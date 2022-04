Avril Lavigne er forlovet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artist Avril Lavigne avslører på Instagram at hun er forlovet med artist Mod Sun.

Sanger og låtskriver Avril Lavigne (37) deler at hun er forlovet med den amerikanske sangeren Derek Ryan Smith (35), bedre kjent under artistnavnet Mod Sun.

– Perfekt forlovelse

Paret forlovet seg søndag 27. mars.

– Ja! Jeg elsker deg for alltid, skriver Lavigne på fransk under et bilde av partneren Mod Sun som frir.

Paret forlovet seg nemlig foran Eiffeltårnet i Paris.

– Det var den mest perfekte, romantiske forlovelsen jeg noen gang kunne bedt om. Vi var i Paris på en båt i Seine. Vi hadde en fiolinist, champagne og roser, forteller artisten til det amerikanske kjendisbladet People.

Pop-punk-artisten Mod Sun har i likhet med Lavigne også lagt ut et innlegg på Instagram.

- Jeg visste du var den rette den dagen vi møttes. Sammen for alltid til våre dager er omme, skriver 35-åringen og avslutter med at han elsker Lavigne.

Møttes på jobb

I intervjuet med People kunne Lavigne fortelle hvordan det ny-forlovede paret møttes.

– Jeg visste vi hadde en veldig sterk ustoppelig kjemi fra første uken med å skrive og jobbe sammen i studio. Umiddelbart, forteller den kanadiske sangeren Lavigne.

De jobbet sammen på det nyeste albumet til Lavigne, nemlig «Love Sux». Begge to synger nemlig under samme sjanger: Pop-punk. Mod Sun har blant annet også sluppet en låt sammen med henne, «Flames», som begge både fremfører og har skrevet.

– Han gjorde hver dag bedre. Det var som om jeg alltid hadde kjent han. Tiden gikk og ting fortsatte å bli bedre, og det føltes utrolig naturlig, sier Lavigne til People.

I tillegg til å være sanger og låtskriver, er Lavigne også motedesigner og skuespiller. Hun har skrevet og fremført suksesslåtenr «Sk8er Boi» og «...Complicated». Artisten har vært gift to ganger før med Chad Kroeger i perioden 2013-2015 og Deryck Whibley i 2006-2010.