Noresund-drapet: Døde av stikkskader

Politiet tok beslag av en kniv under pågripelsen av mannen som er siktet for drap på sin samboer.

Den foreløpige obduksjonsrapporten av kvinnen (40) som ble drept i Noresund natt til tirsdag 5. april konkluderer med at hun døde som følge av stikkskader.

Kvinnens 39 år gamle samboer meldte seg samme natt for politiet, og er siktet for drapet. Mannen er nå varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han er kjent for politiet fra før.

Under pågripelsen ble det ble tatt beslag av en kniv, og politiet bekrefter at to barn befant seg i huset da drapet skjedde.

– Det var to mindreårige barn som sov i huset den aktuelle natten. Begge barna er tatt hånd om av familiemedlemmer, opplyser politiet.

Torsdag og fredag fortsetter politiets tekniske og taktiske undersøkelser. Det er planlagt nye avhør av siktede rett etter påske.