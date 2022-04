Politiet involvert etter garderobebråk på Aspmyra

– Det har vært en tildragelse mellom de to lagene i spillertunnelen etter kampen, sier innsatsleder i Nordland politidistrikt Kristian Karlsen.

– Ingen er blitt skadet, og ingen ønsker å anmelde forholdet, opplyser han.

Han melder at Uefa vil åpne disiplinærsak.

– Det er noen fra støtteapparatene til begge lag som har vært involvert, sier Karlsen.

– Det har vært en tildragelse. Politiet har ikke sett det selv, men det har vært litt knuffing, ikke noe mer, fortsetter han.

Avkrefter vold

Han avkrefter at det dreier seg om vold, og sier at politiet ikke vil innlede etterforskning slik det ser ut nå.

– Hvorfor var det store politistyrker her?

– Det var mange fra støtteapparat fra begge lag. Derfor var politiet der, men det roet seg veldig fort. Politiet har ikke gjort noe aktivt på stedet, annet enn å være til stede.

Han sier at politiet ikke ser alvorlig på saken.

– Det skjer mer alvorlige ting en lørdagskveld ute i Bodø by.

Politiet snakket med Roma-leiren

José Mourinho ønsket ikke å kommentere saken da TV 2 møtte ham utenfor stadion en god stund etter kampen, og en god stund etter at laget hadde dratt.

En kilde i politiet bekrefter til TV 2 at de snakket med alle i Romas trenerapparat, og at italiensk politi ble kalt tilbake fra flyplassen på et tidspunkt for å hjelpe til med språkbarrierer.

Mourinho var også omringet av sivilt italiensk politi da han forlot stadion, og med norsk politieskorte videre til det ventende charterflyet.

Her har José Mourinho nettopp stilt opp for å ta selfier med noen supportere, før han forsvant inn i bussen med sivilt italiensk politi rundt seg. Han ville ikke gi noen kommentar om hva som hadde skjedd. Foto: Per Angell Tho / TV 2

TV 2 observerte at Glimts hovedtrener, Kjetil Knutsen, hadde en lengre samtale med politiet.

Like før innsatslederen i politiet møtte pressen utenfor Aspmyra, meldte klubben at det var en politisak.

– Det vi vet er at det har skjedd en ting, og at det er en politisak, sa pressekontakt i Bodø/Glimt, Regine Boym, natt til fredag.

Hun bekreftet at noen fra Glimt var involvert, men henviste ellers til politiet.

Gjennom kampen var det amper stemning på sidelinjen. På pressekonferansen etterpå gikk Kjetil Knutsen hardt ut og refset en av José Mourinhos assistenter og sa at han «oppfører seg som en tulling». Les mer om saken her.

José Mourinho var heller ingen blid mann, og klaget på dommerne, banen og turneringen. Se video her: