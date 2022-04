Ida (19) mener hun ble dopet ned på fest – ekspert advarer mot ny trend

TV 2 har fortalt om Ida (19), som mener hun ble dopet på fest. På vei hjem i bilen med faren, sluttet 19-åringen å puste.

Symptomene med hallusinasjoner og pustestans som Ida opplevde, stemmer overens med at hun kan ha fått en overdose av party- og voldtektsdopet GHB.

– Akkurat denne saken er et grelt eksempel på hvor nært det er mellom liv og død når det er snakk om å bruke GHB, sier psykologspesialist ved Blå Kors Borgestadklinikken i Skien, Mai-Britt Grøsfjeld.

Hun har lang erfaring med behandling av rusmisbrukere, og har snakket med flere som både har brukt GHB og produsert stoffet.

PÅ SYKEHUS: Ida Talberg Herje fikk pustestans etter en fest. Foto: Privat

Utviklet som medisin på 60-tallet

Grøsfjeld forteller at den smaks- og luktløse væsken ble utviklet på 60-tallet som en medisin mot alvorlige søvnvansker som narkolepsi. I Italia og Østerrike bruker de fortsatt GHB (gammahydroksybutyrat) i behandlingen av alkoholavhengige.

– Men på 80-tallet fant noen ut at hvis de skrudde opp dosen litt, fikk de en annen effekt. Man ble veldig energisk, ble grenseløs, fikk mer sexlyst, altså et perfekt partydop, forteller Grøsfjeld.

– Tar man en enda litt større dose, blir en veldig avslappet og mer og mer sløvet. Men grensen her over til at det kan bli en overdose og dødsfall, er veldig smal og veldig uforutsigbar.

ADVARER: Mange av de som lager GHB er selv rusmisbrukere, ifølge psykologspesialist Mai-Britt Grøsfjeld ved Blå Kors Borgestadklinikken i Skien. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Rusede kjøkkenbenkprodusenter

I tillegg produseres GHB som omsettes i rusmiljøer ofte av rusavhengige selv, ifølge eksperten. Grøsfjeld mener virkningen av slik GHB produsert i rusmiljøer kan være totalt uforutsigbar.

Gjennom arbeidet med rusmisbrukerne har Grøsfjeld snakket med flere som fremstiller GHB hjemme på kjøkkenbenken.

– Dette blir ikke laget på laboratorier, det blir laget hjemme på kjøkkenet. Jeg har truffet mange i min praksis som har det som en geskjeft til å finansiere eget rusmisbruk, forteller hun.

– Resultatet blir så som så når man ikke er helt klar når man lager det, så jeg ville ikke ha tatt risikoen på det.

HALDEN: Beslaglagt GHB i Halden sentrum. Foto: Politiet/Scanpix

Grøsfjeld mener risikoen ved å bruke hjemmeprodusert GHB er svært høy, fordi man ikke har noen garanti for at blandingsforholdet er riktig og hvor sterkt stoffet er.

– Det er veldig små marginer for når det bikker over, sier Grøsfjeld.

De tror de fikser det

– Hvordan ser de GHB-produsentene du har snakket med på det de driver med?

– De har jo hatt tro på seg selv og at dette er ting de fikser bra. De er opptatt av renommeet sitt og at det skal være ordentlig, sier Grøsfjeld.

Hun påpeker imidlertid at hun snakker med dem mens de er helt rusfrie.

– Det er hvis en er ruset og skal blande dette her, at jeg stiller meg tvilende. Jeg tror det vil være vanskelig å ha tiltro til noen som har stått hjemme på amatørstadiet og mikset sammen. En vet aldri hva man får, ikke fra noen.

– Kan bli drapsmann

19 år gamle Ida hadde marginene på sin side, men Grøsfjeld advarer om at personer som bruker GHB som voldtektsdop fort risikerer å bli drapsmenn.

– Når man gir andre GHB, som i dette tilfellet, risikerer en faktisk å bli en drapsperson. Grensen over til at det kan bli en overdose og dødsfall, er veldig smal og veldig uforutsigbar.

I Europa regnes GHB-overdoser som den fjerde største årsaken til rusrelaterte henvendelser til akuttmottakene. Likevel har det vært svært lite forskning på virkningen av GHB i forhold til andre rusmidler.

En nederlandsk doktorgradsavhandling fra 2020 viser at det er en sammenheng mellom gjentatte GHB-overdoser og skade på hjernen.

– Når en ser de funnene, er det et tankekors at det ikke forsket mer på dette, sier Grøsfjeld.