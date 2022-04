Arsenal-legendens beskjed til fansen: – Det var skammelig

Se Chelsea-Arsenal onsdag fra 20.00 på TV 2 Play og TV 2 Sport Premium.

– Han vil bli husket som en gigant.

Det var TV 2-kommentator Øyvind Alsakers ord for å beskrive Arséne Wenger for nøyaktig fire år siden.

Onsdag er det nemlig på dagen fire år siden det ble kjent at Arsenals legendariske sjef ville gi seg ved sesongslutt 2017/18, etter over to tiår i sjefsstolen.

Under franskmannens ledelse vant nordlondonerne tre Premier League-titler, sju FA-cuppokaler og satte den utrolige rekken med 49 strake ligakamper uten tap - blant annet gjennom hele den triumferende 2003/04-sesongen.

Wenger ledet også Arsenal til 17 strake sesonger i Champions League, men mislyktes med den bragden i sine to siste sesonger.

Dette førte også til en del opprør overfor franskmannen, og tonen på Emirates de siste årene under Wengers ledelse var ikke den beste.

Nå tar Arsenal-legenden Emmanuel Petit bladet fra munnen overfor TV 2, og mener både supporterne og klubben burde gitt legenden en bedre avskjed.

– Det var skammelig den måten Arsene forlot klubben på. Etter 20 år. Etter å ha bygget … etter alt han har gjort for klubben. Han var så dedikert til klubben. Mer enn en manager. Han var hovedmannen bak alt. Han stod bak treningsbanen, stadion, spillerne, han var overalt. Arsene var gift med Arsenal, sier Petit, og fortsetter:

– Han ønsket å forlate dem gjennom den store døren. Min mening er at det han fikk i sine siste kamper var skammelig. Han fortjente mer enn det. Bare å komme ut på banen, bla bla bla og klappe i hendene? 20 år, og så det? Etter alt han har gjort?

FRANSK SUKSESS: Emmanuel Petit var en av hjørnesteinene i Arséne Wengers første mesterslag. Foto: / BILDBYRÅN

Wenger fikk nemlig sin velfortjente hyllest mot slutten av 17/18-sesongen, men Petit skulle altså ønsket seg mer.

Ser en på hvordan Arsenal har utviklet seg etter Wenger-avskjeden, med et kort sorti under Unai Emery og deretter to strake 8. plasser under Mikel Artetas ledelse, er det muligens også noen i Arsenal-leiren som angrer på oppførselen de viste overfor sin legendariske sjef mot slutten av hans dager i sjefsstolen.

Petit velger den filosofiske tilnærmingen:

– Min beskjed til Arsenal-fansen som fremdeles kritiserer er: «Du kan ikke basere et ekteskap bare på ekteskapets siste dager.» Jeg har vært gift tre ganger, og jeg kan ikke hate kvinnene jeg har vært gift med. For jeg husker de beste dagene med dem også. Jeg kan ikke dømme dem bare fordi vi har forlatt hverandre og ikke er gift lengre. Det er umulig. Minner er sannsynligvis noe av det aller viktigste, men jeg er ikke overrasket. For minner er ikke noe mennesker fokuserer på, sier verdensmesteren til TV 2.

Selv ble han hentet til England av nettopp Wenger sommeren 1997, og vant ligaen med sin landsmann ved roret i sin første sesong. Totalt ble det tre sesonger i rødt, før han ble solgt til Barcelona sommeren 2000.

– Enorm betydning for Premier League

Mannen med den sagnomsuste hestehalen er klokkeklar på gamlesjefens betydning for engelsk fotball.

– Ankomsten til utenlandske trenere og spillere endret tilnærmingen til fotballen med tanke på diett, ledelse og kommunikasjon. Jeg er ganske lykkelig for at en del engelske managere og spillere også har beholdt «den engelske fotballens blod» med tanke på intensitet. For meg var dette det vanskeligste å ta innover meg.

– Hva vil du Arsene Wenger-revolusjonen betydde for Premier League og engelsk fotball?

– Rivaliseringen mellom Alex Ferguson og Arsene Wenger hadde enorm betydning for Premier League. Måten de spilte på, stilen deres og måten de ønsket at deres lag skulle spille på var ikke bare «kick and run» slik som det hadde vært tidligere. Det var ballen på bakken, løft hodet og forsøk å tenke på hva du kan gjøre med ballen. Forsøk å spille ordentlig og teknisk fotball, hold deg konkurransedyktig, for når alt kommer til alt så handler det om å vinne kamper. Begge dem endret engelsk fotball dramatisk, sier Petit.

– Kan endre hvordan engelsk fotball spilles, men samtidig beholde DNAet

Allikevel er han altså glad for at man i Premier League har klart å bevare noe av det «ur-engelske», og mener ligaen på den måten skiller seg fra noen av de kontinentale variantene han selv har vært del av.

– I Frankrike, og heller ikke i Spania, er det den samme intensiteten. Du ser at hver eneste kamp er vanskelig i Premier League, selv om du spiller mot laget nederst på tabellen. De vil kjempe helt til slutt. Jeg er glad for at utlendinger både prøver å tilpasse seg og prøver å endre Premier League litt med sine kvaliteter. Så du kan endre hvordan engelsk fotball spilles, men samtidig beholde DNAet. Det er viktig for meg, og det er det folk elsker på tribunen, sier 51-åringen.

