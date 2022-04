Russisk fredsprisvinner skal ha blitt angrepet i Russland

En ukjent person skal ha angrepet den russiske fredsprisvinneren Dmitrij Muratov på et tog i Russland.

Det skriver den nyetablerte avisen Novaja Gazeta Europa på blant annet Instagram.

– De helte oljemaling med aceton i kupeen. Øynene mine svir veldig. Det lukter olje i hele vognen. Avgangen er allerede forsinket med 30 minutter. Jeg vil forsøke å vaske meg selv, sier Muratov ifølge Instagram-innlegget.

– Angriperen ropte: «Muratov, her er en for gutta våre», fortsetter han.

Muratov er ansvarlig redaktør for den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta. Han vant fredsprisen i fjor sammen med Maria Ressa, grunnleggeren av Rappler.

Avisen hans har valgt å stanse virksomheten i Russland frem til invasjonen av Ukraina er over, etter trusler fra myndighetene. Det skjedde etter at Russland innførte lover som forbyr medier og personer å kalle krigen for noe annet enn en «militær spesialoperasjon».

Novaja Gazeta Europa er etablert av journalister som har blitt tvunget til å forlate Russland på grunn av de nye lovene. Avisen har ingen formell tilknytning til fredsvinnerens avis.