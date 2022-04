Trodde det var over: – Rett og slett jævlig

Den høyreiste 22-åringen kommer ut av garderoben etter sin karrieres største triumf. Endelig kan han smile. Han er der han vil være.

De siste årene har vært utfordrende.

Etter debuten i 2016/17-sesongen, tok ikke karrieren av. På et punkt stagnerte det helt.

I 2020 pakket Jessesen sakene sine og satte seg på flyet nordover.

– Å stikke fra alle kamerater var rett og slett helt jævlig, sier han.

– Forferdelig tungt

Først var han på et utlån til Ringerike, så fullførte han sesongen i Comet. Da sesongen var over tok han valget om å forlate moderklubben.

– Det var tungt og trist å forlate moderklubben. Når man spiller hockey for et så profesjonelt lag må man levere til enhver tid. Det klarte jeg ikke da. Jeg følte der og da at det ikke var noen utvei. Jeg hadde stagnert og var ikke fornøyd med prestasjonene mine. Da var jeg dessverre nødt til å finne et annet sted å spille, sier Jessesen.

– Hvordan var det å innse at du ikke fikk til det du ønsket?

– Forferdelig tungt. Det gikk utover alt, ikke minst hockeyen, men også familie og alle nære og kjære rundt meg. Det påvirker så mange. Jeg vil jo så mye. Når det går dårlig påvirker det meg mer enn jeg skulle ønske at det gjorde. Jeg fikk da hjelp av agentene mine som var klare på at det langt ifra var over, svarer han.

– Tenkte du at det var over?

– Ja, på et punkt trodde jeg på en måte det. Jeg så ingen vei. Da fikk jeg fantastisk hjelp av alle rundt meg.

Mentalt klar

Jessesen skrev under på en kontrakt med Narvik. Å flytte hjemmefra til en by så langt unna var tøft, men viste seg å være et klokt valg.

– Det året hjalp meg ekstremt mye. Jeg vokste som person og hockeyspiller. Jeg trengte det året, sier han.

Underveis i sesongen hadde han en god dialog med Sparta. Etter sesongen følte han seg sikker på at han var klar for en retur til moderklubben. Sparta tok sjansen og signerte backen.

– Jeg var overbevist om at jeg var klar til å komme tilbake. Det mentale hadde jeg forbedret, sier 22-åringen.

– En så deilig følelse

Heller ikke denne sesongen begynte slik han ønsket. Jessesen ble etter hvert lånt ut for et par kamper med Comet.

Det er først nå i sluttspillet han virkelig har funnet formen.

– Jeg har fått tillitten til å gjøre det jeg er god til. Det har også denne sesongen vært litt trøblete, men det gjelder å stå i det og være tålmodig. Da kommer sjansen, og når den kommer er man nødt til å ta den, sier han.

Torsdag var han med da Sparta sin sesong kun var 35 sekunder fra å være over. Så snudde de kampen på mesterlig vis.

Først fikk Martin Grönberg publikum til å eksplodere opp fra stolene i Sparta Amfi, da han utlignet og sørget for spilleforlengelse. Da Sander Thoresen ble matchvinner var det nesten så taket løftet seg i hallen.

UTLIGNINGEN: Her jubler Martin Grönberg etter å ha utlignet 35 sekunder før slutt torsdag. Foto: Christoffer Andersen

Det står 3-3 i kamper. Semifinaleserien skal avgjøres lørdag i DNB Arena.

– Det er en så deilig følelse med tanke på alt det arbeidet og den tiden jeg har lagt ned for å komme hit. Endelig ser jeg at det går i riktig retning. Jeg velger å tenke at alt jeg har vært gjennom har skjedd av en grunn. Vi er så sikre på at vi tar det her nå, sier han.

– Hva er det med dette Sparta-laget som gjør deg så sikker på at dere kan slå ut forhåndsfavoritten på deres hjemmebane?

– Alle her er fantastiske ishockeyspillere og de er enda bedre personer. Det er en glede å spille for hverandre. Vi vet at alle gjør jobben hver kveld, svarer Jessesen.

Du kan se Stavanger Oilers - Sparta på TV 2 Zebra og TV 2 Play fra 18.30. 18.00 begynner vår studiosending.