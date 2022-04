– De trodde det var trygt, men så går det galt

Da et turfølge på ni skiturister var på vei ned fra Lyngsalpene torsdag, ble tre franske menn i 60-årene tatt av et snøskred og omkom.

De var en gruppe med venner, hvor flere av dem var par. Noen av dem som omkom, hadde ektefeller i turfølget.

Det opplyser kommuneoverlege Hans Olav Holtermann Eriksen til TV 2.

Skredet gikk i området Beretlia i Kjostindane. Det er et området man ikke tenkte at det kunne gå skred, sier Holtemann Eriksen.

– Det er en utvikling vi har sett de siste par, tre årene at det skjer ras i områder vi trodde var trygge, sier han og fortsetter:

REDNINGSAKSJON: Nødetatene rykket først ut til feil fjell som følge av språkproblemer da det gikk et skred i Lyngenalpene torsdag. Foto: Roger Samuelsen

– Det er nettopp det som har skjedd her. Det var et erfaren turlag, de var i et område de trodde under alle omstendigheter det var trygt å være, men så går det galt.

Holtemann Eriksen er leder for psykososialt kriseteam i Lyngen kommune. Han er blant dem som har fulgt opp turfølget. Han sier hendelsen var et voldsomt sjokk for dem.

Turfølget får nå tett oppfølging av kommunen og har tilgang på helsepersonell som snakker fransk.

PEKER SEG UT: Troms topper statistikken med 35 omkomne i snøskred siden 2008. Antall skredtatte er registrert fra 2011 Foto: Varsom.no

Topper statistikken

De siste ukene har det gått svært mange skred i Lyngen. Også for halvannen uke siden omkom en person i skred i det populære skipardiset.

Statistikk fra Varsom.no viser at Troms er det fylket hvor flest omkommer i snøskredulykker.

Siden høsten 2008 er 95 mennesker registrert omkommet i snøskred i Norge. 35 av disse har mistet livet i Troms. Ni har omkommet i Nordland, åtte i Møre og Romsdal.

Kommuneoverlegen sier at han er bekymret for påsken. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat kommer skredfaren til å vedvare.

– Vi er veldig bekymret. Lyngen er et veldig populært turområde, og oppgangen i antall turister har vært stor etter korona, sier Holtermann Eriksen og fortsetter:

– Vi regner dessverre med at dette ikke er den siste ulykken. Jeg håper folk som kommer hit, tar forhåndsregler, sier han.

– Ekstreme

Mange skred de siste ukene går hardt utover de frivillige i Lyngen Røde Kors Hjelpekorps, sier lederen, Daniel Larsen.

EKSTREMT: Leder Daniel Larsen i Lyngen Røde Kors kaller de siste to ukene for ekstreme, med svært mange snøskred. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

– Vi har hatt mange ulykker, og vi er hardt belastet. Vi er et lite miljø, så vi er dem samme personene hver gang. Så vi har veldig mange dobbeltroller. Det tærer på, sier Larsen.

Han sier at de egentlig er vant til mange snøskred og er forberedt på det. Nå er imidlertid situasjonen annerledes.

– De siste ukene har vært ekstreme. Det er lenge siden vi har opplevd noe lignende, sier Larsen.

Påsken står for døren. Den tror han blir utfordrende.

– Snøforholdene er svært vanskelig. All ferdsel over 30 grader er forbundet med livsfare, så enkelt er det.