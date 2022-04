Russland erkjenner betydelige tap i Ukraina

Russland erkjenner at de har mistet mange soldater i krigen i Ukraina, skriver nyhetsbyrået AFP.

Hittil har Russland sagt at de har mistet rundt 1300 soldater.

Torsdag sier imidlertid Dmitrij Peskov til nyhetsbyrået AFP at de har mistet et «betydelig» antall soldater.

Nato anslo i slutten av mars at rundt 15.000 russiske soldater er drept i krigen.

Samtidig som Peskov sier dette til AFP, har han også gjort et intervju med Sky News.

Der gjentar hans Russland budskap om at de mener bildene fra Butsja, som blir beskrevet som folkemord, er falske og mener de er iscenesatt.

Han sier også at de ikke er interessert i å samarbeide med den internasjonale krigsforbryterdomstolen.

På spørsmål om Putin er redd for å havne i retten, svarer Peskov:

– Nei, det er han ikke. Han ser ikke noen mulighet for at det skal skje.

Peskov mener i intervjuet med Sky News at Ukraina bruker sivile som skjold. Han beskriver bildene av døde sivile som «en tragedie» og uttrykte at han håper «Russland når målet» eller at forhandlingene når fram.