Mange ventet i spenning på at komiker Ricky Gervais, som er kjent for sin kontroversielle humor, skulle uttale seg om dramaet som utspilte seg under Oscar-utdelingen, der Chris Rocks spøk resulterte i at Will Smith slo til Rock på scenen.

Etter hendelsen, trendet til og med komikeren på Twitter, uten å ha uttalt seg om saken.

Sjokkerende

Nå møter han sterk motstand, etter å endelig ha uttalt seg i en video på Twitter og TikTok. Flere reagerer på at han bruker ord som uførhet og sykdom, og referer til en handikapparkering når han snakker om hårsykdommen.

Ifølge SNL er «uførhet» en tilstand av nedsatt arbeids- eller ervervsevne som følge av sykdom, ulykke eller medfødt skade.

– Jeg vil ikke snakke for mye om det. Jeg vet ikke hva som foregår i livet hans, og ingen vet hvorfor han gjorde det. Selvfølgelig var det ekstra sjokkerende at det skjedde under Oscar-utdelingen. Du ser sånt på utesteder, men du ser ikke verdens mest privilegerte mennesker slå til hverandre, sier Gervais i videoen.

Komikeren er også kritisk til folk som rettferdiggjør vold på noen som helst måte.

– Det irriterer meg når folk sier at han fortjente det, og at man ikke burde spøke om andre mennesker. Jeg blokkerte noen her om dagen som sa: «Ord er vold også», nei det er det ikke. Vold er vold, ord er ikke vold, sier Gervais.

– Du slår ikke noen fordi de kommer med en vits. Uansett hvor dårlig den er, og den var dårlig. Det er den tammeste vitsen jeg noen gang ville ha fortalt, sier han videre.

«Jeg er feit og skallet»

Videre spøker komikeren om sitt eget utseende og hårtap.

– Noen mener han spøkte om uførheten hennes. Vel, Jeg har blitt litt tynn, sier han, mens han peker på sitt eget hår, og fortsetter:

– Jeg kan parkere rett ved siden av Tescos nå, sier han videre, og skal ha referert til handikapparkeringen utenfor matbutikken, ifølge New York post.

Videre spøker Gervais om at han er overvektig, og kaller det for en sykdom.

– Jeg er feit, det er en sykdom. Jeg er feit og skallet, sier han videre.

Møter motstand

I sosiale medier er det flere som reagerer sterkt på ordvalgene til komikeren, når han omtaler hårsykdommen alopecia, som Jada Pinkett Smith, konen til Will Smith har.

– Jeg har Alopecia, hvis noen hadde sagt at det var en uførhet, så hadde det fornærmet meg mer enn en G.I. Jane-spøk, er det en som skriver på TikTok.

– Jeg ville ikke sagt at alopecia er en uførhet det er en tilstand. Søsteren min hadde det i mange år, men hun ser ikke på seg selv sånn, er det en annen som skriver.

Mens andre i kommentarfeltet er enige i at Smith ikke burde slått til Rock, mener de at man burde ha forståelse for hvor viktig håret er for kvinner.

Og selv om flere reagerer på uttalelsen til Gervais, møter han ikke bare motstand i kommentarfeltet.

– Jeg har alopecia , jeg ville ledd hvis noen omtalte det som en uførhet. Jeg har epilepsi også, og synes spøker om det er morsomt, er det en annen som skriver.

Etter hendelsen trakk Will Smith seg fra Oscar-akademiet, og styret i akademiet har startet en gransking mot Will Smith.