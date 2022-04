Så mye betaler staten til mottakene per flyktning

Under flyktningestrømmen i 2015, da Norge tok i mot 11.700 flyktninger, var den gjennomsnittlige døgnprisen for én sengeplass ved akuttmottakene 781 kroner per person.

Nå er gjennomsnittsprisen 650 kroner per person, opplyser UDI til TV 2.

– Siste tallet jeg hørte på gjennomsnittspris per per plass var 650 kroner per person. Det ligger lavere enn i 2015, sier Borhild Fløtre, direktør for retur og mottak i UDI, til TV 2.

– Markedet bestemmer

Mottaksdirektøren sier videre at prisene utviklet seg gjennom krisen i 2015.

– Også nå kan det skje at prisene vil øke. Når vi har en anbudskonkurranse, er det markedet som bestemmer hva prisene blir, sier hun.

FORVENTER ØKNING: Direktør Borghild Fløtre for retur og mottak i UDI sier at døgnprisen på akuttmottakene kan øke. Foto: Martin Leigland/ TV 2

– Hvordan sikrer UDI at profitt ikke er den førende motivasjonen til private aktører som melder seg som akuttinnkvartering?

– Vi har tydelige krav og at vi får en konkurranse om mottakene. Så langt har vi hatt en god konkurranse, og da er det den beste måten å sikre at prisene blir levelige, mener hun.

ANKOMST: De ukrainske flyktningene som kommer til Norge kommer først til Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Ber ikke om femstjerners

Trondheim kommune, som er anmodet av integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til å ta imot 740 ukrainske flyktninger, jobber nå for å kartlegge de ulike aktørene som ønsker å huse flyktningene.

Miljøsjef Hans Fredrik Kvitvang i Trondheim kommune sier at det er åpenbart at private aktører er ute etter å tjene penger.

– Men man må passe på å gi folk levelige kår. Det er ikke forbudt å tjene penger, men ting må ha en tilfredsstillende standard. Vi ber ikke om et femstjerners chateau hotell, men det må være tilfredsstillende med hensyn på helse og sikkerhet, sier Kvitvang.

Nylig besluttet kommunen å stenge Vikhammer motell og camping i Malvik, der UDI har inngått avtale med den private asylmottakleverandøren Hero AS om å etablere et akuttmottak, på grunn av uverdige forhold.

Vil heve standarden

Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna mener det er stor forskjell på asyltilstrømningen nå, kontra det vi opplevde i 2015. Og at dette er noe mottakene må gjenspeile.

ANSVAR: Generalsekretær Redd Barna Birgitte Lange mener det hviler et stor ansvar på myndighetene for å sørge for gode, trygge mottak. Foto: Stein Akre / TV 2

Mens det for syv år siden var mest unge, enslige menn som kom, er nå halvparten av ukrainske flyktningene kvinner og 40 prosent barn.

Redd Barna mener man burde lært fra 2015, og forbedret forholdene for flyktningene.

– Norge er et rikt land og vi har økonomiske ressurser til å tilby mottak på et annet nivå enn det ukrainerne som kommer hit blir tilbudt. Vi forventer at Justisdepartementet og UDI tar grep og sørger for at standarden heves umiddelbart, sier Lange.

Spesielt er Lange bekymret for alle de ukrainske barna som kommer til landet, og at de får den nødvendige ivaretagelsen de trenger.

– Dette er mødre og barn som har opplevd ting som er traumatisk og alvorlig i Ukraina, deretter har de hatt en krevde flukt før de kom til Norge. Derfor hviler det et stort ansvar på norske myndigheter å gi dem trygge gode levevilkår, sier generalsekretæren.