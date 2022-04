Zelenskyj: Borodjanka blir verre enn Butsja

Bildene fra Butsja etter at russiske okkupanter i helgen trakk seg tilbake, har sjokkert en hel verden.

Lik av det som viste seg å være sivile ukrainere med hendene bundet bak ryggen og en totalødelagt landsby avslørte de grufulle handlingene som har blitt begått.

Volodymyr Zelenskyj mener likevel at sannheten bak okkupasjonen av Kyiv-forstaden Borodjanka ligger an til å bli enda mørkere, og til å ha enda flere ofre.

aBilder fra Borodjanka viser redningsarbeidere som leter gjennom de bombarderte boligblokkene, og ukrainske myndigheter frykter at flere hundre ligger begravet i restene av hjemmene.

TOTALT ØDELAGT: Et par ser på de ødelagte boligblokkene i Borodjanka i Kyiv-regionen. Foto: Zohra Bensemra / Reuters

– Mye skumlere

I sin tale natt til fredag sa presidenten at den russiske stat og russisk militær er den største trusselen mot frihet, sikkerhet og menneskerettigheter.

– Men etter Butsja er dette allerede tydelig, sa Zelenskyj, og la til at opprydningen av Borodjanka er i gang.

– Det er mye skumlere der. Flere ofre av russiske okkupanter, fortsatte han.

Ukrainas riksadvokat skrev torsdag på Facebook at 26 personer ble funnet i ruinene av to bombede leilighetsbygg i Borodjanka. Hun skrev også at russiske soldater har tatt i bruk klasevåpen.

– Kun den sivile befolkningen ble angrepet. Det er ikke noe militært her, skrev hun.

Planlegger nytt angrep

Moskva har ved flere anledninger avvist at de går etter sivile, og sier at bildene av likene fra Butsja var iscenesatt for å fremprovosere ytterligere sanksjoner mot Russland.

Etter at bildene fra Butsja ble offentliggjort reagerte verden med å stramme inn sanksjonene: EU innførte blant annet sin femte pakke med sanksjoner. Dette innebar en 120-dagers utfasing av russisk kull, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Etter at russiske styrker denne helgen trakk seg ut fra Kyiv-regionen, frykter ukrainske myndigheter at de forbereder en fullskala invasjon av Donesk- og Luhans-regionene øst i landet.

Områdene er de i Ukraina som bebos av flest russisktalende innbyggere, og har disse har siden 2014 blitt delvis kontrollert av russisk-støttede separatister.