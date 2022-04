Her er du nærmest garantert å få jobb

Det kan være vanskelig å vite hva du skal jobbe med i framtiden. Søknadsfristen til høyere utdanning nærmer seg, som betyr at mange nå må ta en viktig avgjørelse.

– Når man skal velge utdanning, er det viktig å bruke både hodet og hjertet. Det er viktig å velge noe man har interesse for, men samtidig er det lurt å se litt på hvilke muligheter de ulike alternativene man vurderer gir på arbeidsmarkedet, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV.

Siste frist for å søke eller legge til flere studieønsker er klokken 14 den 20. april.

– Det viktigste for å ha gode muligheter på arbeidsmarkedet er at man fullfører en utdanning, enten det er fagbrev eller høyere utdanning, sier Sørbø.

Det er utvilsomt lurt at du forsøker å velge noe du tror du kommer til å trives med, slik at du unngår at studietid og arbeidsliv blir lite givende. Samtidig er det greit å være bevisst på at det er noen bransjer og yrker hvor du har større muligheter for å få jobb enn andre.

– Kan nesten ikke velge feil

Konserndirektør Sølvi Spilde Monsen i Manpower råder til å velge noe som engasjerer og motiverer deg. Hun mener uansett at læringsvilje og læringsevne er noe av det viktigste du tar med deg fra en utdanning.

– Med den høye endringstakten i teknologi og arbeidsmarkedet, trenger vi alle å tilegne oss ny kunnskap gjennom hele karrieren. Livslang læring har kommet for å bli, sier Monsen.

Konserndirektør Sølvi Spilde Monsen i Manpower. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Hun påpeker at det nå er lav arbeidsledighet og stor etterspørsel etter kompetanse.

– Du kan nesten ikke velge feil, sier Monsen.

Samtidig er det noen retninger som tilsynelatende er bedre dersom det er viktig for deg å nærmest være garantert jobb etter utdanning.

ManpowerGroups siste arbeidsmarkedsbarometer viser svært høy etterspørsel etter arbeidskraft generelt, med byggbransjen og IT-bransjen blant dem som trenger flest:

Mest ettertraktede stillinger

Hos Finn.no er det blant annet jurist, sykepleier, sjåfør og elektriker som er de mest populære søkeordene blant de som leter etter jobb.

– Det samsvarer jo ikke alltid med bransjene og stillingene der det er flest utlysninger, eller der det vil være flest i fremtiden. Hvis man er på jakt etter en «sikker» jobb, må man ta hensyn til flere faktorer, sier Christopher Ringvold, som er jobbanalytiker og leder for Finn Jobb.

Når det gjelder hvilke bransjer som har flest stillingsutlysninger ute hos Finn.no, skiller følgende seg ut med mange ledige stillinger:

Helse og omsorg

Bygg og anlegg

Butikk og varehandel

IT

Industri og produksjon

HÅNDVERKER: Elever som velger yrkesfaglig utdanning, slik som her på Kuben videregående skole, er ettertraktet arbeidskraft. Foto: Frode Sunde / TV 2

I fjerde kvartal 2021 var det disse fem stillingene som havnet på topp med flest utlysninger hos Finn:

1. Håndverker

2. Ingeniør

3. Salg

4. Helsepersonell

5. Rådgivning

– Man skal forhåpentligvis ha et langt yrkesaktivt liv, og da er det selvfølgelig viktig å tenke på hva man vil trives med. Men dersom man kun skal se på hvor det vil være behov for arbeidskapasitet i tiden fremover, så er det noen bransjer som utpeker seg litt, sier Ringvold.

Jobbanalytiker og leder for Finn Jobb, Christopher Ringvold. Foto: Caroline Roka / Finn

Han peker eksempelvis på at helse- og omsorgssektoren har hatt et enormt behov for bemanning under koronapandemien.

– Dette behovet kommer nok ikke til å mettes med det første. Ellers ser man også at IT-bransjen har hatt et økende behov i en årrekke nå. Industri og produksjon er også et område hvor vi ser, og antagelig vil fortsette å se, mange stillingsutlysninger, sier Ringvold.

– Ekstrem etterspørsel

Før koronapandemien spådde eksperter at yrker innenfor bærekraft og IT-sektoren ville være særlig ettertraktet i årene som kommer.

– Sistnevnte ser i hvert fall ut til å stemme, hvis man tar utgangspunkt i våre tall. Per dags dato er etterspørselen etter teknologer så stor at mange arbeidstakere nærmest kan velge og vrake i tilbud, og slik vil det nok være en god stund fremover, sier Ringvold.

En tendens Finn.no har lagt merke til det siste året er at antallet stillingsutlysninger har økt raskere enn tilgangen på kandidater.

– Akkurat nå ser man en ekstrem etterspørsel etter arbeidskraft på den ene siden og for lav tilgang på arbeidskraft på den andre siden. Dette har ført til at det har vært krevende for en del virksomheter å få dekket rekrutteringsbehovet sitt. Denne tendensen tror jeg vi vil fortsette å se i tiden fremover, sier Ringvold.

For arbeidstakerne skaper det en situasjon med et eksepsjonelt høyt volum av tilgjengelige stillinger.

– I tillegg er det færre søkere per stilling, noe som gir lavere konkurranse om jobbene. Så dersom man er på jobbjakt, er dette virkelig mulighetenes marked for kandidatene.

Eldrebølgen skaper jobbmuligheter

Seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV forteller om stor mangel på arbeidskraft i noen yrker.

– Det gjelder for eksempel innen helse, slik som sykepleier, spesialsykepleier, helsefagarbeider med mer. Men det er også mange ledige stillinger og få arbeidsledige innen for eksempel undervisningsyrker, ingeniør- og IT-fag, sier Sørbø.

Seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV. Foto: NAV

Ettersom det blir langt flere eldre i årene som kommer, vil behovet for helsepersonell trolig bare fortsette å øke.

– Her viser også framskrivinger at det vil bli enda større mangel på arbeidskraft. Det er også stort behov for folk med fagbrev, blant annet innen bygg og anlegg og industri. Også for disse gruppene tyder framskrivinger på at det vil bli stort behov for arbeidskraft framover, sier Sørbø.

Noe du bør unngå?

Konserndirektør Sølvi Spilde Monsen i Manpower sier det er svært sannsynlig at IT og teknologi fortsatt vil være svært etterspurt kompetanse som følge av digitaliseringen som skjer i alle bransjer, både i privat og offentlig sektor.

– Samtidig bidrar økt netthandel til at logistikk og distribusjonskjede-kompetanse også vil være veldig ettertraktet. Den demografiske utviklingen i Norge vil også bidra til stor etterspørsel etter kompetanse innenfor helse og omsorg, sier Monsen.

På spørsmål om det er noen studie- eller yrkesretninger man bør unngå, svarer Sørbø i NAV at det viktigste er å fullføre en utdanning.

– Vi ser at ledigheten er mye høyere for personer som ikke har utdanning, særlig de som ikke har fullført videregående opplæring. Samtidig er det noen typer utdanning der det kan være mer krevende jobb å få en relevant jobb, sier Sørbø, og fortsetter:

– Tar man for eksempel høyere utdanning innen humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag, er dette studier som er populære. Arbeidsledigheten er lav også for disse gruppene, men undersøkelser tyder på at de i noe større grad opplever å få jobber som ikke er relevante.