøskredfaren vore høg i store delar av Troms og Finnmark. Grunna mildvær tidlegare denne vinteren og mykje nedbør i form av snø etter det, er det mykje snø som ikkje har festa seg, forklarer Larsen, som sjølv er ein ivrig skigåar.

– Dei siste vekene har vore ekstreme. Det er lenge sidan vi har opplevd noko liknande, seier Larsen, og viser til alle ulukkene hjelpemannskapa har rykka ut til.

ENORMT: Daniel Larsen saman med fleire frivillige oppe i skredområde. Foto: Patrik Jonsson

Mista ektemannen

Det var eit fransk turfølge på ni personar som utløyste skredet i Beretlia, rett i overkant av kommunesenteret, Lyngseidet. Det tok ein time skredet blei varsla til luftambulansen var på plassen. Grunna språkproblem rykka naudetatane ut til feil fjell først.

Då luftambulansen kom fram 15.30 blei tre franskmenn erklært daude på staden. Turfølget bestod av venner og par, og nokre mista ektemannen i skredet.

FØLGER OPP: Kommunelege Hans Olav Holtermann Eriksen i Lynen kommune. Foto: Karen Anna / TV 2

– Det var eit valdsamt sjokk for dei. Det var eit erfaren turlag, dei var i eit område dei trudde under alle omstende var trygt å vere i, men så går det gale, sa kommunelege og leiar for psykososialt team i Lyngen kommune, Hans Olav Holtermann Eriksen til TV 2 torsdag kveld.

Gruppa hadde leigd ein bustad i Lyngen, og ønskte å trekke seg tilbake der i staden for å delta på debriefing timane etter skredet.