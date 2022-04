Varsler full fluortesting: – En positiv overraskelse

Fra kommende sesong vil det systematisk bli jobbet for å avsløre bruk av fluorprodukter både i langrenns- og skiskytterverdenscupen.

Det kom fram i pressemeldinger sendt fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) torsdag kveld.

Et forbud mot bruk av fluorprodukter ble innført allerede i 2020 for begge forbundene. Det ble gjort av hensynet til miljøet og helsen til dem som jobber i smørebodene.

Inntil nå har det i realiteten vært et forbud bare på papiret. Man har måttet stole på at de ulike forbundene og nasjonene har oppført seg i henhold til regelverket.

FIS og IBU varsler nå at de er klare til å ta i bruk det samme testsystemet. Det går under navnet Bruker. Forbundene skal samarbeide og har nedsatt en felles arbeidsgruppe.

Testapparatet er kalt Alpha II og skal sørge for at skiene er fluorfrie i alle arrangement i regi av IBU og FIS. Apparatet ble testet og brukt under verdenscupen i skiskyting i Holmenkollen i vinter. Flere tester skal gjennomføres før den kommende vintersesongen er i gang.

– Det er jo bra at de mener at de har kommet så langt at det kan innføres. Så er jeg fortsatt veldig spent på hvordan det skal gjennomføres i praksis på skirenn og hvordan og når vi kan få sette maskinen på prøve, skriver langrennslandslagets smøresjef, Stein Olav Snesrud, til TV 2.

SMØRESJEF: Stein Olav Snesrud, her under VM i Seefeld i 2019. Foto: Terje Pedersen

– Dette er jo en helt annen maskin enn det som er blitt vist til oss på Lillehammer før jul. Men ryktene sier at den fungerer, så da er jeg positiv, fortsetter han.

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad er noe skeptisk til hvordan testingen vil bli på nivåene under.

– Dette vil jeg si var en overraskelse av det positive slaget. Jeg er vel det man kan kalle forsiktig optimist, da jeg fortsatt er spent på kvaliteten på testingen og håndhevingen av regelverket – særlig på konkurranser utenfor verdenscup, VM og OL. Da tenker jeg spesielt på skandinavisk cup, norgescup, langløp og så videre, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

Han legger til:

– Jeg tror de som har tatt dette på alvor fra dag én nå vil få en fordel siden forbudet nå ser ut til å bli en realitet allerede til vinteren.

FIS melder at regelverket skal opp til diskusjon og vurdering under den digitale kongressen 26. mai.

(©NTB/TV 2)