Klart råd til påsketrafikantene: – Vær litt kylling!

Skal du på påskeferie? Her kan du lese det du trenger å vite om trafikken de neste dagene.

– Vær litt kylling, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør for trafikkstyring og beredskap i Vegvesenet, til TV 2.

– Med det mener vi å kjøre pent, være oppmerksom og litt defensiv, legger han til.

Karbø sier påsketrafikantene i dag må belage seg på mange biler på veiene. Særlig fordi trafikken ikke økte stort på torsdag.

– Vanligvis ser vi en økning i trafikken torsdag før palmehelgen, men det var ikke stort å skrive hjem om i går, egentlig. Derfor tror vi det blir særlig mange trafikanter på veiene i dag, fredag, og i morgen tidlig.

– Mye trafikk

Karbø sier det er spesielt på de store hovedveiene ut fra de største byene en kan forvente mye trafikk og kø.

– I dag må man rett og slett regne med at det blir mye trafikk.

Også kommende onsdag bør en regne med økt trafikk, legger han til.

Her kan du følge reisetidene i ditt område. Tallene oppdateres fortløpende.

Under kan du se Vegtrafikksentralen vest sine råd til alle som skal på påskeferie de neste dagene:

Vegvesenets råd til påsketrafikantene:

•Kjør etter forholdene og ikke over fartsgrensen. Hold køen

•Bruk bilbelte

•Pakk bilen riktig – sikre ting bak i bilen

•Sørg for at bilen er i god teknisk stand

•Hold oppmerksomheten på veien

•Stopp og sov hvis du blir trøtt — Vegtrafikksentralen vest (@VTSvest) April 8, 2022

Snøfokk og dårlig sikt på fjellet

For mange innebærer påskeferien en tur til, eller over, et fjell. Karbø understreker viktigheten av å følge med på fjellovergangene når man skal ut på tur.

– De fleste fjellovergangene er per fredag morgen åpne. Det er kolonne grunnet dårlig sikt over Bekkarfjord - Hopseidet i nord. Det er innført brøyting grunnet snøfokk og dårlig sikt over Venabygdsfjellet i Oppland. Der kan det bli stengt på kort varsel, opplyser Karbø.

Han oppfordrer folk til å melde seg på SMS-varslingen fra Vegvesenet, som melder ifra om overgangene stenges.

Mye folk på Gardermoen

Mange skal også ut med fly fredag. Kommunikasjonssjef for Oslo lufthavn, Harald Kvam, sier situasjonen foreløpig er kontrollert på flyplassen.

– Da jeg ankom Gardermoen i dag klokka sju, som er et svært travelt tidspunkt, var køen i sikkerhetskontrollen på skarve fem minutter. Vi anser ikke det for å være kaotisk, sier Kvam.

– Men vi er nær en normaltilstand igjen, så det er travlere enn det har vært på lenge. Men det er bare godt, legger han til.

Han sier de har en forventning om 87 000 passasjerer fredag. Det er 15 prosent færre enn samme fredag i 2019.

– Det er mange som ikke har reist på lenge, så jeg tror det er mange som kan få sjokk når de ser alle menneskene her. Men vi får gode tilbakemeldinger på god passasjerflyt fra de som jobber på gulvet, sier Kvam.

– Travelt

Han legger til at flyplassen også har forberedt seg på mye trafikk utover dagen.

– Vi har åpnet alle sikkerhetskontrollene og har godt med personell på gulvet for å assistere dem som trenger det.

Også på Flesland i Bergen har det vært mye folk fredag morgen.

– Det begynte travelt i morgentimene. Vi venter en jevn, stor trafikk gjennom hele dagen, sier Asbjørn Tolo, operativ sjef for Bergen lufthavn, til TV 2.