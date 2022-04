Hegerberg med klar beskjed til landslagskometen (20)

Se morsomt øyeblikk fra pressekonferansen med de to profilene i vinduet øverst!

Norge-Kosovo 5-1

SANDEFJORD (TV 2): Ada Hegerberg stjal de fleste overskriftene i landslagscomebacket med sitt hat-trick i 5-1-seieren over Kosovo torsdag.

Lyon-spissen strålte både på banen og på pressekonferansen etter kampslutt, der hun ble spurt ut om blant annet målrekorden på landslaget, publikumsoppmøtet og baneforholdene.

Ved siden av satt kometen Celin Bizet Ildhusøy og lyttet oppmerksomt da superstjernen parerte alt som kom av spørsmål. 20-åringen kom selv innpå til sin femte landskamp, og markerte det like så godt med sin fjerde A-landslagsscoring.

– Allerede så er det en ekstremt god statistikk å starte opp med. Det som jeg beundrer veldig med Celin er at hun tok steget ut til PSG, som er et veldig stort steg å ta fra Toppserien, skrøt Hegerberg på TV 2s spørsmål om lagvenninnen, og fortsatte:

– PSG er en storklubb som har gjort det godt i alle år. Det at hun allerede har satt sitt merke på landslaget nå er veldig positivt for hennes egen del i PSG også, så jeg sa at hun skulle dra hjem til coachen og vise ham fire fingre og fem fingre, så blir det mer spilletid den neste tiden.

Vil lære av Hegerberg

PSG-spiller Ildhusøy er også klar på at det å få jobbe tett med en av verdens beste målscorere kan være med på å hjelpe hennes egen karriere.

– Det er veldig, veldig positivt for min del. Det er en ekstremt god spiller som jeg kan lære av og kanskje lære litt og. Man har så mye å lære av en sånn spiller som Ada som har så mye erfaring og vært mye på landslaget og spilt mot de beste. Det er veldig positivt, gjentar hun smilende til TV 2 med en anerkjennende Hegerberg ved siden av seg.

Se øyeblikket fra pressekonferansen som gjorde Hegerberg flau i videovinduet øverst!

Fire mål på fem kamper gir et målsnitt på 0,8 per A-landskamp for «Cubafoten» fra Frogner, og 20-åringen klokkeklar på at Hegerberg (41 mål på 67 landskamper) er den perfekte læremester.

– Hun er fasiten på å score mål, så man ser opp til henne. Jeg prøver å lære alt mulig rart, posisjoneringsspill i boks, det å være feilvendt og det å score mål. Man lærer hele tiden, sier landslagskometen.

BYTTET INN: Hegerberg forlot banen da Ildhusøy kom innpå det siste kvarteret av VM-kvalikkampen mot Kosovo torsdag. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Sjefen: – Hun overrasker meg

Også landslagssjef Martin Sjögren er full av lovord om Ildhusøy.

– Jeg skal være helt ærlig: Hun overrasker meg. For hun spiller veldig lite i PSG. Da vi summerte Algarve var hun en av våre beste spillere, med den ille spilletiden hun hadde. Det betyr at hun har en ekstremt god mentalitet med tanke på å håndtere at hun ikke får spilletid i klubblaget, skryter svensken overfor TV 2.

Det at Ildhusøy er såpass godt forberedt, grunnet god treningshverdag, er ikke det eneste som imponerer landslagssjefen med kometen.

– Hun er «cool». Hun strekker seg, hun er tøff, hun liker å ta for seg. Det liker jeg. Vi må ha spillere som liker å være i sentrum og tar de rollene. Hun har en veldig bra statistikk, fire mål på fem scoringer, så det får fortsette sånn, smiler han.