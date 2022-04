Elverum fikk bank i returoppgjøret

Den franske stormakten PSG ble for sterke i kampen om kvartfinale i Mesterligaen.

PSG - Elverum 37-30

Etter et meget sterkt uavgjort resultat på hjemmebane mot PSG, var forventningene til stede for et håndball-sjokk i Paris. Men PSG viste sin klasse på hjemmebane og vant returoppgjøret 37-30.

Dermed ender Champions League-eventyret i Paris for Elverum.

– Vi taper for et bedre lag i dag. De er ekstremt skarpe. Vi spiller mye fin håndball, så er det forsvaret sammen med målvaktene som ikke kommer opp på nivået som er nødvendig på en vanskelig bane, sier Elverum-trener Børge Lund til TV 2.

– Vi skal være stolt av mye av det vi holder på med. Vi tok et nytt steg i år, så er det en god erfaring til neste år. Vi er ikke så langt unna disse lagene, legger han til.

Han fikk se sitt lag henge lenge med de franske gigantene, men etter hvert ble forskjellen mellom lagene tydelig.

– Det er dritkjipt å tape. Jeg vet ikke om vi har latt det synke inn helt ennå, men det vi har gjort i Champions League denne sesongen er helt ufattelig. Jeg skal bruke et litt stygt ord: jeg er så jævlig stolt over den gjengen, klubben og byen jeg er en del av, sier Tobias Grøndahl til TV 2 etter kampslutt.

– Vi kommer her og har ikke sjans, og det er egentlig sånn det skal være når Elverum møter Paris. Men vi hadde troen på det og følte at vi kunne ta dem. Vi hadde sett såpass mye video at vi hadde nok å ta dem på, men til syvende og sist så har de sin åttende mann på tribunen også, legger Grøndahl til.

Godt utgangspunkt

Etter første åttedelsfinale mellom lagene kunne Elverum-spillerne juble for en uavgjortbragd. De rystet stjernespekkede Paris Saint-Germain med 30-30 i Terningen Arena.

Flere fra Elverums «Taiga´n» hadde tatt turen for å se laget sitt i aksjon i den franske hovedstaden, men «Ultras Paris» stilte med fullt pipekor da østerdølingene entret banen.

Elverum stoppet franskmennenes første angrep og kjørte full fart fremover. Sindre Heldal satte kampens første scoring fra kanten, før Dainis Kristopans svarte for PSG.

Elverums Niclas Fingren røk ut på en to minutters-utvisning etter tre minutter, og franskmennene gikk kjapt i ledelsen 3-1. Utvisning ble det også på Luca Karabatic da han satte to strake armer rett i Eric Johansson etter fem minutter, før Johansson kontret med en scoring.

Nikola Karabatic fintet seg gjennom Elverum-forsvaret og satte sin første scoring for kvelden, men med åpent fransk mål på andre siden, kunne Eric Johansson kaste ballen inn i åpent mål.

Franskmennene straffet de hvite og svartes tekniske feil, og stillingen stod 7-4, før Stig-Tore Moen Nilsen reduserte til 7-6.

Elverum hang med det franske storlaget og Christopher Hedberg kontret inn 13-11, før 2.15 meter lange Dainis Kristopans svarte med scoring til stillingen 14-11.

Med drøye fem minutter igjen ble Tobias Grøndahl taklet, men snakket på seg en to minutter etter episoden. PSG, anført av Nikola Karabatic, benyttet seg godt av utvisningen. Karabatic med innspill til Kamil Syprzak, og franskmennene kom foran med fem mål. Stig-Tore Moen Nilsen satte inn to på rappen for Elverum og reduserte til 19-14.

Til pause var stillingen 20-14.

Elverum startet andreomgang med en lekker flyver fra Grøndahl til Kasper Thorsen Lien på kanten. Men laget fra den franske hovedstaden fortsatte å løpe. Benoit Kounkoud kontret inn 23-16.

Eric Johansson reduserte til 25-18, før Luc Steins kastet ballen inn i Elverums åpne mål. Thorsen Lien svarte med to scoringer på rappen fra kanten til 26-20.

Stig-Tore Moen Nilsen hamret inn sin åttende scoring for kvelden til 28-22. Med ti minutter igjen var Thomas Solstad var sikker fra linja, men det var også PSGs Syprzak som satte sitt sjette mål til 33-25. Solstad måtte ut mens hans holdt seg til skulderen etter Syprzaks scoring.

PSG ble for sterke for Elverum, og vant til slutt 37-30.

Stig-Tore Moen Nilsen ble kampens toppscorer med ti mål.

Elverum er dermed ute av årets Champions League, og PSG møter Sander Sagosen og THW Kiel i kvartfinalen.