Unge russere er mest skeptiske til krigen

MOSKVA (TV 2): Hele 81 prosent av den russiske befolkningen støtter krigen i Ukraina, viser en uavhengig meningsmåling. Men ser man nærmere på tallene, viser de et tydelig generasjonsskille. Vladimir Putin sliter med å overbevise de unge i Russland.

– Jeg har kranglet mye med bestemoren min, sier russiske Darja til TV 2.

Hun tilhører den unge generasjonen som leser uavhengige nyheter på internett, mens bestemoren får nyhetene sine utelukkende fra TV. Og der er det nå bare statskontrollerte kanaler igjen.

– Det er umulig for henne å se saker fra den andre siden, sier Darja om bestemoren.

KRANGLER MED BESTEMOREN: Unge Darja og bestemoren har helt ulike synspunkt på både krigen i Ukraina og president Vladimir Putin. Foto: Evgeny Kurbatov

Tatjana (33) forteller det samme. Og hun sier pandemien forsterket effekten av propagandaen.

Den nå 80 år gamle faren hennes isolerte seg på familiens landsted og så på tv.

PROPAGANDA: I time etter time er det talkshows på de statskontrollerte russiske TV-kanalene, der det som rapporteres i uavhengige medier avvises som falske nyheter. Foto: Mariel Mellingen

Etter to år med det, er det som han er hjernevasket, ifølge Tatjana.

– Han, som er en høyt utdannet mann, sier nå plutselig ting som at Stalin burde fått Nobels fredspris, sier hun oppgitt.

MENINGSMÅLINGER: Alexei Levinson sier generasjonsskillet i meningene er tydelig. Foto: Evgeny Kurbatov

Jo eldre, jo mer konservativ

Det Darja og Tatjana forteller, stemmer godt med tallene til undersøkelsene som er gjennomført av det uavhengige, russiske forskningssenteret Levada.

– Støtten til krigen, til Putin, er mye lavere blant de yngre enn de eldre. Bildet er veldig tydelig, sier leder for sosiokulturell avdeling ved Levada-senteret, Alexei Levinson, til TV 2.

Jo eldre, jo mer konservativ, viser tallene deres.

Av den totale befolkningen sier 81 prosent at de gir klar eller litt støtte til krigen.

Når man ser nærmere på statistikken, viser den at 71 prosent av de i alderen 65 eller eldre, svarer klart ja på spørsmål om de støtter krigen. Bare 29 prosent av de under 25 år svarer det samme.

VIKTIG INFORMASJONSKILDE: For veldig mange russere, særlig blant de eldre, er TV den viktigste nyhetskilden. Det er ikke lenger noen uavhengige TV-kanaler i Russland. Foto: Mariel Mellingen

– Og det er også et svært interessant fenomen når man ser på kjønnsbalansen hos våre eldre, sier Levinson.

Lojale

Kvinner utgjør 70 prosent av gruppen 65 pluss. Ifølge Levinson er de fleste av dem enker, de bor i små byer eller landsbyer, de er fullstendig knyttet til TV'en og de lever på pensjon, penger de ser på som gitt til dem fra staten.

– Dette er det som ligger bak den totale lojaliteten til myndighetene, og også til president Vladimir Putin personlig, forklarer Levinson.

POPULÆR PRESIDENT: Vladimir Putin har fått økt støtte i befolkningen etter invasjonen av Ukraina. 83 prosent sier de mener han gjør en god jobb. Støtten er høyest blant de eldre, og lavere blant de yngre. Foto: Sputnik

– Han forsvarer oss, sier en eldre dame TV 2 snakker med.

– Han har gått fra vettet, sier en ung jente.

Samtidig er det mange som kjenner på flere følelser samtidig, ifølge Levadas spørreundersøkelser.

STERKE FØLELSER: Et kjærestepar på broen ved den Røde plass har bare øyne for hverandre. Men mange russere forteller om frykt og uro i disse dager. Foto: Evgeny Kurbatov

Når de har spurt folk hva de føler om det som skjer i Ukraina, svarer 51 prosent at «de føler stolthet over Russland». Men nesten like mange, 49 prosent, rapporterer om frykt og uro.

– Og noen ganger krysser disse hverandre: «Jeg er stolt, men jeg er også redd». Det er fullt mulig for både individer og folkemeningen å kombinere flere følelser, sier Levinson.

Og følelsene rundt temaet er sterke, og har splittet familier

Vladimir Mirosjnik har ikke snakket med faren sin på over en måned. I krigens første uke, ble det tydelig at de hadde stikk motsatt syn på hva som foregikk.

– Min far kalte meg en forræder som burde være en av de som ble skutt først, forteller 25-åringen til Moscow Times.