Guro (30) ble debutant: – Et øyeblikk jeg har ventet veldig, veldig lenge på

SANDEFJORD (TV 2): I det 61. minutt kom øyeblikket Guro Pettersen har ventet på i mange, mange år.

– Jeg hadde ikke forventa det. I pausen kom Roger, keepertreneren, bort og sa at jeg skulle inn etter 60 minutter. Da var det bare å begynne å varme opp, sier 30-åringen til TV 2 sent torsdag kveld.

Hun snakker om a-landslagsdebuten da hun endelig fikk sjansen i mål for Norge i det som til slutt ble en 5-1-seier over Kosovo i VM-kvalifiseringen.

– Hun er en glad jente, så hun var veldig veldig fornøyd. Hun var veldig glad for å få sin debut, sa landslagssjef Martin Sjögren til TV 2 etter å ha gitt 30-åringen sjansen den siste halvtimen i Sandefjord.

– Det er et øyeblikk jeg har ventet veldig, veldig lenge på. Jeg prøvde bare å nyte det og det var veldig fint, sier Tromsø-jenta.

Førstekeeper Cecilie Fiskerstrand gir keeperkollega Guro Pettersen en god klem før sistnevnte ble byttet inn til sin a-landslagsdebut i Sandefjord. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Etterlengtet debut: – Ring meg igjen mot slutten av året

At hun har ventet lenge, er ingen underdrivelse.

Pettersen ble tatt ut på sin første samling med A-landslaget tilbake i 2012 som 21-årig Stabæk-keeper.

Den gang uttalte hun til lokalavisen Nordlys at «dette må jo være mitt beste fotballår noensinne» etter at hun fikk vite om uttaket i desember 2012.

– Hva tenker du om det nå 10 år senere?

– Haha! Nå ble jeg vel tatt ut på a-landslaget på slutten av 2012 etter at jeg også hadde vunnet cupfinalen, så jeg skal være forsiktig med å si at 2022 topper dette helt ennå, svarer Vålerenga-keeperen.

– Men ring meg igjen mot slutten av året, så tar vi en statusoppdatering da! sier hun og ler.

Ada Hegerberg og Guro Pettersen spilte sammen for første gang på nesten ti år. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Gjenforent med Hegerberg - hat trick igjen

Men det var ikke bare a-landslagsdebuten som ble et minneverdig øyeblikk for den 30-årige burvokteren i Sandefjord.

Det var også første gang på 10 år at hun fikk spille sammen med sin gamle Stabæk-lagvenninne Ada Hegerberg.

– Det var veldig fint. Sist gang vi spilte sammen for ti år siden scoret hun jo også hat trick, sier Pettersen.

De to gamle lagvenninnene ble cupmestere med Stabæk etter 4-0-seieren over Røa for ti år siden. 17-årige Hegerberg scoret hat trick i finalen.

Nå kan de begge få oppleve et mesterskap sammen til sommeren. Pettersen håper å spille seg inn i keepertrioen til EM-troppen bak førstekeeper Cecilie Fiskerstrand.

– Vi er en gjeng som ønsker hverandre alt godt. Jeg blir veldig glad når Cecilie gjør det bra og Cecilie ble veldig glad for meg i dag, sier Vålerenga-keeperen om samarbeidet internt i keeperteamet på landslaget.

– Vi har en veldig fin dynamikk. Vi er som regel en trio her på samling, men ikke alltid den samme, fortsetter hun.

Mer erfaring i keeperteamet

Til denne samlingen er det Pettersen, Fiskerstrand og den unge Stabæk-keeperen Sunniva Skoglund.

Cecilie Fiskerstrand, Guro Pettersen og Sunniva Skoglund er denne landslagssamlingens keepertrio. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Da landslaget sist var samlet på Algarve-kysten i Portugal i februar, var det Brann-keeper Aurora Mikalsen som var inne i stedet for Pettersen i trioen.

Også Mikalsen fikk da sin a-landslagsdebut i den første kampen mot Portugal.

Landslagssjef Martin Sjögren har vært tydelig på at han ønsker å bygge opp rutine og erfaring rundt keeperteamet i landslaget.

– Vi trenger erfaring på keepersiden, hvis det er slik at man havner i en kamp der man trenger å gjøre justeringer eller bytter, forklarer Sjögren.



– Vi ser det med covid, det er fort gjort at folk forsvinner i siste sekund. Da kan det være bra at det kanskje ikke er første kampen man spiller.



Guro Pettersen og resten av landslaget takket tilskuerne for støtten etter 5-1-seieren over Kosovo torsdag. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg er fornøyd med min posisjon i gruppen og er veldig glad for at jeg ble tatt ut denne gangen. I dag fikk jeg endelig debuten min og det setter jeg jo veldig pris på. De hadde jo ikke trengt å bytte meg inn, men de valgte å gjøre det, sier en takknmelig Pettersen.

– Hvis du skulle bli tatt ut til et eventuelt EM; er det da godt å ha fått unnagjort landslagsdebuten fremfor at det skulle skjedd i mesterskapet?

– Det er vanskelig å si. Det er godt å ha fått debuten og nå ble det jo noe jeg måtte forberede meg på ganske raskt. Jeg tenker at det var fint å få den før et eventuelt EM, men jeg tipper det hadde gått ganske fint uansett, svarer Pettersen.