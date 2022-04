Sykehus: To drept og åtte skadd i skyting i Tel Aviv

To skal være drept og minst åtte personer er kritisk skadd etter at en væpnet person åpnet ild i sentrum av Tel Aviv, ifølge politi og ambulansepersonell.

Hendelsen fant sted i Dizengoff-gata torsdag kveld, melder avisa Haaretz. Området består av barer- og restauranter og beskrives som en travel gate.

Både et israelsk sykehus og nyhetsbyrået AP melder at to personer skal være drept og at minst åtte personer er skadd etter å ha blitt truffet av skudd i sentrum av byen.

Motivet for skytingen er foreløpig ikke kjent.

Det ble først meldt om flere gjerningspersoner, men politiet sa senere at de bare har én mistenkt. Massive styrker leter etter ham, skriver Haaretz.

Skyteepisoden er den siste i en rekke angrep i Israel den siste måneden. Totalt er elleve mennesker drept i skyteepisoder i Beersheba, Hadera og Bnei Brak, skriver The Jerusalem Post.

Israel har nylig utstasjonert soldater for å hjelpe politiet med å håndtere en voldsbølge som krevde elleve menneskeliv på én uke. 29. mars ble fem personer skutt og drept da en væpnet mann på motorsykkel åpnet ild i Bnei Brak i utkanten Tel Aviv.

Ifølge Jerusalem Post har bølgen av terrorangrep knyttet bekymring til om det vil komme ytterligere angrep i ramadan-måneden, som går fra 1. april til 1. mai.