Lanserer nytt NM-konsept – introduserer Final8-sluttspill

Norges Håndballforbund, Norsk Topphåndball og ØIF Arendal inngått en avtale som gjør at NM de neste tre sesongene vil bli avgjort med et Final8-spill i Arendal.



Det betyr at de åtte beste lagene møtes for å avgjøre turneringen i løpet av ei helg.

Hein Barthold , daglig leder i Norsk Topphåndball forteller om de nye planene. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Arbeidet med å se på ulike konsepter rundt NM har pågått lenge, sier Hein Barthold, daglig leder i Norsk Topphåndball (NTH).

Målet er å etablere ei attraktiv finalehelg etter samme modell som Final4, som arrangeres i EHF Champions League. Det er toppklubbene som først kom med de nye planene, melder håndballforbundet.

– Vinteren 2021 fikk alle klubbene en gjennomgang av tre løsninger. Etter dette gjorde NTH en undersøkelse der 95,8 prosent av klubbene sa at de ønsker å samle semifinaler og finaler til samme helg, sier Barthold.

Kampene som skal spilles er semifinaler, bronsefinaler og finaler for kvinner og menn. I tillegg spilles cupfinalene for junior kvinner og menn.

– Vi har over tid sett etter løsninger for å utvikle NM, og gjøre turneringen mer attraktiv for både lag, spillere, publikum, mediene og samarbeidspartnerne. Vi har store forventninger til den nye modellen, sier Erik Langerud, generalsekretær i Norges Håndballforbund.

Skeptisk

TV 2s håndballekspert Bent Svele er skeptisk til nykonseptet.

– NM-finalene i Oslo Spektrum har blitt et begrep i norsk håndball. Det er en tradisjon med håndballens festdag i romjula. Jeg er skeptisk til å gjøre om på det, men håper jo at det er mulig på skape en festhelg. Men det er stor forskjell på en lørdag i Oslo og en langhelg i Arendal.

Bent Svele, TV 2s håndballekspert er skeptisk til det nye konseptet. Foto: Erik Edland / TV 2

Samtidig som vintersport

Final8 skal spilles over ei helg i månedsskiftet februar/mars. Det er Sparebanken Sør Amfi Arena som blir finalearena disse årene.

– Med ti kamper på tre dager føler jeg at de vanner ut konseptet. En må gjerne se på alternative arenaer hvis det er dårlig økonomi i Spektrum, og formatet, men her blir også tidspunktet en stor utfordring, sier Svele.

Svele mener det nye konseptet krasjer med en annen populær idrett - vintersport.

– Når en ønsker en nyvinning og søker oppmerksomhet så kunne ikke tidspunktet vært verre. Februar er mesterskapsmåneden for nordisk, skiskyting og alpint. Kommende sesong er det ski-VM i månedsskiftet februar/mars og nye Final8 er tenkt en helg der hele Norge er opptatt av ski. Det blir feil slik jeg ser det.

– Det er dristig å konkurrere mot ski, for den kampen om oppmerksomheten tror jeg håndballen taper, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.