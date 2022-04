Dette skjerfet kan sende Ian i fengsel

MOSKVA (TV 2): På metroen i Moskva finner Ian (33) frem sitt gule og blå strikketøy. Om politiet ser det, vil han trolig bli arrestert. Men den risikoen er Ian villig til å ta, i håp om at hans stille protest vil få flere russere til å skjønne hva som skjer i Ukraina.

Stemningen i metrovognen endrer seg i det Ian finner frem skjerfet fra vesken.

Noen ser skeptisk mot strikketøyet, andre smiler forsiktig for seg selv.

Det gule og blå budskapet er umulig å misforstå.

LANGT: Det store skjerfet begynner å bli langt etter tre uker. Foto: Mariel Mellingen

– Om noen smiler, prøver jeg å etablere øyekontakt. Så sier jeg noe harmløst som at «disse fargene er veldig moderne», sier Ian.

Da oppstår gjerne en uskyldig dialog om fargevalg og strikketeknikk.

Men mellom rett og vrang sies det så mye mer.

– Folk forstår at dette er farlig for meg, men uttrykker støtte med slik småprat, sier Ian.

Skummelt

33-åringen identifiserer seg som transmaskulin, noe som i seg selv kan by på problemer i Russland.

– Jeg kan bli arrestert bare for å snakke offentlig om legningen min, forteller han.

Det var gjennom LGBTQ+-miljøet han ble introdusert for stille protestaksjoner.

De arrangerte flashmobs der folk kjøpte en ballong hver i en av regnbuens farger, kom sammen og slapp dem opp i luften.

Det første Ian gjorde etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar, var å kjøpe en gul og en blå ballong som han tok med seg på metroen.

Om han ble stoppet, kunne han bare si at han var på vei i en bursdag.

– Jeg ble ikke tatt, men jeg fikk heller ikke så mye oppmerksomhet. Så kom jeg på ideen med strikking, og det har vært mye mer effektivt.

Nesten hver dag de siste tre ukene har han strikket på metroen i Moskva, som er en av verdens mest brukte undergrunnsbaner.

MEGETSIGENDE BLIKK: Få kommenterer skjerfet, men Ian får mange blikk. Foto: Mariel Mellingen

6,8 millioner mennesker bruker den daglig. En demonstrasjon her vil bli sett av mange.

– Hvorfor gjør du dette?

– Jeg var så frustrert og måtte få utløp for det på et eller annet vis, sier Ian.

– Er du redd når du gjør det?

– Ja, jeg syns det er skummelt.

Og det har vært noen skremmende episoder. Som da to kvinner kom mot ham fra hver sin side i metrovognen og begynte å skrike skjellsord mot ham og sa de skulle melde ham til politiet.

– De kalte meg for hore, og ba meg reise tilbake der jeg kom fra. Jeg kan bare anta at de mente Ukraina, sier Ian.

Opptrinnet endte med at de andre passasjerene ble sinte på kvinnene som lagde bråk, og kastet dem ut av vognen da toget stoppet.

– Det viser at jo mer aggressiv man er, jo mer negative blir reaksjonene. Jeg fikk bli, ettersom jeg satt helt rolig. Så begynte folk i vognen å diskutere det som hadde skjedd, og det er jo selve målet med denne typen stille protestaksjon.

Knuste TV 2s kamera

Også når TV 2 er med blir det amper stemning.

– For en provokasjon, sier en mann til Ian.

Så ser han at han blir filmet, og blir rasende. Han griper kameraet til TV 2s fotograf, og det oppstår noen sekunders dragkamp.

Til slutt får mannen tak i kameraet, kaster det hardt i bakken så det knuser, og forsvinner ut dørene.

Så kjører toget videre.

Ian forholdt seg helt rolig under dette opptrinnet også.

Han forklarer at han har bestemt seg for å fokusere på strikkingen, uansett hvilke reaksjoner som kommer og situasjoner det fører til.

– En så hissig reaksjon betyr jo at jeg har nådd frem med budskapet mitt, så sånn sett er det jo en suksess, sier han.

– Pass deg for politiet

Men stort sett er reaksjonene positive.

– Noen har sagt at jeg er modig, og det er jo hyggelig.

Vi følger Ian sin strikkeprotest i over en time. Han bytter vogn flere ganger. Å bli lenge på ett sted øker risikoen for å bli tatt.

BYTTER VOGN: Ian sitter sjelden på en vogn lenger enn fem til ti minutter. Å bli for lenge på ett sted øker risikoen for å bli tatt. Foto: Mariel Mellingen

En eldre mann lener seg mot Ian og sier at han må passe seg for politiet.

Det skal ikke så mye til for å havne i arresten i Moskva om dagen. Ian forteller at folk har blitt pågrepet for å gå med gule og blå sokker.

For det er flere som demonstrerer diskret.

Det er for mange russere blitt den eneste måten de kan uttrykke motstand mot krigen i Ukraina.

Store massedemonstrasjoner våger ikke folk lenger, etter at det ble slått knallhardt ned på i dagene etter invasjonen.

– Jeg er bare en lav stemme blant mange. Men mange lave stemmer kan etter hvert bli hvisking som høres over alt, og slik begynner det å føles nå, sier Ian.

Klistremerker og graffiti

Og det er ikke bare under bakken Ian sprer antikrigs-budskapet sitt. I vesken har han også hjemmelagde klistremerker som han fester på skilt og lyktestolper langs gatene.

– Jeg begynte å lage klistremerkene selv fordi trykkeriene meldte folk til politiet om de ville ha laget noe med antikrigsbudskap på, forteller han.

KLISTREMERKER: Dette er et av Ians mange motiver på antikrigs-klistremerkene han lager selv. Foto: Evgeny Kurbatov

Han kikker seg rundt for å forsikre seg om at det ikke er overvåkningskamera i nærheten, så fester han klistremerkene med tegninger og ord han håper kan være en vekker for folk som ser dem.

– De blir raskt fjernet, men noen vil se dem før de blir tatt bort, og det gjør det verdt det.

Graffitien Ian har vært ute og sprayet i nabolaget om nettene har også for det meste blitt fjernet etter bare noen få timer.

– Der du ser ferske malingstrøk, kan du være sikker på at det har stått «nei til krig» eller noe lignende, sier han.

Men bakken er ikke så lett å male over, og ved et veikryss kan vi fortsatt lese ordene «nei til krig» i rød spraymaling som Ian skrev for flere uker siden.

GRAFFITI: Ordene «nei til krig» er delvis dekket av snøen. Men snøen har bare ligget noen dager, mens graffitien nå har vært her i flere uker. Foto: Evgeny Kurbatov

– Jeg er egentlig overrasket over at det fortsatt er her.

15 års fengsel

En ny lov som ble innført 25. mars i år gjør at å spre «falsk informasjon» om Russlands militære handlinger i utlandet kan straffes med inntil 15 år i fengsel.

KIEV STASJON: Ian er diskret antrukket, og skjuler ansiktet med lue og munnbind. Foto: Evgeny Kurbatov

Ian kjenner flere som har blitt arrestert på grunn av demonstrasjoner.

Selv sier han at han har vært heldig så langt, i tillegg til at han er svært forsiktig. Han går aldri ned på metroen uten munnbind og luen godt trukket ned.

Men uansett forholdsregler og flaks, kan han aldri føle seg helt trygg.

Når en jente på metroen spør hvor lenge han skal strikke på det gule og blå skjerfet, er svaret til Ian kort og enkelt:

– Helt til jeg blir tatt av politiet.