Går etter historisk serierekord

Denne sesongen satte Elverum en sportslig rekord ved å spille seg til åttendedelsfinale i Champions League. I første kamp spilte de uavgjort mot storlaget Paris Saint-Germain, men tapte returoppgjøret i Paris 30-37.

– Det vi har gjort i Champions League denne sesongen er helt ufattelig. Jeg skal bruke et litt stygt ord: jeg er så jævlig stolt over den gjengen, klubben og byen jeg er en del av, fortalte Tobias Grøndahl til TV 2 i Paris torsdag kveld.

Økonomisk rekord

Inntjeningen på bragden er langt fra svimlende, for de virkelig store pengene henter lagene først i finalespillet Final Four.

Men Elverum har spilt inn omlag fem millioner kroner brutto via EHF-utbetalinger, reklame og sponsorer, og storkampen mot Kiel på Lillehammer.

– At vi gikk videre til åttendedelsfinale er forskjell i millionbeløp for oss, men det er kortsiktig. Langsiktig så merker vi at vi er mye mer interessante for større samarbeidspartnere nasjonalt som blir nysgjerrige på klubben vi er, forteller markedssjef Kalle Björkman til TV 2. Björkman og klubben merket spesielt en forskjell i interesse etter uavgjortkampen mot PSG.

Vel så viktig for klubben er tidligere store arrangementer i Champions League på Lillehammer. Under korona-perioden ble det umulig å gjenta dem og det har gitt Elverum en solid kompensasjon fra staten.

For året 2021 utgjorde det omlag 10 millioner kroner.

Klubben budsjetterte nøkternt. De 10 millionene ga rekordomsetning på drøyt 36 millioner for elitelaget, og rekordoverskudd på linje med kompensasjonen.

Det har gitt Elverum mulighet til å spytte inn seks millioner ekstra i den sportslige satsingen kommende sesong. Og klubben bokfører et pent overskudd på fire millioner kroner.

I kampen mot Kolstad sin storsatsing kan dette likevel komme til kort. Elverum kaller ekstrabevilgningen til det sportslige for «en halv Sagosen», men det gir Elverum noen økonomiske og sportslige muskler de ellers ikke ville hatt.

– Det er klart at penger er en konkurransefaktor i idrett. Toppidrett bygger mye på at når en spiller eller trener skal gå et sted så er penger en del av pakka. Jeg tror vi har bygd opp et omdømme i håndballverden der de i tillegg ser hva vi får til. Vi har en strategi om å hente de største skandinaviske talentene, og det har vi gjort over lang tid. Og det er klart at det forsterker oss ytterligere om man er konkurransedyktige på økonomi, sier Björkman og legger til:

– Vi ønsker å være konkurransedyktige på alle parametere, og da er økonomi en av de tingene du måler. For en klubb som ikke ønsker å sette noe begrensninger for hva som kan være våre mål, så ønsker vi å være konkurransedyktige på det.

Siste seriekamp kan bli nok en rekord

På herresiden i norsk eliteserie har kun to lag gått ubeseiret gjennom serien: Sandefjord i sesongen 98/99 og Drammen i sesongen 06/07. Men begge ganger var serien på 22 kamper.

Inneværende sesong i REMA 1000-ligaen består av flere lag (14) og dermed flere kamper (26), grunnet koronapandemien.

Elverum har vunnet 25 av 25 kamper, og lørdag kan de sette ny rekord på herresiden dersom de vinner over Drammen i sesongens siste seriekamp.

– Det er en kamp som blir gøy, men også litt merkelig siden gullet og sølvet allerede er delt ut. Men vi spiller litt ekstra for å gå ubeseira og det kommer til å være faktoren som gjør at vi er ekstra gira mot Drammen, sier Grøndahl og legger til:

– Jeg tipper de har lyst til å være det ene laget som slår oss, så det blir en kul kamp.